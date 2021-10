《變裝的藝術》：怪咖就是未來！拆解大衛鮑伊、《洛基恐怖秀》等雌雄同體變裝文化

文:傑克.霍爾(Jake Hall)

打從「半男半女」者在怪奇秀(freakshow)中表演,讓觀眾驚嘆其非凡以來,怪奇(freakiness)一直是變裝不可或缺的一部分。石牆暴動後的一九七〇年代是變裝的停滯期,但一九八〇年代卻迎來復興,一股更強烈渴望顛覆的新力量蓄勢待發。這個變裝的新時代偏好污穢、性和醜聞,目的是要反叛建制。

變裝攻佔了世界各地的銀幕、廣播和舞台。安迪・沃荷(Andy Warhol)的實驗短片震驚藝術界,並領著酷兒和跨性別巨星走到鎂光燈下;此外,變裝皇后蒂凡(Divine)在一系列電影中的高調演出,把她那下流、顛覆性的人格置於更大的銀幕上,收編了更多信徒。

音樂產業同樣擁抱反叛。廣播充斥著華麗搖滾(glam rock)和迪斯可(disco),這些音樂類型推崇雌雄同體,並締造了葛麗絲・瓊斯(Grace Jones)、王子(Prince)和大衛・鮑伊(David Bowie)等巨星。觀眾喜愛他們,並接納他們的非常規性,這份接納提供了希望──怪咖不只存在,怪咖就是未來。

沃荷與皇后|WARHOL AND THE QUEENS

在成為世界級的偶像之前,安迪・沃荷是一位商業插畫家,流連於紐約的夜店尋找靈感。他開始拍攝實驗電影後,在一九六四年至一九六六年之間,以變裝皇后馬力歐・蒙特兹(Mario Montez)為主角創作了十三部短片。這些短片的內容通常都很簡單──例如,在《馬力歐香蕉》(Mario Banana)中,只見馬力歐擦上猩紅色的唇膏,戴上四〇年代的毛皮與水晶頭飾,挑逗地吃著⋯⋯一根香蕉。

沃荷的事業越做越大,但他始終著迷於變裝藝人和非常規性別者。他湊合了三位「巨星」(superstars)[1]: 荷莉・活朗(Holly Woodlawn)、坎迪・達琳(Candy Darling)和傑姬・寇蒂斯(Jackie Curtis)。特別是傑姬,他是出了名的性別變色龍,今天穿洋裝、擦口紅,明天改穿牛仔褲、留鬍渣。後來改姓沃荷的坎迪以其快人快語和華麗的風采叫藝術圈神魂顛倒,荷莉則為他們的組合注入不修邊幅卻魅力十足的感性。

經歷了《肉》(Flesh;1968)和《渣》(Trash ;1970)等電影後,巨星三人組總算合演了《女人解放》(Women in Revolt;1971)。沒多久,盧・里德(Lou Reed)就在他一九七二年的歌曲〈走在狂野的一邊〉(Walk on the Wild Side)中,把三人的明星魅力唱成了永恆。

叛逆的迪斯可 DISCO DISRUPTION

一九七〇年,唱片騎師大衛・曼庫索(David Mancuso)以邀請的方式,在他的紐約公寓裡舉辦了一場「愛拯救世界」(Love Saves The Day)派對。他受夠了被淨化的主流夜店文化,渴望建立自己的舞池,在其中,各式各樣的跑趴者都能因著他們對音樂的愛而團結起來。他所創造的是個慶賀的世界──毫無歧視,充滿了令人振奮和節奏輕快的迪斯可音樂。

迪斯可音樂的倡導者是酷兒藝人和有色人種,與過去白人主導的流行音樂工業大有不同。一九七〇年代中期,迪斯可熱潮傳遍世界。透過葛麗絲・瓊斯和傑莉・霍爾(Jerry Hall)等明星與名模在紐約傳奇夜店54俱樂部(Studio 54)留下的照片,可以一窺這迷人、享樂至上的世界,在其中,越怪的人越是時髦。

席維斯特與火箭綜藝團

與唐娜・桑瑪(Donna Summer)、黛安娜・羅絲(Diana Ross)和葛洛莉・雅蓋娜(Gloria Gaynor)等藝人一道的席維斯特(Sylvester;中)成為了迪斯可的代表人物。年僅十三便因易服而被父母趕出家門的他,在一九六〇年代中期成為迪斯可妞(The Disquotays)的一員,他在這個六〇年代末解散的浮誇樂團中進行音樂實驗。

一九七〇年,席維斯特加入了火箭綜藝團(The Cockettes),這個政治意味濃厚的實驗劇團中都是優秀的嬉皮士。他們的服裝亦男亦女,開的笑話低俗又極具爭議。

他們的電影《翠西亞的婚禮》(Tricia’s Wedding,1971)就是以理查・尼克森(Richard Nixon)總統女兒的婚姻為嘲諷對象,片中盡是摻了迷幻藥的賓治酒(punch),演出的變裝皇后閃亮耀眼。

有好一陣子,席維斯特的明星特質和魅力都與叛逆精神無縫接軌,但火箭綜藝團的混亂和不專業也迫使他離開。他在一九七二年單飛時向觀眾道歉,並在道歉中毒舌地稱火箭綜藝團為「拙劣的模仿」。

席維斯特的招牌假音已為他招來了一群粉絲,他便把握機會,轉型成獨唱歌手。〈你想放克嗎?〉(Do You Wanna Funk?)和〈(你讓我覺得)巨真實〉((You Make Me Feel) Mighty Real)等歌曲佔據了一九七〇年代的廣播頻道,他那光鮮亮麗、亦男亦女的外型──帶金屬光澤的皮革、亮片和水鑽──成為了迪斯可的同義詞。使人歡愉、慰藉靈魂、激起火花,透過這樣的組合,酷兒明星和變裝偶像打進了主流,迎向實驗性十足的音樂新時代。

「她是世上最美的女人⋯⋯幾乎是。」邪典電影(cult film)導演約翰・華特斯(John Waters)這樣形容他的繆思女神──蒂凡,這個下流卻無與倫比的變裝人格來自出身巴爾的摩的格倫・麥爾斯特(Glenn Milstead)。一九六〇年代初,華特斯和麥爾斯特在共同朋友的介紹下認識,兩人都熱愛低俗的反主流文化(counterculture),也都處於局外人的位置,因而馬上結為密友。

兩人迅速成為創作伙伴,招募了一群格格不入的酷兒,組成劇組夢境者(Dreamlanders)。此前,華特斯已拍了一部實驗短片《穿黑皮衣的巫婆》(Hag in a Black Leather Jacket,1964),與麥爾斯特合作後,兩人著手拍攝一系列低成本的低俗短片。

結果證明任何角色都難不倒蒂凡。首先是《吃掉你的妝》(Eat Your Makeup,1968)中綁架超模、強迫她們吃掉自己的化妝箱的變裝角色傑姬・奧(Jackie O);再來則是《壞品味異世界》(Mondo Trasho,1969)中有殺人傾向、把頭髮漂成金色的海報女郎。兩人聯手,把自己打造成藝術世界中最驚世駭俗、最具有挑釁性的怪咖。

麥爾斯特曾在求學時期因體重而飽受霸凌,如今他化身成蒂凡,穿上窄短裙,擁抱自己的身體。在華特斯的鼓勵下,蒂凡的化妝進化至更戲劇化的程度,造就了他別樹一幟的招牌造型:閃亮、誇張的眼影一直延伸至髮際線,髮際線後的頭髮貼服地向後盤起,激進卻逗趣地對審美標準作出評論。

這個造型有夠吸睛,不過讓蒂凡成為明星的還是她那下流式的幽默。火箭綜藝團造訪舊金山時,她穿上紅色的龍蝦裝,為他們的〈你肛門上的螃蟹代表你被愛〉(A Crab On Your Anus Means You’re Loved)一曲獻聲合唱。

蒂凡的最佳狀態,就是當她大講低俗笑話和投身於華特斯所創造的怪奇世界時。他們的共同目標是震驚觀眾,言下之意就是沒有什麼所謂的底線:從嘔吐、亂倫到戀龍蝦癖,以及把玫瑰念珠當成情趣用品。他們開創了一張藍圖,吸引覺得噁心但又看得入迷的粉絲。

一九七二年,蒂凡迎來了她最惡名昭彰的時刻:她以電影史上最經典的一幕為華特斯的《粉紅火鶴》(Pink Flamingos)作結。她在該片中飾演芭(Babs),身穿閃閃發光的金色上衣,頭戴染成黃色的假髮(當然是布丁頭),趾高氣揚地走在街上,然後撿起地上的狗糞,把它吃掉。這噁心的一幕,為本來已涉及人獸交、食人和閹割的劇情畫龍點睛──也把蒂凡和華特斯都捧為明星。

《粉紅火鶴》是所謂的「垃圾三部曲」(Trash Trilogy)的首部曲,隨後還有《女人的煩惱》(Female Trouble,1974)和《絕望生活》(Desperate Living,1977),這三部片讓更多觀眾認識他們,也令更多觀眾目瞪口呆。蒂凡被推崇為最下流的在世人物,華特斯則是其煽風點火的共犯。

而他們的成功並不為銀幕所限。一九八〇年,蒂凡的音樂事業意想不到地展開了,〈叢林耶洗別〉(Jungle Jezebel)、〈天生卑賤〉(Born To Be Cheap)和〈迷幻屋〉(Psychedelic Shack)等歌曲使她聲名大噪。早期的單曲〈你以為你是男人〉(You Think You’re A Man)更進佔全球各排行榜,使她得以在黃金時段作出天才級的表演。

蒂凡在華特斯的《髮膠明星夢》(Hairspray,1988)中再度與他合作,她與黛比・哈利(Debbie Harry)和莉琪・雷克(Ricki Lake)一同主演該片。該片由華特斯執導,這部輔導級(PG-rated)電影明顯有別於兩人的前作,前作常見的下流成份在此片中被刻意收斂,意圖吸引更廣大的觀眾。

此片在票房上並未大獲全勝,但隨後發行的家用版卻很成功,並受到小眾觀眾的追捧。這些觀眾全心全意地信奉華特斯的怪誕世界──這些粉絲班底促成此片於日後被改編為百老匯音樂劇,並於二〇〇七年被翻拍。

可惜的是,《髮膠明星夢》也是這對搭檔的最後一次合作。該片上映的數月之後,蒂凡就因心臟病去世,《時人》雜誌(People)封她為「世紀變裝皇后」,以紀念她這輩子的輝煌成就。她與華特斯帶給全球觀眾的,是下流、惡作劇式的幽默和對極致怪奇的擁抱。至今,他們仍是變裝史上最有影響力的創作搭檔之一。

反叛之聲| A REBEL SOUND

一九七〇年,在經歷多年掙扎、終於定位為音樂人後,大衛・鮑伊穿上絲絨長裙,撩人地靠在鋪上綢緞的躺椅上,為其專輯《出賣世界的男人》(The Man Who Sold The World)拍攝封面照。

同年,他也成立了炒作(The Hype),這支曇花一現卻巨星雲集的搖滾樂隊,為他的表演增添了戲劇層次。這種種企劃造就了當今我們所認識的鮑伊:一位穿著彈性纖維,彎曲性別(gender-bending)的偶像。

鮑伊固然不是首位戲耍變裝的音樂人,但他卻把握了最好的時機。不出數月,提雷克斯合唱團(T-Rex;又譯暴龍樂團)的主唱馬克・波蘭(Marc Bolan)就披著一頭蓬鬆長髮,身穿閃亮的綢緞,現身於流行音樂節目流行音樂排行榜(Top of the Pops),這被視為「華麗搖滾」運動的開端。其他搖滾樂團紛紛仿效,沒多久,「搖滾巨星」的經典造型便被微調成全往後梳的頭髮、舞台妝容和閃閃發亮的緊身連身褲。

當然,反挫是在所難免的。華麗搖滾樂團紐約娃娃(The New York Dolls)也是吃了許多家唱片公司的閉門羹後,才在一九七三年與水銀唱片(Mercury Records)簽約。

而且,水銀唱片也不像粉絲般欣賞他們的厚底靴、金銀絲長褲和故意糊掉的口紅,要求他們收歛這種打扮。紐約娃娃拒絕了,反而穿上全套變裝為其同名處女專輯拍攝封面照。

一九七〇年代末,葛麗絲・瓊斯從模特兒轉型為歌手。瓊斯在音樂上實驗過多種類型,但她的招牌美學始終如一:有稜有角的顴骨、亦男亦女的輪廓和她的經典寸頭(buzzcut)。

她的陽剛活力經常引來訪問者對她的性別與性相(sexuality)作冒犯性的提問,但瓊斯總是置若罔聞。「我認為企圖要去區分人們的感覺是很可笑的。」她在一九八五年這樣說,「按你的感覺行事,你有感覺時就去做──想做就去做!」

這種精神由王子、舞韻合唱團(The Eurhythmics)的安妮・藍妮克絲(Annie Lennox)和佛萊迪・墨裘瑞(Freddie Mercury)等為數眾多的音樂人延續下去,他們在音樂錄影帶中變裝,戲耍那些關於男人或女人該長什麼樣子的預期。粉絲們的反應既驚又喜,戲耍性別的污名似乎開始褪去。叛逆不再只有被包容的份兒──性別彎曲正在名正言順地成為酷事。

洛基恐怖秀|THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW

一九七三年,當理查・歐拜恩(Richard O’Brien)構思《洛基恐怖秀》(The Rocky Horror Show)這部音樂劇時,大概沒想到他這點子將紅遍國際。一九七五年,電影改編只花了六週便拼湊完成──這份倉卒更是該片的魅力所在。

這部敢曝經典的故事是這樣的:小布(Brad)和阿珍(Janet)是一對來自市郊的中產白人情侶,他們無意之中發現自己身陷「甜美的易裝癖」(sweet transvestite)法蘭克博士的酷兒巢穴,法蘭克博士介紹他們認識他那群絕妙的變裝怪客,包括歐拜恩本人。

華麗搖滾、科幻混沌和荒誕恐怖在片中的結合叫人難以抗拒,但法蘭克博士更是無可否認的誘人,網襪、黑色內褲和束緊的馬甲把演員提姆・柯瑞(Tim Curry)打造成意想不到的性感象徵。

與原音樂劇中厚重和雕琢的妝容相比,片中的妝容多了一份不修邊幅的感性。這個轉變背後的操刀者是皮爾・拉・羅奇(Pierre La Roche)──大衛・鮑伊的視覺轉型也是拜他所賜。這個更為精巧的手法最終獲得成功,所開創的一系列傳奇造型注定會在世界各地的萬聖節派對中重現。

起初,影評人對該片視而不見,但電影院開始在午夜的「邪典時段」放映,吸引了一群愛起鬨的觀眾,他們隨著音樂,在走道間載歌載舞,甚至即興地加插台詞。

這種放映至今依然流行,就如《洛基恐怖秀》派對。這波持續的熱潮可以用這句片中的金句來解釋:「別做夢了,放手做吧!」該片鼓勵人們拋開那名為正常的枷鎖,向最怪奇的衝動敞開──世界各地的觀眾仍對這份情操深有共鳴。

洛基恐怖秀式的變裝從不會讓人覺得過份嚴肅或難以親近。其目的從來就不在於魅惑。相反,表演者更樂於震驚新粉絲,一邊以敢曝的服裝炸開他們的腦袋,一邊大開讓他們放鬆的離譜玩笑,更重要的是,開他們的眼界,使他們感受犯規的興奮。

備註

[1]沃荷旗下的藝人有不少是變裝皇后,他們出現在沃荷的創作中,並可到沃荷的工作室「工廠」(The Factory)自由創作。沃荷也會帶他們出席派對等場合,他們在沃荷的創作和社交生活中均扮演了重要角色。

