避免「因人設事」，討論應回歸到「為什麼民眾需要罷免」開始

台灣基進黨立委陳柏惟被罷免成功，不但創下國內首位被罷免成功的立委，投票率更是歷次罷免案新高，顯然這次的罷免案受到當地民眾的關注，而陳柏惟確定下台一鞠躬後，短短不到兩年的任期也宣告中斷。

去年1月陳柏惟以空降新人之姿，擊敗深耕地方多年的顏家勢力，帶起青年參政的旋風；不到兩年的時間，藍營結合地方勢力揭起「刪Q」的反噬，陳柏惟難敵精準的動員。同時，外界也關注到底年輕世代的政治崛起是只曇花一現，抑或是我們經歷的，都是民主發展必經的陣痛過程？

或許，現在論這場「罷免案」的最終成敗還很難說，畢竟該選區三個月內還要進行補選，屆時除了陳柏惟依規定不得參選之外，各政黨面對即將來臨的「加賽」，由誰出馬角逐、鹿死誰手仍未定數。只是，這場罷免結果引起輿論熱議，除了有人聚焦在地方派系對選舉動員的掌控，有人探討小黨的生存之道，更有不少焦點放在罷免制度的檢討。

避免落入「因人設事」，討論應從「為什麼民眾需要罷免」開始

當然，遵守遊戲規則是民主運作的根本所在，無論制度是誰制度或修訂，以及制度設計的用意及困境，任何人都必須先依循現行體制，接受制度所產生的結果後，那麼才有討論修正或維持的正當性。

端看我國選罷法中的罷免制度，如果要對其討論或再行修改的空間，那必須回頭檢視當時制度設計的用意及宗旨為何，從中檢視民主選舉中的罷免意義，以及對照實際運行後所產生的問題。

找出或探討根本的缺陷，除了要有國會各黨派的共識之外，更需要得到社會民意的支持，絕對不能「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，否則朝令夕改不但難以服眾，改來改去也會離原本的法益愈來愈遠，甚至被攻擊是「政治利益考量」，這絕非一個民主政治該有現象，為政者需要謹慎處之。

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事實上，回顧這場罷免案受到外界關注的原因，無非是因為陳柏惟具特殊的政治性格及氣質，以及他所在的選區是極具傳統地方政治文化的生態，縱然多數人都認為台灣某些地方派系對民主發展會帶來傷害，但是就選舉制度來說，除非以不法手段人贓俱獲，否則在制度之前人人平等，不能因人設事來阻擋任何人、政黨、系統的參政權，民主深化是要仰賴民主素質的提升，而不是以此作為修改罷免制度的理由。

不可否認，地方派系藉由這次罷免來展現政治影響力、震攝力，但是，檢視罷免制度的問題，絕對不是從「檢討地方派系」的視角出發，而是要探討罷免對民主的意義在哪。簡單來說，必須回到解釋為何人民需要罷免，以及罷免投票跟一般選舉投票的關聯性何在？唯有此方能看清楚台灣目前現行罷免制度的問題所在，進一步論證及討論符合代議民主的罷免制度，才有意義。

現行的罷免制度，真能彰顯「選舉反悔」的意義嗎？

「罷免權」說白了就是「選舉反悔」的投票權力，也就是說，人民因為對之前的投票結果不滿意或後悔了，那麼透過「罷免」來重新投票，以作為原本「失敗投票」的救濟。

正因為如此，提出「罷免」的理由絕對不能「無中生有」，也不能「隨心所欲」，必須要扣合原本當選時的「政見履行」，否則每個團體或勢力都有對「民意代表」的自我想像與期待，如果只是「討厭某個人或某個政黨」，理由絕對千奇百怪，若只要「不滿」就能提出罷免，所有當選人都會面對這樣的政治風險，選舉投票也將失去意義。

此外，從罷免投票與選舉投票的關聯性來看，既然罷免是因為對原本的「失敗投票」感到後悔，那麼罷免能否成功的關鍵，應當是要有足以否決原本的投票結果，這才是彰顯履行罷免權的真正意義。

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正因為如此，討論「罷免權」的制度調整，並不能從「人民好不好行使」來出發，而是要思考既然要提出罷免，那麼就必須對應到一開始「當選」的意義，否則只求「罷免便捷化」，將衍生出怪誕不經的民主亂象。

從這次陳柏惟的罷免案來看，一開始罷免方公開的「罷免理由」淪為形式，衝「連署數」時未讓「罷免」有充分的社會討論，更多的反而是「政治仇恨」操作，更不用說，只要四分之一的贊成投票就能輕易下架對手，這對地方派系而言根本是輕而易舉的事。

最能凸顯現行「罷免制度」的問題所在的，就是以「少數贊成」否定原本的「多數當選」，不到8萬張的贊成罷免票數，翻轉一年多年前超過11萬張的當選票數。

罷免應該是建立在對原本投票結果的基準點來看，這無關「民意如流水」的輕描淡寫，如果只為了讓人民行使罷免更為便捷，那「罷免投票」將無法彰顯「選舉反悔」的用意，又何以證明「當選」時的民意已改變？當「罷免結果」和「當選結果」之間的邏輯不通，這儼然已是充滿矛盾的民主悖論。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航