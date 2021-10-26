疫情下的印尼產業：零售業者大受打擊，製藥業產值則躍居東協最大生產國

在疫苗施打量能提升、疫苗普及的狀態下，在印尼普遍認為新冠疫情已受到有效的控制，近期首都雅加達的確診已降到每日少於100例，全國已降至每日低於1000例。雖然日前政府宣佈「大規模社區活動限制」（Community Activities Restrictions Enforcement，印尼語簡稱PPKM）至11月仍將維持在二級狀態，但相較於自2020年3月開始實施的緊急狀態，近日大多數人民的生活已逐步恢復中，社會活動已開始熱絡。

印尼雖然一切看似復原中，卻也無法回復成原來的樣貌。超過一年半的疫情，對「零售業」的打擊最為明顯且致命，當地知名的大型量販連鎖店Giant（巨人）因不敵疫情，已在7月底宣布關閉全國所有分店。當地定位為中上等級的百貨業者Matahari（太陽）百貨，原本在全國76個城市有155家分店，去年關了25家分店，今年預計再關閉23家分店，創立發展了60年的百貨業龍頭，在短短一年多內關閉將近三成的實體百貨，可見疫情帶來的殺傷力。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 疫情下的印尼雅加達Pondok Indah購物中心，重新開放後，要求入內者要出示COVID-19疫苗接種證明。照片攝於8月13日。

另外，當地最大的連鎖書店Gramedia也關閉了一些營運超過15年的知名分店，而印尼最大外文書店、來自日本的紀伊國屋書店（Kinokuniya），也因疫情關閉了首都市中心最大的旗艦店。不僅實體店面關閉，這些知名零售業的上萬名員工，不但去年薪水減半，政府並核準公告今年薪水無需調整（印尼政府歷年來每年宣告的最低薪資漲幅至少7%以上，至今唯獨今年例外）。零售業者不論資方或是勞方，即便疫情過去，之前盛況大都是「回不去了」。

Photo Credit：賴珩佳 位於雅加達的紀伊國屋書店（目前已歇業）

不過危機就是轉機，零售業者也不約而同在此階段加速發展電子商務。根據統計，疫情期間，線上購物交易量較以往增加了4倍以上，預計在未來的「新防疫生活」（New Normal），大眾對線上購物的需求仍將持續。根據IDC（International Data Corp’s）的調查資料顯示，2021年第二季印尼手機銷售量相較去年同期成長了49%，電腦（包括桌上型電腦與筆記型電腦）在今年前半年銷量，相較於去年同期增加了50%，其中筆記型電腦銷量增加78%，尤其在印尼筆記型電腦市佔率第一的華碩（ASUS），銷量更比去年同期成長了11倍之多，主要就是因受惠於政府與Google共同合作開發的Cromebook教育計畫（Cromebook Education Program，印尼政府盼能以此支援已關閉校園一年多的教育體系）。教育部認為，即使疫情趨緩，數位與科技教學的趨勢勢不可擋。數位電子產業無疑是此波疫情的受惠者之一。

受惠的還有醫療器材與製藥產業。根據印尼健康部門統計，醫療器材製造公司從5年前的193家公司暴增至今年的891家公司，製藥業的產值也在今年躍居成為東南亞國協最大生產國。疫情期間，印尼政府對醫療產業最大的支持之一，就是投資統籌部門（BKPM）與健康部門達成協議，醫療器材業者申請執照，只需透過政府網站申請，投資部門最快能在24小時內審核批准通過商業執照，緊接著健康部門也加速審查並核准生產與配送執照，以此鼓勵並加大印尼對抗新冠疫情力道。這對於素來讓人詬病效率低落的公務體系，不啻是一個變革，但這也是歷經沈痛的經驗換取而得。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 印尼雅加達

為了活絡經濟活動，印尼政府也宣佈，至今年底購買房地產與汽車的增值稅可減免。購買房地產，完全減免增值稅（售價的10%），購買汽車則根據車種不同，也可有不同程度的減免增值稅（售價的10%）。因此即便疫情期間，大部分的消費者改為線上看屋，房地產的銷售額比去年同期增加了36.8%，汽車的銷售額也較去年同期成長了38.5%。由於汽車銷量的增加，連帶汽車製造商也因而加速恢復產能以因應需求，據工業部門的資料顯示，今年上半年在印尼的汽車產量較去年同期增加了49.4%。由於增值稅減免的效果顯著，這些產業一般都期待這項優惠政策能持續到明年。

除此之外，疫情前被中國以低價傾銷打敗導致大量關閉、裁員的國家基礎工業如鋼鐵業，疫情初期因中國本土疫情嚴峻導致生產、運送幾乎停頓，鋼品難以輸入，印尼政府才似乎認清基礎工業的重要性，因而開始大幅減縮核准鋼品進口的項目與數量，期能保護本土鋼鐵產業，當地鋼廠才因而獲得喘息發展的機會。如今疫情趨緩，但世界航運的不確定性讓當地買家多決定減少進口鋼品，傾向向本土鋼廠購買，讓印尼鋼廠終於能有與中國鋼品產生黃金交叉的機會。

在經過400多萬人確診、14萬人往生的大痛後，印尼正試著要逐步恢復，各個產業都被推進著以各種方式適應新的需求。例如在疫情期間擔任醫療與救濟物資運送重任的印尼郵政公司（PT. Pos Indoneisa），一直以來的效率頗讓人感到無奈，但在疫情期間，為了加速醫療物資、現金與非現金等社會補助流程，也開始採用人工智慧科技的幫助，並終於體認到提升自身效率以致能與民間物流公司競爭之重要性。各產業與整體社會歷經疫情，雖然無法回復成原來的樣貌，但或許在不久的將來，能展現更美好的新模樣！

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒