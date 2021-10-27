2021/10/27,
政治

國民黨不斷強調「台灣光復」論點，卻逐漸落入中共的「一個中國」陷阱

國民黨不斷強調「台灣光復」論點，卻逐漸落入中共的「一個中國」陷阱
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中共一直強調「台灣光復」的原因，就是要把一中原則與台灣問題緊扣在一起，對國民黨來說，則是試圖在「中國中心」的史觀中證成自身的正當性，仿佛自己才是將台灣人民從日本殘暴統治中解救出來的「解放者」。然而這種觀點實在荒謬可笑，

每年到了10月25日，國共就會聯手大作文章，雖然表現形式有所不同，但卻存在共同的邏輯，除了在仇日情緒與民族主義層面多加琢磨，同時也嘗試在「台灣屬於一個中國」中偷換概念。

舉例來說，政協主席汪洋在去年台灣光復75周年學術研討會中表示：

台灣光復無可辯駁地證明，台灣是中國不可分割的一部分。

汪洋也表示，只要有和平的一線希望，「大陸都會做到仁至義盡，但對台獨保留一切必要手段，絕不允許台獨分裂勢力。」朱立倫近日也說明，有一天重返執政，國民黨一定要重新把台灣重回母親中華民國的日子，列為國定假日。

「台灣光復」的歷史現場，從來就與中共無關

中共的說法實在毫無根據，因為1945年的終戰日中華人民共和國尚未成立，在延安的毛澤東，當時盤算的則是如何開啟一場新的內戰，因此在「台灣光復」這個歷史現場中共無疑扮演「缺席」的角色。這種做法與紀念抗戰勝利與二二八的邏輯一樣，北京希望掏空「中華民國在大陸」的正當性，同時也試圖操作仇日情緒。其目的就是把一中原則與台灣問題緊扣在一起。

對於國民黨來說，則是試圖在「中國中心」的史觀中證成自身的正當性，特別是在台灣統治者的身分上，藉此轉移外來政權與另類征服者與殖民者的角色，仿佛自己才是將台灣人民從日本殘暴統治中解救出來的「解放者」。

然而這種觀點實在荒謬可笑，因為台灣在日治時期現代化的內涵遠甚國府統治下的中國，不論是城市建設、交通基礎設施、農田灌溉系統、自來水工程、人民教育程度都有相當的規模，說是進步中國解放落後台灣豈不昧於事實？

深入觀察，在藍營「國民黨正統」的眼中，日本侵華的歷史就等同於日本治台的歷史，本質上這就是一種片面的解釋與扭曲。在威權統治時期，深藍人士人過去慣於將台人反日的社會騷動，與國民黨在大陸領導的抗日進行連結，然後再把台灣光復與國民黨戰勝日本直接畫上等號。這從國民黨黨化教育對於羅福星的角色、霧社事件的詮釋，甚至威權時期的電影「梅花」的荒謬劇情得到驗證。

國軍在對日作戰浴血犧牲不容抹滅，但是研究戰史的人都清楚，中國在對日抗戰中的貢獻就是消耗日軍戰力，真正戰勝日本的關鍵，仍是美軍在太平洋各戰場的軍事力量，以及兩顆原子彈的毀滅能量。

對日抗戰
Photo Credit: Reuters / 達志影像

此外，國民黨不願告訴大家的真相是，若不是日本主動發動戰爭且敗局展現，否則中華民國政府在1943年之前根本沒有計劃收復台灣，這些歷史資料在林孝庭所著《意外的國度：蔣介石、美國、與近代台灣的形塑》一書中有著嚴謹的描述。

國民黨曾與日本緊密相連，並把台灣當成「外國」

國民政府把台灣當作外國領土最佳的證據，就是1931年中華民國在大稻埕設立了台北領事館，由蔣介石親信林紹楠擔任駐台領事；1935年日本總督府舉辦「始政四十年台灣博覽會」，時任福建省主席陳儀就受邀來台參與盛事，並讚揚日本治理台灣的成功。

這些歷史不見於威權時期教科書，就是深怕旁人拆穿國民黨自己與日本之間的緊密連結。更遑論日本是同盟會重要的革命據點，孫文曾經接受兒玉源太郎與後籐新平贊助下發動起義，日人山田良正還死於惠州舉事，孫一直受日本大亞洲主義的影響，主張台灣應從日本統治下獨立。

除了孫逸仙外，蔣介石與日本的關係也不遑多讓，他利用岡村寧次根本博等人的軍事才能，而成為國共內戰中的要角；著名的白團除了幫國民黨設計戰略外，更在台灣建立後備動員制度，因為島國對抗大陸勢力一直是日本近代史的國家戰略。

朱立倫在紀念台灣光復節高舉孫中山、蔣介石與台灣的「正統連結」時，應該先把歷史的功課給做好，凡事都從國民黨昔日大內宣作為論述基礎，這種視野恐怕只是野人獻曝且貽笑大方。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。