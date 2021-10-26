歐盟雖然不是軍事與經貿領導力量，但也不會放任中國侵犯人權價值與科技知識

歐洲議會不意外地通過《歐盟－台灣政治關係與合作》報告，比較驚喜的是最大黨團歐洲人民黨事前高調放話挺台，最後票數壓倒性通過，投資貿易協定與駐台機構正名已經列入待辦清單。北京很不開心，我們就很開心。

另外一件事是拜登公開談論「必定防衛台灣」，這點讓很多台灣人都很高興，但筆者就比較審慎看待。民主黨能夠轉向戰略清晰是好事，但從民主黨的過往言行看來，拜登的轉向更像是被習近平逼到表態。

中國派出超高密度擾台軍機，西方大量喊話嚇阻兼安撫，乃至今天拜登公開表態，都是戰爭風險極度拉高的意思。儘管冬天不適合開戰，但外資持續抽出台灣，就顯示西方的濃濃不安，實體傳統戰爭真的走得很近了。

拜登公開喊話嚇阻，看得出阿拉斯加會談與阿富汗大撤退重挫了美國。在美國做出更多改變之前，歐盟大動作通過挺台報告，則是早一步確認路線改弦更張。歐盟的態度承繼今年G7與北約的定調，將侵犯人權、竊取智財的中國視為對手。

這顯示歐盟持續轉向中間穩健與重視集體安保的路線，放棄深度依賴中國市場的路線，漸漸往右傾。而台灣擁有半導體這個「新石油」，又是中國翻轉百年國恥的關鍵拼圖，自然是舉世矚目的焦點熱區，更白話來說，影響世界霸權的戰場。

以今日歐盟的體質來說，歐洲已經不是軍事與經貿的領導力量，中國要對邊陲區域軟土深掘？可以；但掘到歐盟在人權價值與科技知識佔據的高地？那可不行。不過基於歐盟的多邊主義構造，接下來台歐貿易投資恐怕還要花不少時間談。

歐盟仍是很重要的，但與其等待慢吞吞的諸多報告與會議，或是擔憂幾天後就有白宮官員出來否認拜登的講話，不如觀察英國的動向，預判西方世界未來的走勢。自從強森首相宣示重回蘇伊士河以東，英國全面展開了名為「全球不列顛」（Global Britain）的新國策，筆者在過去文章中稱為大不列顛的復活，並預測英國採取戰略主動，與其他主動玩家（例如日本與立陶宛）帶頭牽動歐美西方的行動。

「全球不列顛」策略是以中俄威脅為頭號敵人，不僅著眼於傳統的軍事嚇阻，也重視非傳統安全領域的競爭。先講講英國的軍事策略，以大英帝國的過往海權家底為基礎，透過五眼聯盟與五國聯防將英國的軍事力量進行全球投射。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

台灣很關注的伊莉莎白航母出巡，其名義就是五國聯防50週年。英國不僅派出航母巡迴世界各大洋與友善國家，還宣示將協助訓練南海國家海軍，以及派遣兩艘巡邏艦在印太常態部署。這是英國海軍近25年來首次在西太平洋的常態部署，其意義不言可喻。

但英國國力衰退已久是事實，儘管伊莉莎白航母相當新銳，各國觀察家仍注意到其艦載機不足的困窘。如旺中等兩岸統媒也充滿惡意地評論英國國防預算不足，其軍事野心難以實現。英國終究不是直接統治1／4個世界的大帝國了，作為中型軍事力量，要怎麼在遙遠的印太展現存在？

英國的做法很聰明，國防參謀長拉達金（Tony Radakin）在美國海軍研究協會新聞（USNI News）專訪中曾闡述，英國要追求「部署敏捷靈活」，與夥伴提升「操作互通＋裝備相容」的戰術彈性，最終達到行動的「不可預測性」。

從這點看來，伊莉莎白航母在印太地區參與大量軍事演習，就是在提升操作互通性；原本欠缺艦載機的弱點，也透過使用美軍戰機、驅逐艦、陸戰隊士兵，或是荷蘭巡防艦等等，達到提升裝備相容性的目的。伊麗莎白航艦打擊群的設計構想容許各式各樣的編制，不以協定、條約等剛性框架約束其他國家。

像北約這種剛性框架當然是英國維繫生命的底牌，而透過較寬鬆的非正式結盟，英國可以與更多國家建立靈活彈性的合作模式。根據拉達金的說法：非正式結盟可以被定義為是理念相近國家、海洋民主政體，或者是具共享價值與利益國家的結盟，「無論拿什麼容器裝它們都可以」，除了有Quad，也可以有Quad＋，AUKUS安全同盟也是好例子。

英國重新建軍的決心堅定得令人吃驚，其思考更讓人見識英國政治手腕無比老練，卻不落窠臼。在捷克大選變天以後，筆者曾說明歐洲（精確來說是整個西方民主國家）會在幾個關鍵國引導下開始集體右轉，除了多邊主義大拜拜，還會有少數國家戰略結盟，以實用的雙邊或小多邊架構進行國際合作。英國顯然深諳其道。

從英國的動作看來，歐盟與美國極可能在北約架構下跟進英國的新玩法，從而回應到台灣與立陶宛等國不斷示警的中俄威脅。筆者在開頭說了，拜登會公開說出「必定防衛台灣」，歐盟會大動作針對台灣發報告，就是因為戰爭風險已經升得很高。

英國的戰略傳統之一，用「不守信用的阿爾比昂」形容最是貼切。當英國覺得事情有變化，但威脅還不夠大，英國會先選擇抽身、隔岸觀虎鬥，或是採取離岸平衡；然而英國已經開始挺身而進，選擇守信承擔起大陸義務（直接貢獻於全球戰略平衡）時，表示英國已經退無可退，無法置身事外。

台灣現在處於最好的時代，也可能要迎來最壞的時代。樂觀地說，全世界民主國家正在公開且大力支持台灣；審慎地說，全世界民主國家都看出台海危機四伏，再不挺台灣以後就沒有台灣。我們身處風暴的中心，要如何因應逐漸狂化的習近平？這得取決於國民的憂患意識與舉國上下的戰爭準備了。

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責任編輯：彭振宣

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