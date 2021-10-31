《變裝的藝術》：怪咖就是未來！拆解大衛鮑伊、《洛基恐怖秀》等雌雄同體變裝文化

文：傑克．霍爾（Jake Hall）

打從「半男半女」者在怪奇秀（freakshow）中表演，讓觀眾驚嘆其非凡以來，怪奇（freakiness）一直是變裝不可或缺的一部分。石牆暴動後的一九七〇年代是變裝的停滯期，但一九八〇年代卻迎來復興，一股更強烈渴望顛覆的新力量蓄勢待發。這個變裝的新時代偏好污穢、性和醜聞，目的是要反叛建制。

變裝攻佔了世界各地的銀幕、廣播和舞台。安迪・沃荷（Andy Warhol）的實驗短片震驚藝術界，並領著酷兒和跨性別巨星走到鎂光燈下；此外，變裝皇后蒂凡（Divine）在一系列電影中的高調演出，把她那下流、顛覆性的人格置於更大的銀幕上，收編了更多信徒。

音樂產業同樣擁抱反叛。廣播充斥著華麗搖滾（glam rock）和迪斯可（disco），這些音樂類型推崇雌雄同體，並締造了葛麗絲・瓊斯（Grace Jones）、王子（Prince）和大衛・鮑伊（David Bowie）等巨星。觀眾喜愛他們，並接納他們的非常規性，這份接納提供了希望──怪咖不只存在，怪咖就是未來。

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沃荷與皇后｜WARHOL AND THE QUEENS

在成為世界級的偶像之前，安迪・沃荷是一位商業插畫家，流連於紐約的夜店尋找靈感。他開始拍攝實驗電影後，在一九六四年至一九六六年之間，以變裝皇后馬力歐・蒙特兹（Mario Montez）為主角創作了十三部短片。這些短片的內容通常都很簡單──例如，在《馬力歐香蕉》（Mario Banana）中，只見馬力歐擦上猩紅色的唇膏，戴上四〇年代的毛皮與水晶頭飾，挑逗地吃著⋯⋯一根香蕉。

沃荷的事業越做越大，但他始終著迷於變裝藝人和非常規性別者。他湊合了三位「巨星」（superstars）[1]： 荷莉・活朗（Holly Woodlawn）、坎迪・達琳（Candy Darling）和傑姬・寇蒂斯（Jackie Curtis）。特別是傑姬，他是出了名的性別變色龍，今天穿洋裝、擦口紅，明天改穿牛仔褲、留鬍渣。後來改姓沃荷的坎迪以其快人快語和華麗的風采叫藝術圈神魂顛倒，荷莉則為他們的組合注入不修邊幅卻魅力十足的感性。

經歷了《肉》（Flesh；1968）和《渣》（Trash ；1970）等電影後，巨星三人組總算合演了《女人解放》（Women in Revolt；1971）。沒多久，盧・里德（Lou Reed）就在他一九七二年的歌曲〈走在狂野的一邊〉（Walk on the Wild Side）中，把三人的明星魅力唱成了永恆。

叛逆的迪斯可 DISCO DISRUPTION

一九七〇年，唱片騎師大衛・曼庫索（David Mancuso）以邀請的方式，在他的紐約公寓裡舉辦了一場「愛拯救世界」（Love Saves The Day）派對。他受夠了被淨化的主流夜店文化，渴望建立自己的舞池，在其中，各式各樣的跑趴者都能因著他們對音樂的愛而團結起來。他所創造的是個慶賀的世界──毫無歧視，充滿了令人振奮和節奏輕快的迪斯可音樂。

迪斯可音樂的倡導者是酷兒藝人和有色人種，與過去白人主導的流行音樂工業大有不同。一九七〇年代中期，迪斯可熱潮傳遍世界。透過葛麗絲・瓊斯和傑莉・霍爾（Jerry Hall）等明星與名模在紐約傳奇夜店54俱樂部（Studio 54）留下的照片，可以一窺這迷人、享樂至上的世界，在其中，越怪的人越是時髦。

席維斯特與火箭綜藝團

與唐娜・桑瑪（Donna Summer）、黛安娜・羅絲（Diana Ross）和葛洛莉・雅蓋娜（Gloria Gaynor）等藝人一道的席維斯特（Sylvester；中）成為了迪斯可的代表人物。年僅十三便因易服而被父母趕出家門的他，在一九六〇年代中期成為迪斯可妞（The Disquotays）的一員，他在這個六〇年代末解散的浮誇樂團中進行音樂實驗。

一九七〇年，席維斯特加入了火箭綜藝團（The Cockettes），這個政治意味濃厚的實驗劇團中都是優秀的嬉皮士。他們的服裝亦男亦女，開的笑話低俗又極具爭議。

他們的電影《翠西亞的婚禮》（Tricia’s Wedding，1971）就是以理查・尼克森（Richard Nixon）總統女兒的婚姻為嘲諷對象，片中盡是摻了迷幻藥的賓治酒（punch），演出的變裝皇后閃亮耀眼。

有好一陣子，席維斯特的明星特質和魅力都與叛逆精神無縫接軌，但火箭綜藝團的混亂和不專業也迫使他離開。他在一九七二年單飛時向觀眾道歉，並在道歉中毒舌地稱火箭綜藝團為「拙劣的模仿」。

席維斯特的招牌假音已為他招來了一群粉絲，他便把握機會，轉型成獨唱歌手。〈你想放克嗎？〉（Do You Wanna Funk?）和〈（你讓我覺得）巨真實〉（(You Make Me Feel) Mighty Real）等歌曲佔據了一九七〇年代的廣播頻道，他那光鮮亮麗、亦男亦女的外型──帶金屬光澤的皮革、亮片和水鑽──成為了迪斯可的同義詞。使人歡愉、慰藉靈魂、激起火花，透過這樣的組合，酷兒明星和變裝偶像打進了主流，迎向實驗性十足的音樂新時代。

「她是世上最美的女人⋯⋯幾乎是。」邪典電影（cult film）導演約翰・華特斯（John Waters）這樣形容他的繆思女神──蒂凡，這個下流卻無與倫比的變裝人格來自出身巴爾的摩的格倫・麥爾斯特（Glenn Milstead）。一九六〇年代初，華特斯和麥爾斯特在共同朋友的介紹下認識，兩人都熱愛低俗的反主流文化（counterculture），也都處於局外人的位置，因而馬上結為密友。

兩人迅速成為創作伙伴，招募了一群格格不入的酷兒，組成劇組夢境者（Dreamlanders）。此前，華特斯已拍了一部實驗短片《穿黑皮衣的巫婆》（Hag in a Black Leather Jacket，1964），與麥爾斯特合作後，兩人著手拍攝一系列低成本的低俗短片。

結果證明任何角色都難不倒蒂凡。首先是《吃掉你的妝》（Eat Your Makeup，1968）中綁架超模、強迫她們吃掉自己的化妝箱的變裝角色傑姬・奧（Jackie O）；再來則是《壞品味異世界》（Mondo Trasho，1969）中有殺人傾向、把頭髮漂成金色的海報女郎。兩人聯手，把自己打造成藝術世界中最驚世駭俗、最具有挑釁性的怪咖。

麥爾斯特曾在求學時期因體重而飽受霸凌，如今他化身成蒂凡，穿上窄短裙，擁抱自己的身體。在華特斯的鼓勵下，蒂凡的化妝進化至更戲劇化的程度，造就了他別樹一幟的招牌造型：閃亮、誇張的眼影一直延伸至髮際線，髮際線後的頭髮貼服地向後盤起，激進卻逗趣地對審美標準作出評論。

這個造型有夠吸睛，不過讓蒂凡成為明星的還是她那下流式的幽默。火箭綜藝團造訪舊金山時，她穿上紅色的龍蝦裝，為他們的〈你肛門上的螃蟹代表你被愛〉（A Crab On Your Anus Means You’re Loved）一曲獻聲合唱。

蒂凡的最佳狀態，就是當她大講低俗笑話和投身於華特斯所創造的怪奇世界時。他們的共同目標是震驚觀眾，言下之意就是沒有什麼所謂的底線：從嘔吐、亂倫到戀龍蝦癖，以及把玫瑰念珠當成情趣用品。他們開創了一張藍圖，吸引覺得噁心但又看得入迷的粉絲。

一九七二年，蒂凡迎來了她最惡名昭彰的時刻：她以電影史上最經典的一幕為華特斯的《粉紅火鶴》（Pink Flamingos）作結。她在該片中飾演芭（Babs），身穿閃閃發光的金色上衣，頭戴染成黃色的假髮（當然是布丁頭），趾高氣揚地走在街上，然後撿起地上的狗糞，把它吃掉。這噁心的一幕，為本來已涉及人獸交、食人和閹割的劇情畫龍點睛──也把蒂凡和華特斯都捧為明星。

《粉紅火鶴》是所謂的「垃圾三部曲」（Trash Trilogy）的首部曲，隨後還有《女人的煩惱》（Female Trouble，1974）和《絕望生活》（Desperate Living，1977），這三部片讓更多觀眾認識他們，也令更多觀眾目瞪口呆。蒂凡被推崇為最下流的在世人物，華特斯則是其煽風點火的共犯。

而他們的成功並不為銀幕所限。一九八〇年，蒂凡的音樂事業意想不到地展開了，〈叢林耶洗別〉（Jungle Jezebel）、〈天生卑賤〉（Born To Be Cheap）和〈迷幻屋〉（Psychedelic Shack）等歌曲使她聲名大噪。早期的單曲〈你以為你是男人〉（You Think You’re A Man）更進佔全球各排行榜，使她得以在黃金時段作出天才級的表演。

蒂凡在華特斯的《髮膠明星夢》（Hairspray，1988）中再度與他合作，她與黛比・哈利（Debbie Harry）和莉琪・雷克（Ricki Lake）一同主演該片。該片由華特斯執導，這部輔導級（PG-rated）電影明顯有別於兩人的前作，前作常見的下流成份在此片中被刻意收斂，意圖吸引更廣大的觀眾。

此片在票房上並未大獲全勝，但隨後發行的家用版卻很成功，並受到小眾觀眾的追捧。這些觀眾全心全意地信奉華特斯的怪誕世界──這些粉絲班底促成此片於日後被改編為百老匯音樂劇，並於二〇〇七年被翻拍。

可惜的是，《髮膠明星夢》也是這對搭檔的最後一次合作。該片上映的數月之後，蒂凡就因心臟病去世，《時人》雜誌（People）封她為「世紀變裝皇后」，以紀念她這輩子的輝煌成就。她與華特斯帶給全球觀眾的，是下流、惡作劇式的幽默和對極致怪奇的擁抱。至今，他們仍是變裝史上最有影響力的創作搭檔之一。

反叛之聲｜ A REBEL SOUND

一九七〇年，在經歷多年掙扎、終於定位為音樂人後，大衛・鮑伊穿上絲絨長裙，撩人地靠在鋪上綢緞的躺椅上，為其專輯《出賣世界的男人》（The Man Who Sold The World）拍攝封面照。

同年，他也成立了炒作（The Hype），這支曇花一現卻巨星雲集的搖滾樂隊，為他的表演增添了戲劇層次。這種種企劃造就了當今我們所認識的鮑伊：一位穿著彈性纖維，彎曲性別（gender-bending）的偶像。

鮑伊固然不是首位戲耍變裝的音樂人，但他卻把握了最好的時機。不出數月，提雷克斯合唱團（T-Rex；又譯暴龍樂團）的主唱馬克・波蘭（Marc Bolan）就披著一頭蓬鬆長髮，身穿閃亮的綢緞，現身於流行音樂節目流行音樂排行榜（Top of the Pops），這被視為「華麗搖滾」運動的開端。其他搖滾樂團紛紛仿效，沒多久，「搖滾巨星」的經典造型便被微調成全往後梳的頭髮、舞台妝容和閃閃發亮的緊身連身褲。

當然，反挫是在所難免的。華麗搖滾樂團紐約娃娃（The New York Dolls）也是吃了許多家唱片公司的閉門羹後，才在一九七三年與水銀唱片（Mercury Records）簽約。

而且，水銀唱片也不像粉絲般欣賞他們的厚底靴、金銀絲長褲和故意糊掉的口紅，要求他們收歛這種打扮。紐約娃娃拒絕了，反而穿上全套變裝為其同名處女專輯拍攝封面照。

一九七〇年代末，葛麗絲・瓊斯從模特兒轉型為歌手。瓊斯在音樂上實驗過多種類型，但她的招牌美學始終如一：有稜有角的顴骨、亦男亦女的輪廓和她的經典寸頭（buzzcut）。

她的陽剛活力經常引來訪問者對她的性別與性相（sexuality）作冒犯性的提問，但瓊斯總是置若罔聞。「我認為企圖要去區分人們的感覺是很可笑的。」她在一九八五年這樣說，「按你的感覺行事，你有感覺時就去做──想做就去做！」

這種精神由王子、舞韻合唱團（The Eurhythmics）的安妮・藍妮克絲（Annie Lennox）和佛萊迪・墨裘瑞（Freddie Mercury）等為數眾多的音樂人延續下去，他們在音樂錄影帶中變裝，戲耍那些關於男人或女人該長什麼樣子的預期。粉絲們的反應既驚又喜，戲耍性別的污名似乎開始褪去。叛逆不再只有被包容的份兒──性別彎曲正在名正言順地成為酷事。

洛基恐怖秀｜THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW

一九七三年，當理查・歐拜恩（Richard O’Brien）構思《洛基恐怖秀》（The Rocky Horror Show）這部音樂劇時，大概沒想到他這點子將紅遍國際。一九七五年，電影改編只花了六週便拼湊完成──這份倉卒更是該片的魅力所在。

這部敢曝經典的故事是這樣的：小布（Brad）和阿珍（Janet）是一對來自市郊的中產白人情侶，他們無意之中發現自己身陷「甜美的易裝癖」（sweet transvestite）法蘭克博士的酷兒巢穴，法蘭克博士介紹他們認識他那群絕妙的變裝怪客，包括歐拜恩本人。

華麗搖滾、科幻混沌和荒誕恐怖在片中的結合叫人難以抗拒，但法蘭克博士更是無可否認的誘人，網襪、黑色內褲和束緊的馬甲把演員提姆・柯瑞（Tim Curry）打造成意想不到的性感象徵。

與原音樂劇中厚重和雕琢的妝容相比，片中的妝容多了一份不修邊幅的感性。這個轉變背後的操刀者是皮爾・拉・羅奇（Pierre La Roche）──大衛・鮑伊的視覺轉型也是拜他所賜。這個更為精巧的手法最終獲得成功，所開創的一系列傳奇造型注定會在世界各地的萬聖節派對中重現。

起初，影評人對該片視而不見，但電影院開始在午夜的「邪典時段」放映，吸引了一群愛起鬨的觀眾，他們隨著音樂，在走道間載歌載舞，甚至即興地加插台詞。

這種放映至今依然流行，就如《洛基恐怖秀》派對。這波持續的熱潮可以用這句片中的金句來解釋：「別做夢了，放手做吧！」該片鼓勵人們拋開那名為正常的枷鎖，向最怪奇的衝動敞開──世界各地的觀眾仍對這份情操深有共鳴。

洛基恐怖秀式的變裝從不會讓人覺得過份嚴肅或難以親近。其目的從來就不在於魅惑。相反，表演者更樂於震驚新粉絲，一邊以敢曝的服裝炸開他們的腦袋，一邊大開讓他們放鬆的離譜玩笑，更重要的是，開他們的眼界，使他們感受犯規的興奮。

備註

[1]沃荷旗下的藝人有不少是變裝皇后，他們出現在沃荷的創作中，並可到沃荷的工作室「工廠」（The Factory）自由創作。沃荷也會帶他們出席派對等場合，他們在沃荷的創作和社交生活中均扮演了重要角色。

書籍介紹

本文摘錄自《變裝的藝術》，大塊文化出版

作者：傑克．霍爾（Jake Hall）

譯者：陳瑄

【作者介紹】

傑克．霍爾，自由記者、研究生，研究領域為性別與性相（sexuality），沉迷於與酷兒相關的任何事物。作品內容涵蓋極廣，包括性工作者權益、氣候變遷、時尚次文化和──當然少不了變裝的過去、現在與未來。

客戶包括《目眩》（Dazed）、《眨眼》（i-D）、《惡》（VICE）、英國版《時尚》（Vogue）和《花花公子》（Playboy）等雜誌。喜歡看摔角比賽、看狗狗梗圖和吃下與自己體重等重的壽司。

【本書特色】

〖裸背精裝〗・〖全書螢光粉特別色印製〗・〖點綴燙金〗

LGBTQIA+ 、平權、藝術、時尚、流行文化研究必珍藏

Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航