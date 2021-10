不都只是戰爭題材，越南獨立製片新世代——陳英雄以外的後起之秀 

文:武氏緣(Annie Vu)

越南獨立電影的發展:萌芽前後

越南獨立電影萌芽於1990年代法籍越南導演陳英雄、美籍越南導演裴東尼(Tony Bui)、阮武嚴明(Nguyen Vo Nghiem Minh)與陳光咸(Ham Tran),隨後,國内年輕導演如阮煌蝶(Nguyen Hoang Diep)、 潘燈貽、 裴碩專、裴金龜(Bui Kim Quy)、梁廷勇(Luong Dinh Dung)等也紛紛加入獨立製片的行列。

越南獨立電影雖然在國際上嶄露頭角,但整體而言在越南仍缺乏完善的電影環境。2013年,爲了建立良好的獨立製片環境、培植年輕電影人,並促進越南電影與世界的交流,導演潘燈貽、陳氏碧玉(Tran Thi Bich Ngoc)共同籌辦了「秋日大會」。近十年來,由於經濟進步、社會文化多元並茂,以及國際電影的頻繁交流,都促進了越南電影的開展。雖然獨立電影的觀眾仍屬小眾,卻也逐漸迎來新時代。 大多數國外觀眾對越南電影缺乏深刻印象,由於審查制度嚴苛,只有戰爭題材的電影或少數著名導演及其作品較為人知。我曾與一位熱愛電影的師大美術系畢業生談及亞洲獨立電影,除了陳英雄,他對越南電影幾乎沒什麼印象。

「但他(陳英雄)是法國人啊,他的作品不算越南電影吧?那你們越南到底有沒有所謂的藝術片?」我研究越南電影這幾年,一直以來也遇過許多台灣朋友提出質疑,像是「你們是共產國家怎麼拍藝術片?如果有應該也很爛吧!」或是「越南電影不都是戰爭題材嗎?」因此,我希望藉由本文梳理越南獨立電影的發展,幫助更多喜愛電影的人建立對於越南獨立電影的基本認識。

談及越南電影史,學界多將其分為三階段:法屬殖民時期(1945前)、戰爭時期(The Indochina War, The American War)與和平國家發展時期。政治因素使然,導致在統一後,越南電影界也僅和東歐國家和中國交流,缺乏與歐美互動切磋的機會。因此,有很長一段時間,越南電影就如其他類型的藝術只為政治宣傳服務。再者,越南電影的審查制度非常嚴格,電影正式上映前,會先經過政府電影審查部門檢視,刪除一切政治敏感話題與腥羶色畫面。導演潘燈貽曾表示,「不論是政府資助或由民間資金贊助的電影都得為政治宣傳。」在這種情況下,很難想像電影導演要如何自由創作。另一方面,由於越南電影在國際發行、宣傳及參加影展上遭遇不少困難,使得國際間能見度很低,因此不意外越南電影對外國人而言印象不深。

越南人對於早期本土影片的記憶不外乎是戰爭、戰後或農村改革的故事,由於吸引力不足,沒有太多人願意花錢去電影院。近幾年票房賣座的電影大多以喜劇、恐怖類型爲主,其他類型的影片乏人問津,更別提不以商業拍攝手法爲導向的獨立電影。越南人一般認為獨立電影是專門為了參與國際比賽所拍攝,因此也難以吸引觀眾。

秋日大會:越南電影先鋒培育

2007年,導演潘燈貽在韓國釜山電影節上與來自世界各地的電影製作人會面。在那次會議中,他發現其他國家的獨立電影人關係緊密,反觀越南獨立電影人是一盤散沙,也難怪獨立電影的發展相對緩慢。

潘燈貽回國後,與製片人陳氏碧玉及導演美蓉(My Dung)共同策劃、創立了「秋日大會」,自2013年起,每年在峴港的會安古鎮舉行,包含課程、演講與各種製作經驗交流。過去的秋日大會曾邀請導演陳英雄、演員陳女燕溪(Tran Nu Yen Khe)、韓國女星朴.莉迪亞(Lydia Park)、演員黎卿(Le Khanh)及導演黎光(Leon Quang Le)等蒞臨演講,學員除了越南人,也包含來自日本、韓國、台灣、東南亞其他國家的年輕電影人。

正式課程結束後,緊接的是研討會及劇本小型競賽,同時安排年輕導演與來自坎城、威尼斯、鹿特丹、柏林的策展人見面,商討如何為他們的作品尋找國外金援。秋日大會的舉辦拉近了越南獨立電影人的人際網絡,新的電影企劃如雨後春筍般接踵而來,獨立電影圈也逐漸成形。迄今,經過近十年的發展,許多獨立電影創作者在秋日大會中找到靈感與機會;在電影工作前輩的幫助下,新一代導演也慢慢成長並獨當一面。近年,越南獨立電影圈持續透過舉辦秋日大會、工作坊與電影課程,引介藝術電影、紀錄片等不同形式的影像作品,藉著對話交流,不但挖掘、培植有志深耕影像的年輕人,也使得不少新銳導演逐漸在越南生根萌芽、在國際間綻放。

舉凡目前在越南電影新銳協助發展中心(The Centre for Assistance and Development of Movie Talents,簡稱TPD)擔任恐怖電影教師的黎平江(Le Binh Giang),或是以劇情長片《落紅》(The Third Wife,2018)享譽國際影展、斬獲多座獎項的導演阮芳英(Nguyen Phuong Anh aka Ash Mayfair),都曾受到秋日大會的扶持。從秋日大會養成的年輕導演,還有近日嶄露頭角的新秀導演如陳清輝(Tran Thanh Huy),作品不僅充滿濃厚個人色彩,也瀰漫著現代越南生活的氣息。2019年,由他自編自導的第一部長片《人性爆走課》(Rom)一舉拿下釜山影展最佳新潮流獎。此外,自學成才的導演黎寶(Le Bao)、范玉麟(Pham Ngoc Lan),也都以年輕導演之姿在國際影展大放異彩;前者獲得許多著名國外電影基金的支援,後者的紀錄片《每個人的故事》(The Story of Ones,2012)則參與越南最重要的短片節「YxineFF」電影派對競賽,及國外紀錄片影展。

Photo Credit:大大樹音樂圖像提供 《人性爆走課》(ROM)電影海報

漸漸受到矚目的年輕越南導演還有武明義(Vu Minh Nghia)和范黃明詩(Pham Hoang Minh Thy),兩人都是畢業於越南胡志明市戲劇與電影大學並獲得影評碩士學位;非電影專業出身的范天恩(Pham Thien An)則是投入拍攝藝術性短片後,在數個國際電影節獲獎名單中都可以看到他的身影。2014年,范天恩、製片人陳文詩(Tran Van Thi)和一群對電影懷抱相同熱情的朋友,共同創立了電影製片公司JK FILM,陸續產製許多備受矚目的短片。而住在新加坡的越南電影導演楊妙靈(Duonh Dieu Linh)則對於描繪悲傷、焦慮的中年婦女深感興趣,她的短片中將古怪幽默感與現實主義巧妙結合,流露出獨特風格。

越南獨立電影圈的年輕優秀導演還有朱映月(Chu Anh Nguyet)、范光中(Pham Quang Trung)等,他們如同一塊塊瑰寶,靜待觀眾與讀者們慢慢探索、挖掘。

(《人性爆走課》預告)

延伸閱讀:

書籍介紹

本文摘錄自《一部電影,一個旅程:電影開路,探訪未知的東南亞》,大田出版

武氏緣 Annie Vu/作者

畢業於越南人文社會科學大學文學系、河内大學中文系、國立臺灣師範大學應用華語文學系碩士。曾任職越南社會科學翰林院東南亞研究所研究員,在(越南)河內人報、文藝報、博物館與人類學期刊、東南亞研究期刊發表多篇著作,亦曾兩次獲得台灣教育部獎學金。熱愛自然、白茶、日曬衣索比亞咖啡、文學創作、電影、音樂,關注東亞文化圈與移居者的身份認同問題。目前就讀臺北教育大學藝術與造形設計學系博士班。

鍾適芳/主編

製作人、策展人。1993年創立草根音樂廠牌「大大樹音樂圖像」,2001年創辦以「遷徙流離」為題的「流浪之歌音樂節」,開創文化議題與聲響實驗的平台。策劃了三屆東南亞獨立電影論壇「一部電影,一個旅程」、五屆「當代敘事影展」。目前也任教於政治大學傳播學院。

大大樹音樂圖像/企劃

大大樹音樂圖像長期致力於台灣本土、亞洲音樂製作、音樂節、影展策展及相關藝文活動的策劃執行。大大樹製作音樂與策展的重點,在於深厚的土地連結、思想支持與議題性,並積極推動不同文化領域的跨界合作,串連來自世界各地的優秀藝術家,以高水準的製作品質,將台灣音樂推上世界的舞台,成為國際間認識台灣的重要窗口。

作者群

本書撰稿作者群包含影像研究者暨策展人謝以萱、影像評論人武氏緣(Annie Vu/越南)、影評人孔.李狄(Kong Rithdee/泰國)、影像評論者黃令華(台灣)、獨立影像工作者黃淑珺(Ng Shu Jun/馬來西亞)、電影節策展人郭敏容、影評人查亞寧.田比雅功(Chayanin Tiangpitayagorn/泰國)、紀錄片導演阿嘉妮.阿盧帕克(Adjani Arumpac/菲律賓)、電影研究學者布迪.伊萬托(Budi Irawanto/印尼)、影像評論學者郭力昕、藝術行政人黃書慧(Wong Suhui/馬來西亞)、紀錄片工作者鐵悟蒙(Thet Oo Maung/緬甸),當代敘事影展以及「一部電影,一個旅程」影展製作團隊(易淳敏、葉蓬玲、馬紅綾)等。

另收錄東南亞精彩演講及座談之講者包含瓦堂電影節總監暨電影導演杜篤嫻(Thu Thu Shein/緬甸)、波法娜影音檔案中心執行總監嘉索畢(Chea Sopheap/柬埔寨)、獨立電影導演阿諾查.蘇維查康彭(Anocha Suwichakornpong/泰國),獨立電影導演潘燈貽(Phan Dang Di/越南)、獨立電影導演阿尼塞.奇歐拉(Anysay Keola/寮國)、電影導演趙德胤(台灣/緬甸)、獨立電影導演阿米爾.穆罕默德(Amir Muhammad)、獨立電影導演廖克發(Lau Kek Huat/馬來西亞)等。

一部電影,一個旅程:電影開路,探訪未知的東南亞

One Film, One Journey: Southeast Asia’s Unknown Past, Present and Future

「一部電影,一個旅程」(One Film, One Journey)是自2015年開始,由策展人鍾適芳策劃,以東南亞當代獨立電影為媒介所展開的獨立電影論壇。透過電影文本、導演訪談、創作背景、導賞分析、對談等多重途徑,引導觀眾認識觀光視角以外的東南亞。每一部電影,就像開啟一趟旅程;而影格中映照出的風景,都是電影人們擷取自日常軌跡與社會現實的創作,充滿自我探索與現實勾描的對話。這些電影風景往往含納了族群、政治衝突與文化的高度流動,也展現出創作者們與眼下現實對抗、對望、對接的各種姿態。

本書從多元議題的論壇啟程,規劃「導演在路上」、「在邊界看見」、「以鏡頭為誌」、「對東南亞電影的五個提問」、「在此處相遇」五個單元,結構出如多重稜鏡般朝外投射又彼此映照的視角,邀請讀者們一起搭上這班以電影為名的列車,展開對未知東南亞的探索。

責任編輯:吳象元

核稿編輯:杜晉軒