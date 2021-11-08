《天橋上的魔術師》的多元價值（下）：我們如何從小不點一家所見證的故事，得出歷史的真實？

文：徐杰安

虛構的方式描述消失的情感

一篇來自草根影響新勢力的文章，便指出中華商場是當時在1980年代人們「歡樂的消費地」。魏孫鴻認為，中華商場作為一個國民黨隨著1980年經濟發展的重要建設，「史實」的考量必須重視。對於當時的經濟發展政策，魏孫鴻提出了一個對於國民黨威權相對正面的評價。

這造成這部作品呈現的歷史問題：《天橋上的魔術師》一方面描述了國民黨威權帶給人民的壓迫和監控，卻又在另一方面讚揚人與人之間在其經濟發展下激發生活的熱情。

他很憤怒地稱這部作品是「意識形態包裝下的假歷史」。儘管魏孫鴻將他對於今日民進黨執政的不認同，等同於這部作品的評論，我們也很難不注意作品中呈現的意識形態衝突。

儘管如此，作品裡呈現的，如同魏孫鴻所稱的經濟發展面向，卻是角色對於整個威權壓迫下辛苦勞動，並試圖尋求逃離的出口。一篇在痞客幫的文章便指出這點。化名香功堂的文章作者引用吳明益對同名小說的介紹指稱：「故事是黏土，是從記憶不在的地方長出來的」，並概述作品的內容。

其中不乏許多作品裡對於愛情和友誼的描述。也就是說，整部故事正是以虛構的方式描述每日辛苦勞動和苦悶生活下人民消失的情感。

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《天橋上的魔術師》的男女性樣貌

然而，這裡所描述消失情感的故事，所呈現的是一群不被社會認同的人。小不點的哥哥就是一個很鮮明的例子。陳明憲的綽號是Nori。作為一個在建國中學擔任橄欖球校隊的隊長，他在劇中的出場總是一身黑色球衣。當他看見小不點向他抱怨被人欺負並向他告狀時，Nori就會笑著第弟指他手舞足蹈的樣子，像極了一個同性戀傾向的男生。

這個標準陽剛男性，時不時就用道德感批評逾越男性陽剛框架的Nori，承受的卻是對於逾越的渴望。晚上，他躲在家中的衣櫃穿上白色的洋裝、髮髻、並在筆記本紀錄一幅男／女性合併的肖像畫。

這個對於陽剛性別的逾越，所帶出的是他在中華商場成長過程中見證的模範。不過，和他同樣穿著洋裝甚至塗著口紅，小八對於穿著洋裝是少了Nori的遮遮掩掩。他對於穿著的開放甚至引來在街道遊玩，抓著沿路在衣架上的洋裝和圍巾就穿的小不點、阿蓋和阿卡，並在中華商場的頂樓搞了個裝扮大遊行。

然而，既然整個裝扮有模範可循，其所對應的也是女性的形象：日本歌手奈保子。小八和Nori的模仿就成了很危險的處境。小八在樓梯間的裝扮和Nori在衣櫃裡都是體認危險的證明。如果裝扮地太張揚，一不小心就會被對於性別二元有著明確劃分的道德感撻伐。

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而在小不點因為偷穿路邊的洋裝被逮，小八就被曝露在一個隨時會遭受撻伐的處境。心裡對於遭受撻伐的恐懼和在廁所裡被一群混混嬉鬧，命令脫下褲子以證身的雙重威脅下，小八最後一頭撞上了跑向廁所後方的地板。這裡顯示的，是一個在雙重脅迫下對於性別身分逾越的壓迫。而加害的更是一群對於整起事件默不作聲的社會。

不論是警察辦案以地面濕滑作結，或是在聽著電台新聞的小不點爸媽。儘管感覺疑惑，道德感仍是正確的指標。而鄰居談論的一句：「這小八真是命太差。這都是注定好的。」或是「這款喔，養到大也是倒房。」更說明道德感有其神明加持的靈驗。

所有人都是威脅

藉由這個事件，帶出的是道德感在整個台灣人民之間的運作。對目睹整起事件的Nori而言，迫害是隨時隨地發生的。當Nori在接下魔術師給他的火柴盒後，他對著在廁所裡向他不斷提問的弟弟小不點說的那一句：「你是不是還在幫媽監視我？」說明了對Nori而言，所有人都是威脅。

值得注意的是，這樣的威脅不只限於同性戀傾向和扮裝有著強烈渴望的Nori和小八，當小不點與特莉莎開始交往後，同學也對著小不點指指點點。這說明對於情感的道德威脅不只限於同性戀傾向，異性戀傾向也難逃這樣的壓迫。其壓迫對象總是那些目睹悲傷境遇的人。

特莉莎住在父親工作的宮廟裡。而面對姐姐曾上吊自殺的校園傳言，她對小不點說了句和他哥哥極為類似的話：「你們是不是都把我當神經病？」當她與小不點在中華商場走著，帶領他到姊姊工作的墾丁，他教導小不點的是不聽也不看。

不論周圍人來人往的嘈雜如何干擾，前往墾丁是唯一的去處。這個將周遭的世事化為虛空的舉動全拜一個處處是脅迫、壓迫的社會。特莉莎的帶領倒是多了一份理想世界的嚮往。

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威權下失能的家庭

小不點之所以決定和特莉莎前往墾丁，並忽視中華商場所發生的一切嘈雜人聲，全因為他在家中面對的是一個失能的家庭。我們先姑且擱置道德定義下的失能意義。《天橋上的魔術師》描述的主角小不點是出生在背景為1980年代的台灣社會，正處於不斷推銷國貨增加出口產值的國家經濟振興發展。然而，作品中呈現的，儘管家中賣的皮鞋是魚目混珠，對於外國爭奇鬥艷的商品，小不點毫無招架能力。

片中一開始他為了玩任天堂遊戲機，寧可相約阿蓋和阿卡相約去割包皮。這個用割包皮以博取同情換取進口任天堂遊戲的舉動，更是作為男性的去勢。而當顧客前去皮鞋店爭吵著鱷魚皮鞋的真假時，小不點的媽媽也上演了一齣以台灣的貧窮博取同情。為的，就是生存。

然而，這個台灣貧窮年代的認知，其實是架構在整個國民黨威權體制下的國家敘事。在阿派為了相挺被查驗身分證的阿猴而推了巡警後，遂被帶去警察局。為了保出在警察局體罰的阿派，阿派媽媽帶了一盒藏了紅包的蘋果禮盒給了偵辦的警員。

而在局長看了蘋果盒裡的紅包帶後對阿派和警員說的那句：「我看他們也是辛苦人。你父母親這麼辛苦，還撐著拐杖。買這五爪還捨不得吃。這一次算給你們改過自新的機會。」更是透露整個威權體制下人民身分被形塑的事實。如果沒有足夠的金錢和物質條件，人民難保自身的安危。這個在威權體制裡顫顫巍巍的辛苦生活是整部作品裡呈現的中華商場縮影。其所對應的當然是國家機器對於情感的解讀。

99樓的理想台灣

對於《天橋上的魔術師》裡呈現的歷史解釋，魏孫鴻的評論帶出了一個有趣的問題：我們如何從小不點一家和其所見證的故事得出歷史的真實？

這也是先前我們暫且擱置的問題：我們要如何決定小不點遭受的家庭失能是父母的行為所致，還是他們本身在國民黨威權計畫的國家經濟發展生活下的結果？

小不點的媽媽美枝子，凡是以金錢為考量。面對把一條鞋帶賣五十塊而且吸引眾多女同學消費的橄欖球隊隊長的大兒子Nori，美枝子當然對其愛護有加。

而對著工作後爭吵著平分利潤的小不點說的那句：「那個老長工，八歲就出來流浪。他爸媽留什麼給他？沒有啦。只給他一支老二就叫他出來了。你知道嗎？你喔，很幸福了啦。」更說明了對金錢斤斤計較的小不點的厭惡。而她隨口說出的老長工故事更是曝顯了她對於男性的不齒。

面對一個成天喝酒、晚上賭博的丈夫，她獨自與孩子們挑起的生意，同時也是父親委靡的結果。而最終，在被寄予厚望的大兒子Nori離家後，家的重擔成了絕望。面對這樣的絕望，楊雅喆導演的這部《天橋上的魔術師》中呈現的魔幻就成了很重要的政治表達。

劇中描述的99樓是一個對於理想的承諾。當美枝子帶著火柴盒前去尋找Nori，這個見到凡事向她討價還價的男性便抗議：「幹你老爸的爛屁股」的女性形象這時化身尋找逃離體制壓迫兒子的媽媽。其所守護的更是所有被社會壓迫者的99樓理想。

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99樓的理想，透過敘事者的故事編篡呈現在他最後回家時的呼告。我們重讀小不點在劇中這段申明家的理想。「帶著哥哥的手錶，我要離開99樓了。聽說所有不見的東西都被放在那裡。在那裡，爸爸最偏心。在那裡，媽媽的幹你老爸其實是我愛你。三小男孩永遠不會吵架，也不解散。暑假作業是永遠談不完的戀愛。最後，永遠在那裡的樹會等到那朵貪玩的雲回來。」

在這個對於理想的呼告，敘事著小不點所寄望的是對於整個台灣社會的希望。一個和平、包容多元的社會從文本現身。而劇中小不點呼叫的哥哥Nori尚未回家，這部故事實踐的是一個對於共同被壓迫者寄望的理想台灣。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航