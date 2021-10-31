《被晚安豢養的人》：我們從對方身上獲得的不是安全感，而是一瞬間的幸福感

文：曉希

座標19：踏實

我們無法從周圍的環境或對方身上獲得安全感，能獲得的只是一瞬間的幸福感。

愛情中的安全感

一次，我和兩個閨密在群組裡聊天。米粒問：「為什麼現代人的防備心越來越嚴重？」

「這是現代人開放的緣故。」一朵快速敲出一行字。

開放？我和米粒都有些迷惑，二者有什麼關係？

「因為開放，人與人之間的情感不夠深沉，全部都是速食消費，所以不用全心全意地付出。這種情況，會讓人嚴重缺乏安全感。」一朵繼續說。

「是啊，有時候看著通訊軟體裡滿滿的連絡人頭像，竟然會覺得恐慌。」米粒很感慨地說。

其實，米粒倒真是一個真正缺乏安全感的人，她有明顯的防備心，做事謹小慎微，在不熟悉的人面前很少表露自己的看法和觀點。前些日子，因為一場突如其來的情緒失控，她翻遍了所有的連絡人，卻找不到一個可以傾訴的對象，一生氣把幾百個連絡人刪得只剩十幾個了。

沒有安全感，對人就會缺乏真誠，始終留有餘地，也無法全心付出，對別人的靠近，會先以懷疑和防備示人。這樣的心態自然也難以換回別人對你的真誠，於是惡性循環，人與人之間的信任感會逐漸坍塌。

時常有聽眾私訊問我：「曉希，女朋友總是不能信任我，我覺得很累，是我做得不夠好嗎，還是她根本就不愛我。」

我安慰他：「有時候，缺乏信任感與你無關，也許你已經夠好了，可是這個社會和你周圍的環境讓她缺少安全感，而恰好她也是一個容易被環境影響的人。」

這樣的對話，總讓我想起一個朋友，她和我名字同音，叫小西。小西是一個極度缺乏安全感的人，這可能與她的一次失敗的戀愛有關。一次偶然的機會，她認識了現在的男朋友K。

兩個人在網路上相識，互相加好友後，就開始了如火如荼的透過通訊軟體聊天。聊久生情，小西和K逐漸互生好感，兩個月後便開始了遠距離戀愛。兩個人相距兩千公里，加上工作繁忙，見面並不容易。即便如此，K只要一有空，就會打電話、視訊或者傳訊息給小西，盡可能地陪伴她。

一到下班時間，K的電話會準時響起，小西把東西收拾一下，便會天南地北地聊一路，小西到家後，電話換成語音或視訊，繼續直播各自的生活。除了上班的八小時外，小西幾乎知道K每一分鐘的時間用在哪裡。

偶爾，K也會有應酬，他總是很早就向小西報備，「老婆，今天有飯局，是幾個哥兒們，沒有女生，你放心。」、「老婆，今天公司聚餐，時間不長，回去打電話給妳。」

K知道小西生性敏感，為避免不必要的誤會，每次外出聚會，他都會先請示，如果小西不開心，他也會無奈放棄。有時候和朋友吃完飯，他們要續攤唱歌，K總會拒絕，執意回家。哥兒們都說K是個怕老婆的人，K也只是笑笑。他知道遠距離的兩個人，信任感很重要，他必須在乎小西的感受。

偶爾，他們會抽時間見面，地點選擇二人中間的城市，既是見面，也是旅行。K對小西很好，見面的時候，處處照顧小西的情緒。小西只要有一點情緒的變化，K就會馬上哄她，逗她開心。

有一次，K到小西的城市看她，臨走前兩個人在車站難分難捨。小西催促K快點走，不要延誤了飛機，K抓著時間點總想多陪小西一會，時間一分一秒耗在「執手相看」的沉默裡。等K下定決心搭車離開的時候，已經誤了起飛時間，K在路上改了下一趟航班，到機場後，在等待登機的時間裡，K還是無法心平氣和地離開，想起小西離別時淚眼婆娑的模樣，他心一橫，拎起行李就準備離開候機廳。安檢人員阻攔他，可他還是執意要回到小西身邊。

有次，K到歐洲出差，忙碌之餘和小西聊天：「想我了嗎？」小西正因為惱人的時差，和男友沒有及時回訊息而情緒低落，加上她也出差，身體勞頓，就回了一句：「想了，不過想得很絕望。」K立刻傳了一堆訊息安慰她，安撫了半天依然無濟於事，到中午K又傳訊息來：「不要不高興了，買了小禮物送你，當作我不在妳身邊的補償，好嗎？不過，妳要把飯店地址告訴我，大概晚上十一點多到。」

小西把地址傳過去，工作忙完，就在飯店裡等。靜下心來想想也覺得自己太鬧了，因為失控的情緒讓男友無法安心，本來出差事務多，行程又緊張，還要分心照顧她的感受，這樣想著心裡也覺得平靜了很多。

好不容易等到凌晨十二點，送禮物的敲門聲才出現。小西睏意十足地打開房門，一個熟悉的身影慢慢走近房間，一邊盯著她看，一邊微笑地伸出雙手，是K！小西驚訝地睜大眼睛，就像看一場大變真人的魔術表演。

這怎麼可能？小西滿腦子疑問，從歐洲到這裡，十幾個小時的飛行距離，中途還要轉機，怎麼可能在這麼短的時間裡趕過來，更何況中間他們也曾網路聊天。男友寵溺地摸著她的頭說：「傻瓜，不是怕妳太想我，又想到絕望嗎？我是訂了時間最近的班機過來的，從歐洲出發的時候就訂好了回國後的轉機，所以沒有中轉時間，而且飛機上有衛星信號啊。」

聽完男友的解釋，看著他有些憔悴的面容，小西有些慚愧，因為自己的情緒波動，讓男友一路奔波。男友輕輕擁著她說：「沒關係，我千里迢迢跑來見妳，就是想讓妳知道我愛妳，我可以下手頭的工作，可以付出更多的精力，也不在乎什麼財富，只是希望妳安心。」

第二天下午，男友又飛回了歐洲。匆匆來回，只是為了陪伴小西不足二十四個小時。臨分別的時候，小西在心裡對自己說，以後不可以太任性，應該對男友和他們之間的感情多一些信心。

只是分別以後的日子，小西還是會不自覺地讓自己陷入到矛盾的情緒裡。她時常會為了一些小事鬧情緒。她能敏感地從男友的語氣裡感覺出他對過去的回憶，一些關於另外一個女生的回憶，這也會讓她耿耿於懷。儘管K一直解釋，一切都過去了，他現在心裡只有她。她會因為男友無意的疏忽而情緒低落，因為男友的一句無心之話而生氣沉默。

她有時候會難過地問我，是不是自己真的不夠好，不值得愛？為什麼一下子覺得男友對自己的愛堅定而純粹，一下子又覺得他給不了自己安全感。這樣的情緒反覆，讓她覺得很辛苦，也讓K覺得很累。

我告訴她，安全感是自己給的，任誰再好、再完美，也給不了你安全感，更何況這個世界沒有十全十美的人和感情。

小西對感情的不確定和缺乏安全感，在很多女孩子身上都有，只是表現的程度不同而已。

一方面，遠距離戀愛本身是不安全感的觸發因素，試想兩個相愛的人本身處於需要全情投入的熱戀期，恨不得天天黏在一起，卻被距離割裂開。一個擁抱就能解釋的小誤會，在電話裡都變成了爭吵的理由。很多瑣碎的、根本不值一提的小事，也許四目相對的時候根本不是問題，卻會被距離無限放大。

另一方面，小西生性過於敏感，男友的無心之話也會被她小心捕捉並放在心上，日積月累就會成為一種根深蒂固的想法，總有一天會成為彼此對抗的情緒。

無論在怎樣的感情裡，安全感都是自己給予的。我們無法從周圍的環境或對方身上獲得安全感，能獲得的只是一瞬間的幸福感。即便你覺得能獲得，也可能是假象或者並不長久。缺乏安全感，最主要的是缺乏信任，缺乏對對方、對自己，以及對這份感情的堅定。

想讓一段關係變得美好而長久，信任是根基。如果你相信他，即便多次打電話給他他也不接，你也會告訴自己他一定在忙；如果你相信自己，對方一句無心的話也會被你忽略；如果你相信你們之間的感情，即便有前任、前前任，你也可以當這些插曲是調味品。

你發現了嗎？當你無條件相信一個人的時候，你的幸福指數會增加很多，哪怕是愚信。因為很多事情靠猜測得不到結果，反而會失去很多快樂。與其敏感多疑，在東想西想的過程裡浪費時間、浪費精力，不如暫且去相信，哪怕到最後發現自己被騙了，至少你沒有陷入那段過程。

這是一個缺乏安全感的時代，當很多人告訴你，誰誰誰又找了一個小三，告訴你誰誰誰又離婚了，告訴你在婚姻裡和誰在一起都一樣的時候，你該告訴自己，那都是別人的故事，還有很多人在踏踏實實地過自己的生活，即便眼前這個人到最後依然平淡，至少一起平淡的人是他而不是別人。

願我們，都能找到愛情裡的安全感。

相關書摘 ▶《被晚安豢養的人》：我依然在每個夜裡，向不眠的耳朵們說晚安

書籍介紹

本文摘錄自《被晚安豢養的人》，時報文化出版

作者：曉希

無法入睡的時光，因為你的陪伴癒合了。

這裡有盛旺和凋零的想念，有逃不掉的孤獨、避免不了的矛盾，

所有的情愫都美好，所有的歲月都現實，

總有一個故事，觸動你最脆弱的神經，

偶爾會心一笑，偶爾慌不擇路，偶爾心安，偶爾感動。

晚安，看完這個故事，我就睡了。

陪伴系作家曉希同時也是Podcaster，節目的尾聲，她總是會告訴收聽的人們：

「如果此刻說晚安還有些早的話，就將這句晚安帶到你入夢的時候吧，晚安。」

許多人在她說的故事中入睡，她卻成為失眠的人，

也許，我們都需要一個每天說晚安的人。

如果睡不著，看看這個故事吧！

30個座標，組成你的時光。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航