2021/10/26,
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菲律賓總統參選人替補期限近，薩拉頻會政治盟友但參選意願仍是謎

菲律賓總統參選人替補期限近，薩拉頻會政治盟友但參選意願仍是謎
Photo Credit：Reuters / 達志影像

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菲律賓法規允許政黨提名候選人於今年11月15日前退選，改由其他人選替補。 2016年大選中，杜特蒂雖未於登記日前遞交參選表格，卻仍以這種方式替補成為「民主菲人－國民力量黨」候選人，因此各界認為其長女薩拉可能重演這戲碼。

（中央社）明年菲律賓總統大選登記已截止，總統杜特蒂長女薩拉未登記參選，但11月15日前，仍可替補成為總統候選人。薩拉近日頻會小馬可仕等總統參選人，引發她可能出馬參選的揣測。

薩拉（Sara Duterte）是現任納卯（Davao）市長，納卯是杜特蒂（Rodrigo Duterte）家鄉。她多次在2022年菲國總統大選民調獨占鰲頭，但10月8日總統參選登記截止前，薩拉卻登記參選下屆納卯市長，跌破各界眼鏡，支持者也大失所望。

不過，菲律賓法規允許政黨提名候選人於今年11月15日前退選，改由其他人選替補。2016年大選中，杜特蒂雖未於登記日前遞交參選表格，卻仍以這種方式替補成為「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）候選人。

目前已登記參選的下屆總統參選人包括：前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）、副總統羅貝多（Leni Robredo）、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）、參議員賴克遜（Panfilo Lacson）、退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）和前警察總長德拉羅沙（Bato dela Rosa）。

菲律賓政治策略諮詢機構PUBLiCUS Asia在參選登記截止後調查發現，小馬可仕、羅貝多、莫雷諾、巴喬和德拉羅沙支持度分別為49.3%、21.3%、8.8%、2.8%與1.9%。

小馬可仕支持度在薩拉表態不參選總統後，較PUBLiCUS Asia 7月的民調攀升31.5個百分點。代表反對陣營角逐總統大位的羅貝多支持度也大幅成長。

由於11月15日前，薩拉仍可能改變心意，以替補方式投入總統選戰，她的一舉一動都備受矚目。

此時，薩拉和小馬可仕於23日同時現身菲國中部大城宿霧（Cebu）。

雖然小馬可仕幕僚堅稱這只是「美麗的巧合」，薩拉也告訴菲國媒體，兩人會面時，僅談到薩拉成立的「變革聯盟」（HNP）如何幫小馬可仕打選戰，並未涉及她成為小馬可仕副手的問題，這項「巧合」仍成為菲國政壇焦點。

另一方面，獲執政黨提名參選下屆總統的杜特蒂親信德拉羅沙，今天前往納卯市政府拜會薩拉。他告訴菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）：「我只是提醒她11月15日快到了。」

對此，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）說，宿霧省長賈西亞（Gwendolyn Garcia）告訴他，薩拉認為明年總統大選「船已經起航」，「她真的在爭取連任市長（而非下屆總統）」。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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