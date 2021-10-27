國民黨不斷強調「台灣光復」論點，卻逐漸落入中共的「一個中國」陷阱

每年到了10月25日，國共就會聯手大作文章，雖然表現形式有所不同，但卻存在共同的邏輯，除了在仇日情緒與民族主義層面多加琢磨，同時也嘗試在「台灣屬於一個中國」中偷換概念。

舉例來說，政協主席汪洋在去年台灣光復75周年學術研討會中表示：

台灣光復無可辯駁地證明，台灣是中國不可分割的一部分。

汪洋也表示，只要有和平的一線希望，「大陸都會做到仁至義盡，但對台獨保留一切必要手段，絕不允許台獨分裂勢力。」朱立倫近日也說明，有一天重返執政，國民黨一定要重新把台灣重回母親中華民國的日子，列為國定假日。

「台灣光復」的歷史現場，從來就與中共無關

中共的說法實在毫無根據，因為1945年的終戰日中華人民共和國尚未成立，在延安的毛澤東，當時盤算的則是如何開啟一場新的內戰，因此在「台灣光復」這個歷史現場中共無疑扮演「缺席」的角色。這種做法與紀念抗戰勝利與二二八的邏輯一樣，北京希望掏空「中華民國在大陸」的正當性，同時也試圖操作仇日情緒。其目的就是把一中原則與台灣問題緊扣在一起。

對於國民黨來說，則是試圖在「中國中心」的史觀中證成自身的正當性，特別是在台灣統治者的身分上，藉此轉移外來政權與另類征服者與殖民者的角色，仿佛自己才是將台灣人民從日本殘暴統治中解救出來的「解放者」。

然而這種觀點實在荒謬可笑，因為台灣在日治時期現代化的內涵遠甚國府統治下的中國，不論是城市建設、交通基礎設施、農田灌溉系統、自來水工程、人民教育程度都有相當的規模，說是進步中國解放落後台灣豈不昧於事實？

深入觀察，在藍營「國民黨正統」的眼中，日本侵華的歷史就等同於日本治台的歷史，本質上這就是一種片面的解釋與扭曲。在威權統治時期，深藍人士人過去慣於將台人反日的社會騷動，與國民黨在大陸領導的抗日進行連結，然後再把台灣光復與國民黨戰勝日本直接畫上等號。這從國民黨黨化教育對於羅福星的角色、霧社事件的詮釋，甚至威權時期的電影「梅花」的荒謬劇情得到驗證。

國軍在對日作戰浴血犧牲不容抹滅，但是研究戰史的人都清楚，中國在對日抗戰中的貢獻就是消耗日軍戰力，真正戰勝日本的關鍵，仍是美軍在太平洋各戰場的軍事力量，以及兩顆原子彈的毀滅能量。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

此外，國民黨不願告訴大家的真相是，若不是日本主動發動戰爭且敗局展現，否則中華民國政府在1943年之前根本沒有計劃收復台灣，這些歷史資料在林孝庭所著《意外的國度：蔣介石、美國、與近代台灣的形塑》一書中有著嚴謹的描述。

國民黨曾與日本緊密相連，並把台灣當成「外國」

國民政府把台灣當作外國領土最佳的證據，就是1931年中華民國在大稻埕設立了台北領事館，由蔣介石親信林紹楠擔任駐台領事；1935年日本總督府舉辦「始政四十年台灣博覽會」，時任福建省主席陳儀就受邀來台參與盛事，並讚揚日本治理台灣的成功。

這些歷史不見於威權時期教科書，就是深怕旁人拆穿國民黨自己與日本之間的緊密連結。更遑論日本是同盟會重要的革命據點，孫文曾經接受兒玉源太郎與後籐新平贊助下發動起義，日人山田良正還死於惠州舉事，孫一直受日本大亞洲主義的影響，主張台灣應從日本統治下獨立。

除了孫逸仙外，蔣介石與日本的關係也不遑多讓，他利用岡村寧次、根本博等人的軍事才能，而成為國共內戰中的要角；著名的白團除了幫國民黨設計戰略外，更在台灣建立後備動員制度，因為島國對抗大陸勢力一直是日本近代史的國家戰略。

朱立倫在紀念台灣光復節高舉孫中山、蔣介石與台灣的「正統連結」時，應該先把歷史的功課給做好，凡事都從國民黨昔日大內宣作為論述基礎，這種視野恐怕只是野人獻曝且貽笑大方。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航