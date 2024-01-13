【2024立委選舉】邱顯智、王婉諭都未當選，政黨票不到3%領不到補助款，時代力量失去所有國會席次
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時代力量本次除了失去所有席次，僅2.5%的得票率，也將領不到政黨補助款。王婉諭說，改革的路上很辛苦，時代力量選擇了一條非常艱辛、不容易的路。但是他知道敗選沒有理由，面對敗選他們也會負起責任，決策委員會將全體總辭、辦理改選。
2024年立委大選今（13）日登場，時代力量唯一2席區域立委候選人，投入新竹市「四腳督」立委選舉的邱顯智得票僅12%，已於晚間自行宣布敗選；投入新竹縣第二選區的王婉諭，雖然以37%的得票贏過民進黨的曾勝凱，但泛綠分裂，仍輸給國民黨的林思銘。而時代力量的政黨票本次拿下約35萬票，得票率2.5％。確定失去所有國會席次。黨主席王婉諭晚間率決策委員鞠躬道歉，表示將對敗選深刻檢討。
王婉諭：沒拿下一席感到萬分抱歉，將檢討反省敗選
時代力量晚間召開記者會，黨主席王婉諭表示，抱歉讓大家失望了，也謝謝直到今天持續支持時代力量的朋友。王婉諭表示，「是我們不夠努力，無法跨越門檻繼續，區域和不分區都沒有席次，對此他感到萬分抱歉，會深刻檢討。」
王婉諭表示，面對敗選他們也會負起責任，決策委員會將全體總辭、辦理改選。這段時間他會繼續擔任代理黨主席，進行相關黨內改選事務，直到新任的決策委員選出為止。
王婉諭說，改革的路上很辛苦，時代力量選擇了一條非常艱辛、不容易的路。但是他知道敗選沒有理由，就是該檢討反省。他們會繼續保有勇氣 、繼續穩定向前，也呼籲支持者不要對政治和時代力量失望，繼續和時代力量並肩同行。
2016年時，時代力量在大選政黨票拿下74萬4315票，得票率6.11%，拿下5席立委。2020年時，雖然經歷了林昶佐、洪慈庸退黨，高潞・以用除名等風波，仍然拿下109萬8100票，得票率7.75%，因席次分配關係，國會席次從5席減為3席。本次則從3席直接減為0席，且因為得票率為2.5%，不滿3%，雖然往後3屆立委選舉，可以直接提名不分區立委，但確定無法拿到政黨補助款。
在地方選舉上，時代力量在2018年時有16席議員，到了2022年，僅剩下6席議員。在本次大選後，確定僅剩下這6席黨公職。下一次選戰時代力量要如何重整團隊，找回支持群眾，甚至是黨的財務問題，都將是艱鉅的挑戰。
值得注意的是，根據統計分析，時代力量在上次和這次的大選，得票率在所有選區普遍都降低了。但是在竹苗地區仍有較佳的表現，其中苗栗造橋鄉、苗栗竹南鎮兩次得票率皆高於12%，也比整體得票表現高出許多。這可能的原因在於本次列為不分區立委第三位的的宋國鼎律師，曾於2018年到2022年在此兩個鄉鎮區擔任市議員。宋國鼎更在2022年時曾挑戰苗栗縣長，雖然最終以13.47％得票率失利，但後續仍繼續擔任苗栗縣黨部主委。
至於本次得票率也偏高的包括新竹縣竹北區，也是王婉諭投入立委選戰的區域。以及新竹市東區，即邱顯智投入立委選戰的地區。雖然兩人皆未當選，不過可以看出時代力量仍在竹苗地區擁有較好的政治支持。
時代力量成立不到10年，數波退黨潮失去政治明星
2015年1月25日，林峯正等人舉行時代力量創黨成立大會，由林昶佐擔任建黨工程隊總隊長。9月13日，時代力量正式宣布成立，黃國昌擔任首任執行黨主席。2016年，時代力量拿下74萬張政黨票，5席立委進入國會，成為第三大黨。
2019年1月13日，時代力量首度舉行黨員大會，進行黨組織改造。在黨職選舉前夕國昌宣布卸下黨主席等職務，表態不再參選決策委員會。2月5日，時代力量決策委員宣布一致同意由黨代表得票率最高的邱顯智擔任新任黨主席。上任後，邱顯智與柯文哲劃清界線，強調以街頭政黨的堅持號召支持者的信心，但路線歧異仍未解決。林昶佐和洪慈庸因路線分歧退出，高潞・以用亦因補助爭議遭到除名。8月21日邱顯智辭去黨主席職務後，決策委員會決議由徐永明接任。
然而2020年，徐永明涉嫌收賄介入SOGO經營權之爭，衝擊時代力量清廉反貪形象，遭停止職務。8月5日臨時以黨內團結為由宣布退出時代力量。同日臺北市議員林穎孟、黃郁芬宣布退黨，時代力量在台北市議會中的席次歸零。邱顯智回任代理黨主席。
8月23日，前黨主席黃國昌疑干涉黨務的錄音檔流出，苗栗縣議員曾玟學宣布退黨。8月26日高雄市議員黃捷宣布退黨。
2022年，雲林縣議員廖郁賢被指控人頭黨員而遭拔除地方黨部主委且停權，隨後廖宣布退黨。同年依法遞補新北市議員的曾柏瑜（參選時為時代力量提名）亦以無黨籍就任。
一直到2023年，創黨後首任黨主席黃國昌宣布退出時代力量且加入台灣民眾黨，對時代力量的選情造成一定衝擊。而曾為黨內同志的邱顯智也批評黃國昌「賣友求榮」，而此舉則造成前高雄市議員林于凱退出政黨。
學者分析：恐有邊緣化風險
同樣作為第三勢力新興政黨，相較於民眾黨在成立政黨後持續成長，甚至可以在地方選舉中拿下地方首長的位置，也在這次的總統大選中獲得將近3成的選票，政黨票也成長了1倍，時代力量從2020年到2024年，不管是地方選舉還是大選的結果都顯示出政治量能持續減弱。
國立成功大學政治學系副教授王靖興認為，可能的原因是時代力量持續有許多具有政治光環的人不斷退黨離開，像一開始的林昶佐、洪慈庸，後來一批批的年輕議員和青年政治工作者如黃捷、曾玟學、賴品妤等，可能會造成支持者感到不安和不確定，也漸漸失去支持時代力量的理由，當他們想著要把政黨票投給非藍綠的政黨，會更容易投給有機會進入國會的民眾黨。
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
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