【2024立委選舉】邱顯智、王婉諭都未當選，政黨票不到3%領不到補助款，時代力量失去所有國會席次

2024年立委大選今（13）日登場，時代力量唯一2席區域立委候選人，投入新竹市「四腳督」立委選舉的邱顯智得票僅12%，已於晚間自行宣布敗選；投入新竹縣第二選區的王婉諭，雖然以37%的得票贏過民進黨的曾勝凱，但泛綠分裂，仍輸給國民黨的林思銘。而時代力量的政黨票本次拿下約35萬票，得票率2.5％。確定失去所有國會席次。黨主席王婉諭晚間率決策委員鞠躬道歉，表示將對敗選深刻檢討。

王婉諭：沒拿下一席感到萬分抱歉，將檢討反省敗選

時代力量晚間召開記者會，黨主席王婉諭表示，抱歉讓大家失望了，也謝謝直到今天持續支持時代力量的朋友。王婉諭表示，「是我們不夠努力，無法跨越門檻繼續，區域和不分區都沒有席次，對此他感到萬分抱歉，會深刻檢討。」

王婉諭表示，面對敗選他們也會負起責任，決策委員會將全體總辭、辦理改選。這段時間他會繼續擔任代理黨主席，進行相關黨內改選事務，直到新任的決策委員選出為止。

王婉諭說，改革的路上很辛苦，時代力量選擇了一條非常艱辛、不容易的路。但是他知道敗選沒有理由，就是該檢討反省。他們會繼續保有勇氣 、繼續穩定向前，也呼籲支持者不要對政治和時代力量失望，繼續和時代力量並肩同行。

2016年時，時代力量在大選政黨票拿下74萬4315票，得票率6.11%，拿下5席立委。2020年時，雖然經歷了林昶佐、洪慈庸退黨，高潞・以用除名等風波，仍然拿下109萬8100票，得票率7.75%，因席次分配關係，國會席次從5席減為3席。本次則從3席直接減為0席，且因為得票率為2.5%，不滿3%，雖然往後3屆立委選舉，可以直接提名不分區立委，但確定無法拿到政黨補助款。

在地方選舉上，時代力量在2018年時有16席議員，到了2022年，僅剩下6席議員。在本次大選後，確定僅剩下這6席黨公職。下一次選戰時代力量要如何重整團隊，找回支持群眾，甚至是黨的財務問題，都將是艱鉅的挑戰。

值得注意的是，根據統計分析，時代力量在上次和這次的大選，得票率在所有選區普遍都降低了。但是在竹苗地區仍有較佳的表現，其中苗栗造橋鄉、苗栗竹南鎮兩次得票率皆高於12%，也比整體得票表現高出許多。這可能的原因在於本次列為不分區立委第三位的的宋國鼎律師，曾於2018年到2022年在此兩個鄉鎮區擔任市議員。宋國鼎更在2022年時曾挑戰苗栗縣長，雖然最終以13.47％得票率失利，但後續仍繼續擔任苗栗縣黨部主委。

至於本次得票率也偏高的包括新竹縣竹北區，也是王婉諭投入立委選戰的區域。以及新竹市東區，即邱顯智投入立委選戰的地區。雖然兩人皆未當選，不過可以看出時代力量仍在竹苗地區擁有較好的政治支持。

時代力量成立不到10年，數波退黨潮失去政治明星

2015年1月25日，林峯正等人舉行時代力量創黨成立大會，由林昶佐擔任建黨工程隊總隊長。9月13日，時代力量正式宣布成立，黃國昌擔任首任執行黨主席。2016年，時代力量拿下74萬張政黨票，5席立委進入國會，成為第三大黨。

2019年1月13日，時代力量首度舉行黨員大會，進行黨組織改造。在黨職選舉前夕國昌宣布卸下黨主席等職務，表態不再參選決策委員會。2月5日，時代力量決策委員宣布一致同意由黨代表得票率最高的邱顯智擔任新任黨主席。上任後，邱顯智與柯文哲劃清界線，強調以街頭政黨的堅持號召支持者的信心，但路線歧異仍未解決。林昶佐和洪慈庸因路線分歧退出，高潞・以用亦因補助爭議遭到除名。8月21日邱顯智辭去黨主席職務後，決策委員會決議由徐永明接任。

然而2020年，徐永明涉嫌收賄介入SOGO經營權之爭，衝擊時代力量清廉反貪形象，遭停止職務。8月5日臨時以黨內團結為由宣布退出時代力量。同日臺北市議員林穎孟、黃郁芬宣布退黨，時代力量在台北市議會中的席次歸零。邱顯智回任代理黨主席。

8月23日，前黨主席黃國昌疑干涉黨務的錄音檔流出，苗栗縣議員曾玟學宣布退黨。8月26日高雄市議員黃捷宣布退黨。

2022年，雲林縣議員廖郁賢被指控人頭黨員而遭拔除地方黨部主委且停權，隨後廖宣布退黨。同年依法遞補新北市議員的曾柏瑜（參選時為時代力量提名）亦以無黨籍就任。

一直到2023年，創黨後首任黨主席黃國昌宣布退出時代力量且加入台灣民眾黨，對時代力量的選情造成一定衝擊。而曾為黨內同志的邱顯智也批評黃國昌「賣友求榮」，而此舉則造成前高雄市議員林于凱退出政黨。

學者分析：恐有邊緣化風險

同樣作為第三勢力新興政黨，相較於民眾黨在成立政黨後持續成長，甚至可以在地方選舉中拿下地方首長的位置，也在這次的總統大選中獲得將近3成的選票，政黨票也成長了1倍，時代力量從2020年到2024年，不管是地方選舉還是大選的結果都顯示出政治量能持續減弱。

國立成功大學政治學系副教授王靖興認為，可能的原因是時代力量持續有許多具有政治光環的人不斷退黨離開，像一開始的林昶佐、洪慈庸，後來一批批的年輕議員和青年政治工作者如黃捷、曾玟學、賴品妤等，可能會造成支持者感到不安和不確定，也漸漸失去支持時代力量的理由，當他們想著要把政黨票投給非藍綠的政黨，會更容易投給有機會進入國會的民眾黨。