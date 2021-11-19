日本人與富士山（上）：對富士山的恐懼，轉化為修行者「登拜」的山岳信仰

對古代的日本人而言，富士山是恐怖的火山，富士山爆發會造成災難。所以古代人把富士山當成神，形成了山岳信仰。

山岳信仰就是拜山神的信仰。拜山神的最直接的方法就是爬山，到山上對山表達敬意。日本人把這種用爬山表達對山的敬意的行為叫作「登拜」。

在富士山的登山傳說中，聖德太子和修驗道之祖役小角都爬過富士山。不過這都是傳說，而且是帶了宗教神話色彩的傳說。

由於古時候的日本人覺得富士山很恐怖，所以敢爬富士山的人要相當有信心。古代人的信心主要來源是宗教，所以早期去爬富士山的人是山岳信仰的修驗者（山伏）。對修驗者而言，爬富士山不但可以拜神，也算是一種修行。由於山伏平常就習慣跋山涉水，所以能爬到富士山頂也不奇怪。

平安時代的史書《本朝世紀》中，有提到末代上人爬過很多次富士山。末代上人就是山岳信仰的修驗者。不論《本朝世紀》的內容是否真實，至少對平安時代的人而言，富士山是修驗者會去爬的山。

爬山爬久了之後，有些人為了讓自己下次登山時能輕鬆一點，就會想出比較好走的路線，或是設法排除路途上的障礙。結果富士山就出現了許多登山道。

隨著登山經驗的累積以及登山道沿途環境的改善，登山的難度就漸漸變低，低到一般百姓也可能攀登。不過古代的交通不方便，從家裡出發到富士山要花很多時間。再加上商業和服務業不發達，長途旅行的食物和裝備完全要自己從家裡帶，對民眾而言是相當大的負擔，所以不是每個人都有能力去爬富士山。

為了解決登拜富士山的經濟問題，就有民眾成立了「富士講」。

日本的「講」就是互助會，互助會的成員叫「講員」。「富士講」就是富士山的登山互助會，讓想要爬富士山的人共同集資，減輕大家的負擔，然後讓大家輪流爬富士山。

這種「講」的互助會是日本庶民生活的傳統文化之一。以前日本人去拜伊勢神宮時，也會透過「伊勢講」來集資。1960年代中期，日本出現了不少利用拉會員賺錢的詐騙犯罪，這種犯罪形態俗稱「ねずみ講」（老鼠講）。

「富士講」大約是江戶時代開始出現。有傳說指出最先開辦「富士講」的人是長谷川角行。長谷川角行就是山伏。

用現代日本的經濟感覺來譬喻的話，假設某個富士講的成員有100人，每個人每個月繳1000日元給富士講。一年下來，富士講就有120萬日元的經費。如果富士講一年讓10個人去爬富士山的話，每個人就有12萬日元的旅費，算是可以安心旅行的數字。

這100個人在10年間一定可以爬一次富士山。

假設自己每個月存1000日元的話，10年後也一樣可以存12萬日元。雖然自己存錢和參加富士講的費用一樣，不過對非常想要登拜富士山的人而言，加入富士講會比較輕鬆。因為大家可以交換經驗，旅行的時候也有同伴，可以互相照應，旅行的效率也會比較好。

富士講出現後，江戶民眾就開始流行爬富士山。

到了江戶後期，幕府的財政狀況惡劣，民眾生活相當不安，富士講就成為讓民眾安心互助的組織，最後發展成新宗教。當時的江戶還流行「江戶八百八講，講中八萬人」這樣的話。八百八和八萬不是真實的數字，而是描述富士講的流行盛況。

雖然江戶時代的庶民開始流行爬富士山，不過富士山不是隨時可以去爬的山。

一般民眾只能在陰曆6月1日到7月20日之間才能爬富士山。其他的時段只有山伏和僧侶才能入山。這是因為當時的山岳信仰認為富士山是聖地，民眾不能隨便進入。山岳信仰的人士會在每年陰曆6月1日主持開山的宗教儀式，儀式過後，一般民眾才能上山。如果民眾在開山時期外偷偷入山，可能會被天狗攻擊。

另外，日本山岳信仰和修驗道的淵源很深，修驗道的修行地點會禁止女性出入，所以江戶時代以及更早的時期，女性不能爬富士山。

到了明治時代，佛教失去特權，佛教旗下的修驗道的影響力也變弱，結果富士山就開放女性登山。由於明治時代把曆法改成西洋曆法，所以富士山的開山儀式也改成陽曆的7月初。一般民眾通常會選七月和八月爬富士山。

最近幾年日本的電視新聞都有報導富士山的開山的消息。江戶時代的富士山只有在開山儀式後的50天才能入山，不過現在的富士山在開山之外的時間也有人登山。

現在的開山儀式的意義是承襲古代山岳信仰的傳統，再來是富士山上的山小屋會在開山期間營業。管理山小屋的人會設法整備登山道，想登山的民眾可以在山小屋飲食休息或過夜。如果在開山期間外上山，一切只能靠自己。

雖然富士山是一般大眾可以爬的山，不過富士山每年都有發生山難。近10年每年都有人死亡。即使是夏季開山期間，還是一樣會發生事故。山難事故的原因包括高山病、落石、摔落、迷路等。如果到了冬天的話，山頂一帶全部會結冰，就算是裝備齊全的登山老手爬起來也相當危險。

日本人與富士山（中）：無法爬真正的富士山朝聖，可以去住家附近的迷你「富士塚」

日本人與富士山（下）：鄰近江戶又路況良好，「吉田口」自古就是登富士山最熱門路線

本文經作者授權刊登，原文發表於梅と桜 ―日本台湾年軽人的事情―

責任編輯：羅元祺

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