詮釋「亞當與夏娃」的渣男辯詞，為人類留下二千年的厭女症

文：哈理斯的精神分析躺椅

只要有人想聽故事、聊傳說，就會有用心理學角度說故事、解傳說的人。

讓我以基督宗教的《聖經》為例。〈創世紀〉裡的亞當與夏娃，傳說是人類是原祖父母。一天，原是受造物的夏娃居然傲慢起來，背叛神的命令，偷吃了知善惡樹上的果子，二人因而犯下原罪，才被逐出伊甸園，斷絕了人與神之間圓滿的愛，但神的處罰仍是公正與慈愛的──一般神學上是這樣解釋。

然而，兒童心理學家愛麗絲・米勒（Alice Miller）卻從故事中，看見因不服從就被恐嚇與嚴懲的孩子的身影。他們長大以後，縱使不理解，仍試圖把父母過去的所作所為解釋為「愛」。

〈創世紀〉反映了許多小孩（又以男孩為主）內化了父母的虐待特質、被禁止成長為有自主意識的潛意識悲劇。因此，米勒藉此詮釋告訴大家：唯有忠於自己的感受與需求，認清不公義的過去，在不受恐嚇下做自己，人才可能真正的去愛。

現在，同一個故事，我們看另一個詮釋角度：〈創世紀〉提到神按照自己的形象，先用塵土創造亞當，後來怕他孤單，便取出他的一根肋骨，造出一個女人，給他作伴。

精神分析始祖佛洛依德（Sigmund Freud）曾在1911年12月7日寫給榮格（Carl G. Jung）的信裡，提及「夏娃的誕生本身就有種說不上來的怪誕」！

為了解決這股怪誕，佛洛依德的學生奧圖・蘭克（Otto Rank）主張故事其實被扭曲過，還原後的版本應該是：並非夏娃出自亞當，卻是亞當出自夏娃，二人是母子關係！而吃下果子、學會分辨善惡，象徵對一件亂倫罪案的揭示，二人才被神（原初父親／部落禁忌）懲處。

我認為蘭克主要想指出：是那群伊底帕斯情結、貪戀母親的男性，為了擺脫潛意識的罪疚，才把罪怪到女性的誘惑上，說出「是祢給我作伴的女人給我吃的」的渣男辯詞，並改寫了故事，為人類留下二千年的厭女症。

如果給榮格，他會怎樣詮釋？

按我對榮格的猜想，榮格會把亞當與夏娃間的爭拗，解釋為男性中的女性面、或女性中的男性面（互為Anima與Animus）整合之路的開端：男性指責女性是紅顏禍水，女性控訴男性不負責任……千百年來兩性間的戰爭樣貌！

又或者，一向關注東方文化的榮格，他會發現〈創世紀〉與華夏的上古神話很類似：創世女神女媧，按照她的樣貌，摶黃土而塑造人類。研究下去，他也許會發現女媧造人的首位，後來讓給了黃帝（以及伏羲或盤古之類），而黃帝造的人是有男女之別的。

這種母系到父系社會的過渡，會不會也代表一次英雄之旅？正如榮格發現，為了擺脫潛意識的魅惑，人們得在心理層面屠殺往往由龍所象徵的大母神（剛好女媧是蛇身的遠古女神）。

華人歷史裡各地都有著獨特的傳說，過去我們很少系統地用心理學的方式去詮釋這些故事。也許創世神話的部份還要等等，但如果你想聽聊齋故事〈蓮香〉或臺灣傳說〈虎姑婆〉，鄧惠文醫師及「愛智者書窩」的鐘穎老師，都已經準備好用榮格心理分析的角度，給大家說故事、解傳說，看見成長的力量。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航