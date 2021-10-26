反對在氣頭上提高罷免門檻：這次罷免對國民黨來說，其實是飲鴆止渴

文：麻的罰跪-妻易毆邱醫師

如果我們把政治光譜從深綠、淺綠、淺藍，再到深藍

基進黨一直都站在比民進黨更綠、更獨、更本土、更激進的一方，不管是對民進黨，對基進黨，甚至對台灣來說，這都不是一件壞事。

當初韓國瑜講得「選舉就是票多的人贏，票少的人輸。」是一句廢話，也是一句真理。如果要計算輸贏，要讓台派最大化，要讓統派更沒有市場，其實就是看誰吃掉最多的中間選民，看誰獲取最大民意認同的公約數。

蔡英文總統國慶演說的四個堅持，如果你跟我一樣看的很爽，覺得講到心坎裡，出了一口氣，那其實你跟我一樣都是中間選民而已，在光譜的最旁邊的人，仍然會覺得這不夠獨。

總統的四個堅持：一、永遠要堅持自由民主的憲政體制；二、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；三、堅持主權不容侵犯併吞；四、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

這個2021年版的兩國論，其實就包容了最大的公約數，不管是台獨、華獨，或是維持現狀的群眾，只要你不是支持統一的民眾，都聽得進去，在這個大多數年輕人就是天然獨的背景之下，這就有群眾市場。

從深綠到中間群眾都是台派，這才符合台灣最大的利益。

這次罷免，對國民黨來說，其實只是一種飲鴆止渴

他被推到光譜更極端更深藍的一邊，國民黨的新黨化無可避免。

你說他會不會繼續操弄惡意罷免？就算會又如何？連我家深藍的岳父母都開始覺得這些人這樣難看的時候，無形中他們會慢性自殺的流失掉多少中間選民的支持？我反而比較擔心淺藍的一塊被那些假中立黨吃掉。

我反而更擔心調高罷免門檻後，日後又出了韓國瑜們，我們卻束手無策。

以罷止罷？聽起來很爽，很出氣？然後被有心人士指著鼻子說你們「藍綠一樣爛」的時候，最後他們收割中間選民，這便宜的是中共還是台共？

Photo Credit: 中央社

我反對這個時候在氣頭上吵著上修罷免門檻

2016年的時候，民進黨當年也是為了要割藍委，提出了下修罷免門檻。時代力量咆哮著說民進黨的門檻還是太高，更是提出要投票率零門檻，只要贊成罷免票大於反對罷免就好。

「讓輸掉的人去吵著要改比賽規則」這其實本身就是一個陰謀。這只是讓柏惟被貼上輸不起的標籤，讓民進黨被攻擊雙標，讓執政黨失去公信力。

如果你在剛成功罷掉韓國瑜的時候，說要上修罷免門檻。甚至，你在保下黃捷的時候說要上修罷免門檻，那都還好說，昨天一輸掉，今天就來吵修法，真的很胡鬧。為了一口氣吞不下，而失掉了中間選民的信任，不管是公投還是總統，得失可能需要好好考慮。

剛輸掉比賽的人，是最不適合出來吵著要檢討比賽規則的。

保障小黨的聲音能夠持續存在

回過頭來說，你是不是對於葉毓蘭、吳斯懷這些人ooxx又無可奈何？為什麼？因為他躲在不分區裡面。

事實上不分區的立委，本來就是奉行黨意而不是民意。你支持一個政黨的政治立場，所以你投政黨票給一個政黨，這個政黨的不分區立委只要能代表這個政黨的政治立場就行。

所以呢？與其因噎廢食、頭痛醫頭的要把罷免門檻調高，然後冒著日後罷免不掉那些爬樹聞水講幹話的韓國瑜們的風險，我認為應該要把政黨票給基進黨。跟兩大黨不同，小黨的不分區名單，本來就不該是用來放一些沒有民意基礎，放老弱殘兵的養老院。

叫柏惟去選台中市長，這是害他。叫他回鍋選高雄議員，那是屈才，而被罷免者不能選同一個職位，他也不能再選中二。

所以啊，像3Q這種衝組的，就放進不分區保護起來啊。最能夠保障小黨能夠堅持自己立場，為支持者發出聲音，又不用怕被大黨動用資源罷免封殺，不就是不分區名單嗎？

下一次，我的政黨票會留給基進黨。我希望看到柏惟繼續在立法院蹽溪過嶺 。

本文經麻的罰跪-妻易毆邱醫師授權轉載，原文發表於此

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