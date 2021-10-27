【串流哈燒片】《比悲傷更悲傷的故事》：影集版補足電影版的缺陷，不只是炒冷飯賺流量

文：癮君子 Movie Addict

若說海的盡頭就是彼岸

走入海裏 是否就能遇見你？ 還是

又會擱淺在思念的荒漠裏。

花開花謝，戀如花期，終有凋萎，所謂長相廝守，不過黃粱一夢；面對生命的無情，再濃的愛，也都淡如晨曦，全部的溫暖與和煦，僅在一瞬。匆匆走遠的時間與死亡，輕而易舉，就撕心裂肺──此後，留下來的人，不只心被挖空，就連呼吸都會忘記，到頭來，龐大的思念，真如一座黑洞，深不見底，還會偷走所有的晴朗。

一對失去家人的男女，誓言成為彼此的家人，K與Cream就像對方的影子，踩著彼此的心願在前進，一心一念，說出口的謊言，卻都包裹著不能戳破的依戀。就此，即使走入彼此的日子，甚至心底，卻怎麼也走不出，有關於未來的黯淡，只好不斷打轉、迷航，像是傷心的小丑，學會偽裝，學會強顏歡笑。

一景又一幕，K與Cream的故事，讓人心疼又鼻酸，或許，枯朽的戀曲，終會把人困在悲傷的深井，無論蒸發了多少淚，都澆不熄，那極為滾燙的思念；把心埋入烏雲，就像走入雨裏，任由寂寞鞭抽──原來，思念如此擅長，用它的獠牙，刮花早已裂損的人心。

（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

敘事架構上，本作煽情至極、節奏分明，迅速遞進情節的發展，不斷在倒數每個離別的日子。許多時候，明知狗血、芭樂的安排，雖然不想認輸，依然會被打動，發愁的眼淚，若不夠爭氣，自然一顆顆墜落。

也因此，即使寓意內涵稍弱，出色的演出，搭配流暢的剪輯，對於只想好好哭一場的觀眾來說，《比悲傷更悲傷的故事》正是絕佳的催化劑，得以讓人放牧自己的情緒，特別我們又活在一個，需要掩藏情感的世代，往往都太過習慣堅強。

談回故事，死亡有多重，沒有人能想像，無論是要走的人，還是被拋下的人，但我們都明白且篤信，回不去的熟悉，可以壓垮人的情緒，甚至崩塌整座生命。然而，不管是K或Cream，想的都不是自己，宛如雙子星，互相牽引，繞著彼此旋轉不分離，卻也因此總是保持著，若即若離的曖昧，再怎麼親密，都不會跨越，質變的關係界線；彷彿為了對方的幸福，一顰一笑，都能拋棄自己的情緒起伏。

車禍意外之後，深深的愧疚感，主宰K的相信，篤定自己並不值得擁有幸福。故此，就算Cream不斷靠近，每每來到關鍵的時刻，K都次次踩下煞車，而貼心的Cream，讀懂其中的成全與龜縮，就這麼一進一退，跟著完成這場戲。

畢竟，她也害怕，要是打破檯面下的默契，檯面上的感情，就再也演不下去，甚者，K為了不讓自己傷心，必然會頭也不回，毅然決然，就此走入荒蕪，導致Cream因此失去，唯一的歸屬。

Photo Credit: Netflix

至此，兩人的感情會如此難解，全都因為K綁上了一個死結，長久以來，握有鑰匙的都不是Cream。所幸，邁入生命盡頭的K，因著母親的回頭，與Cream的不離不棄，終於敢再相信，自己不會被至愛拋棄，進而能放膽去任性；就算為時已晚，但殘留的破碎回憶，還有下輩子的約定，皆皆成為Cream的燦陽，就算要孤獨終生，內心的那一份悸動，鏤刻於心，幻化成勇氣，重新點燃死去的生命。

由此可知，為歌填詞這件事，不僅是約定，更還讓Cream重新回顧過去的種種，她這也才明白──離去不代表消失，僅是換了一種方式來存在，只要自己還記得，兩人的感情與幸福，都能延續下去，甚至隨著歌曲的傳唱，掀起一波波的感動與漣漪。

若說一份寂寞，搭配一片雲朵，總是活得烏雲密布的Cream，挺過失落，劫後餘生，找回的不只約定、承諾，還有對於生命的肯定，以及雨後天晴的燦爛；遙望著大海，就算喚不回擺渡人的婆娑，廣袤的天海一線，仍能盛裝汪洋一般的思念與眼淚。

於是，悲傷的故事，不一定就得畫上空蕩的句點，也能是滿盈人心的波光粼粼。

當然，影集版的故事，不只侷限於K與Cream，特別以「尋找著作版權」這條現代線來切口，讓觀眾更加容易進場，相比映襯之下，還能加強母女關係的渲染力，尤其是小童星白潤音，無論是孩子的頑皮、貼心與害怕，都有精準且成熟的演出表現。

再來，電影版本中，使人心疼的牙醫，來到影集，同樣有了較豐滿的鋪陳，角色動機相比合理許多，不會給人一種糟蹋感，能夠跟攝影師女友重修舊好，然後互相理解，努力跨過道德倫理的高牆，無疑是整部作品中，最令人欣慰的圓滿。

不過，現代線仍有可惜之處，扣除白潤音的精彩演出，或許是因為做為觀眾的窗口，敘事的施力點，總是差了一些，縱然演員都有相應劇情，給出相符的表現與幽默，仍無法改變，蜻蜓點水似的內容張力；若定位為配角的話，是有發揮其功能，但本劇明顯是群像劇，只可惜風采大多都被K與Cream搶去。當然，顧此失彼的現象，有時在所難免，至少在剪輯上，整部戲扣合緊密，適當營造出，令人忘神的觀影氛圍。

Photo Credit: Netflix

另外，歌曲部分，不管是主題曲、插入曲跟劇情發展，都能相得益彰，場景美術則是讓人驚艷，烘托出文藝感十足的日常浪漫，就算缺乏真實感，還是會不禁沈醉。

整體來說，新銳導演謝沛如，成功跳出電影版本的框架，有效減少相關類型作品的尷尬感，避免觀眾因為過於憋扭的臺詞、情節發展或是價值觀而出戲。

換言之，這一次的改編，不會只是炒冷飯賺流量，也補足電影版的缺陷，即使新意有限，柔潤的操作與調度，都讓影集有其討喜，甚至更勝電影之處。

結語

《比悲傷更悲傷的故事》並沒有盡善盡美，但它懂得調整結構，進而捕捉到現代觀眾喜愛的氛圍，煽情卻又不會太潑辣，做為娛樂性作品，確實達到放鬆的效果；其中，特別是王淨，靈動的眼神與哭喊，深邃動情，讓人大大期待，接下來的作品，無論是《瀑布》還是《月老》，會如何表現更多元的演繹面容。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航