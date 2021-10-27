《雨過天青》：温貞菱坦言，支持同志平權不是選擇，而是像到學校交朋友那樣自然發生

文：社團法人台灣彩虹平權大平台協會

温貞菱，演員

「大雨之下，我們一起撐起一片彩虹。能一起走到現在，還會一起走到永遠。國際不再恐同日的好消息，人人生而平等的權利，可以結婚了。Let'sgetmarried.#全濕回家熱水澡」

2019年5月17日的Instagram照片裡，温貞菱在立法院外摟著好友姚愛寗，兩位氣質空靈的女藝人，頭髮濕搭搭地黏在額間，卻仍笑得開懷，眼睛瞇成一線。

温貞菱第一次公開表態支持婚姻平權，是在2016年左右，婚權運動最熱的這三年，她幾乎無役不與。原以為她過去就對同志平權議題有所關注，沒想到答案卻是否定的，她說，在接觸婚權運動之前，她甚至不認為這是個「議題」。

為什麼不能喜歡同性？

「我剛開始參與時，是非常樂觀的。就星座來講，可能是比較夢幻泡泡的一個雙魚座的世界，一切都很美好。之後才透過上街、參與活動慢慢靠近現實，發現原來我的想法，與社會上某些人有非常嚴重的出入。」這權利那麼基本，只要大家一起把聲音傳達給政府，就會有所改變了吧？當時未滿25歲的温貞菱是這麼想的。

情欲萌發的國、高中青春期，她早已習慣身邊的女同學牽著女朋友，自己也曾在17歲時被女生吸引過。「當時，我也並不覺得我的性傾向有問題。我一直沒有辦法明白，為什麼這樣是不好或是不對；反過來說，無法理解不同性傾向這件事，反倒讓我覺得比較奇怪。」她說，自己直到現在，還是偶爾會被某些同性朋友吸引，「那個喜歡的程度會不會到愛情，就是另一回事了。」她無法想像有人會反對同志，第一次在路上看到有人舉著反同的標語，還心想：「他會不會是不知道自己舉的是什麼？」

這份天真並不無用，經過幾年歷練、實際參與運動，她得以重新反思這份理所當然。

「我這麼理所當然地站在我覺得正確的位子上，或許他們也是這麼理所當然地站在他們覺得正確的位子上。」

她回看同志運動的歷史，認為時間終能帶領我們向前，「同志運動剛開始那時，我甚至還沒出生吧。所以只要每個人慢慢運用自身影響力去溝通，持續做，我相信這件事情會越來越好。」

她回憶起自己在俄羅斯讀書時的經驗，她與一個當地女孩聊到自己很支持婚姻平權，沒想到對方卻很不能理解，「她19歲，從沒在莫斯科的路上看過任何同志。我才想起大學時有人和我說過，如果同志在俄羅斯街頭表現親密，是可能被打的。」

温貞菱回台半年，某日卻突然收到那位女孩的簡訊，「她很興奮地說，剛剛在酒吧遇見人生中第一個男同志，她還和對方聊天。」因為社會封閉，遇見同志竟然成為如此獵奇的體驗。

「我覺得我很幸運，我很早就有那個環境和機會，讓我認知這件事，不像她到成年後，甚至都還沒看過、不太理解這個族群。」對温貞菱而言，支持同志平權不是選擇，而是像到學校交朋友那樣自然發生。她認為，擁有這份認知是幸運的。

戦い，繼續戰鬥吧！

「我希望在我25歲之前，可以看到台灣第一對同志伴侶結婚。」

2017年，温貞菱以《最後的詩句》獲得第52屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎，站上台，她開口便先說了這句話。身為公眾人物，温貞菱從不避諱表達立場，即使她深知社會上有一大群人與她持相反意見。而這些人有可能是她的觀眾，不是嗎？

「我相信，即使是跟一個你深愛的人，你們之間都有許多事要磨合。你不可能跟一個人全然地一拍即合，有很多觀念、思想是需要對話的。」抱持著這樣的心念，她不擔心粉絲因此退粉，反倒渴望對話的機會。「我的確收過很多批評的言論，甚至有人說：『這麼支持，妳是T吧？』但這反倒讓我想更用力支持。」她時常告訴自己不要感到受傷，因為同志朋友可是一直在面對類似傷害。

「性傾向或是性別不被認同的人，從一出生開始，應該是無時無刻都在受傷。因此，每次收到想傷害我的評論，我都會更心疼一直以來在異樣眼光下活著的同志們。」

2018年公投大敗，她也是用這樣的心情撐了過來。「那時回家先哭了一下，但很快就平復下來，因為當你覺得這就是結果，容易沒什麼希望。我馬上開始關注大家對事件的反應，發了一些文去鼓勵朋友，希望大家相信還是有機會往我們想要的方向前進。」那份再站起來的力量，還是來自於心疼，「如果我現在受傷，那同志朋友怎麼辦？」雖說如此，她並不認為自己是在為「他人」爭取權益。

「我不會去劃分我們、他們，我會覺得，在支持婚姻平權的同時，是在支持自己的權利、未來小孩的權利，或許你現在不會知道，但它可能是你身邊任何一個人的權利。」

專法或許不是最完美的解答，但已是足以慶賀的一道雨後彩虹。温貞菱明白這條路還沒到盡頭，但就如她在2019年5月17日那天所說，她想一起走到永遠。「我最近有點迷上《進擊的巨人》，『戦い！（讀音：Tatakai）』繼續戰鬥吧。社會有許多事情值得我們去理解、去學習、去改變。我會希望，自己在這個過程中，能夠跟著所有人往更好的地方去。」戦い，倒了再站起來，別忘了，我們都不是一個人。

書籍介紹

本文摘錄自《雨過天青：2016－2019有你一起走的婚姻平權攝影故事書》，大塊文化出版

作者：社團法人台灣彩虹平權大平台協會

【作者介紹】

社團法人台灣彩虹平權大平台協會（Taiwan Equality Campaign），2017年，台灣同志諮詢熱線協會、台灣同志家庭權益促進會、婦女新知基金會、台灣同志人權法案遊說聯盟、GagaOOLala正式籌組「婚姻平權大平台」，為推動婚姻平權的落實，組織化進行政治遊說、社會倡議等行動。

2017年5月24日大法官釋憲，宣告現行《民法》未保障同性婚姻自由有違憲法，奠定了台灣為亞洲第一個保障同志婚姻的歷史定位，更引發國際關注與媒體大篇幅的報導。2019年5月24日台灣同性婚姻法上路之後，婚姻平權的推動已完成階段性任務，因此，自2019年11月起，婦女新知基金會與GagaOOLala同志影音平台，因人力因素不再參與婚姻平權大平台的決策工作，轉為議題與活動的合作團體。

婚姻平權大平台更名為「彩虹平權大平台」，致力於透過政治參與、社會教育、國際合作等行動與工作項目，消除因性 / 別產生的各種不平等，讓友善同志成為生活的日常，邁向多元共好的台灣。

【本書特色】

台灣成為亞洲第一個婚姻平權、同性得以結婚國家的倡議、行動與修法歷程全記錄！

以攝影搭配紀錄與採訪，用圖像述說平權運動歷程的艱辛與淚水。

台灣憲政與人權歷史上的驕傲，參與平權見證歷史的你我都該保留的世代記憶。

行政院長蘇貞昌專文推薦。

主要內容附有英文翻譯，台灣平權寶貴經驗可以直接提供國際朋友參考。

Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航