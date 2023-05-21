台灣首位女攀樹師亞太區上登競賽奪銅牌，許荏涵盼成「亞洲樹后」
我們想讓你知道的是
許荏涵也鼓勵更多人能參與攀樹活動，如攀樹趣團隊有經營體驗、教學，2017至今每個月都有丙級證照課程，可以先認識、再體驗攀樹，「從樹上看到的風景、感受到的微風」，是真的需要親自參與才能體會。
（中央社）台灣攀樹好手許荏涵在2023亞洲太平洋區攀樹錦標賽中，上登競賽獲女子組銅牌，也是首位參加亞太區競賽的女攀樹師；最終5項賽事雖無緣大師挑戰賽，但總成績拿下女子組第5名。
攀樹比賽是什麼？
2023亞洲太平洋區攀樹錦標賽（Asia Pacific Tree Climbing Championship 2023, APTCC）4月底落幕，這次參賽包含日本、香港、台灣、新加坡、馬來西亞、泰國、紐西蘭和澳洲等。
根據資料，國際攀樹競賽在初賽中分為5個項目，分別為工作攀爬、空中拯救、豆袋投擲、速度攀爬、上登競賽；最後總決賽「大師挑戰賽」則須在30分鐘內，從樹木風險評估開始，完成樹上4個工作站指定動作，今年共8名選手參與大師挑戰賽。
「上登競賽」考核參賽者的3種能力，在繩索上組裝上登系統、攀至終點響鈴處、最後轉換成下降系統，得分條件取決於參賽者的完成速度以及是否符合預定的安全目標。
許荏涵接受《中央社》記者專訪時說明上登競賽的計分方式，第一階段是裝設上登的器械，在24.9秒內完成可以加2分，25秒至49.9秒內加1分，超過50秒則是加0分。
第二階段上登過程限時90秒，計分方式是所有人與「第一名」比，第一名可得19分，以第一名為基礎時間，第二名開始每慢1秒扣1分，最多就是扣到零分。
許荏涵描述，其實在國際賽中常常能看見身手非常矯捷的選手拿下第一名後，會讓「一場比賽中很多人都拿零分」；以今年的比賽為例，女子組第一名選手僅花11秒多就攀上17公尺高的頂端，也就是超過30秒的選手只能拿零分。
最後第三部分，許荏涵說，在攀到頂點時需要敲鈴，代表第二階段完成，同時開啟第三階段，將原本身上的上登系統拆卸、轉為下降系統，分別在4.9秒內、5秒至12.9秒內完成可加2分、1分，超過13秒則是零分。
今年女子組共19名選手，因為以往台灣在攀樹項目中與獎牌無緣，許荏涵回想起這屆大會在第一時間宣布得獎者時，自己還跟著其他選手一同歡呼鼓掌，「完全沒意識到喊的就是自己的名字」，等到大會再一次唱名，才發現原來是自己摘下上登競賽第3名銅牌。
雷陣雨讓選手和時間賽跑
這次比賽地點在新加坡，好發午後雷陣雨，而當地對「雷陣雨」有嚴格規範，若是在比賽半徑約6公里範圍若有雷雨胞，為維護攀樹選手的安全，就會暫停活動及比賽。
為了避免午後雷陣雨暫停的次數及時間過長，許荏涵提到，主辦方真的「抓緊時間」，原本每場賽事中間可以休息1小時，到了現場改成「只要有空檔就要緊接著上」，賽程像是和時間賽跑。
此外，大會特別要求賽事提早開始，也因此許荏涵比賽當天清晨5時許就起床準備，6時30分報到及領裝備，7時就開始正式比賽，比預期的比賽時間還要早一小時，「今年參賽總人數約60人，因此行程真的很趕」。
許荏涵笑說，在輪到她準備上登競賽之前，大會卻廣播附近有雷雨胞暫停活動，原本以為會休息至下午，因此中午12時左右與其他參者者一同用餐、卻被通知在12時30分要開始比賽，讓她大吃一驚，現在回想起來過程其實滿有趣。
到了下午，雷陣雨再次攪局，許荏涵說，可能是清晨5時就起床、接連的比賽也耗盡體力，因此她決定躲在休息區沙發上，拿出隨身攜帶、視為幸運物的的山椒魚娃娃當枕頭，恢復前面幾場賽事所耗費的精神。
許荏涵入行六年，盼更多人愛上攀樹
綽號「嫩嫩」、「許嫩」的許荏涵曾經是台灣最年輕的女攀樹師，自2017年起至今入行約6年，參與過不少國際賽事，在2018馬來西亞攀樹錦標賽拿下女子組冠軍、2018香港攀樹錦標賽女子組亞軍等佳績，但在世界級的攀樹錦標賽總欠缺臨門一腳。
許荏涵坦言，其實每次比賽結束，都會有一段時間感到懊惱，「如果當時這樣做會不會比較好、會不會再快一點」；然而愈挫愈勇的她，對於參與國際賽事仍充滿期盼。
她解釋，台灣的攀樹運動相對於歐美、紐澳起步較晚，因此參與比賽的目的是要與其他選手交流，學習不同國家攀樹技術及運用，「明知道自己會輸但還是要參加」，目的是去討論，才能更進步。
許荏涵也鼓勵更多人能參與攀樹活動，如攀樹趣團隊有經營體驗、教學，2017至今每個月都有丙級證照課程，可以先認識、再體驗攀樹，「從樹上看到的風景、感受到的微風」，是真的需要親自參與才能體會。
許荏涵在2020年時發起「台灣女子攀樹露營（WACT）」活動，更邀請其他國家的好手來台灣共襄盛舉，卻遇到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情中斷至今。她說，隨著今年疫情解封，希望能下半年能有機會再現台灣女子攀樹露營，繼續推廣攀樹活動。
許荏涵說，一路以來要感謝許多人，包含家人、帶領她進入攀樹的前輩、與她一起工作和參賽的夥伴、在台灣協助攀樹選手參與國際賽事的台灣都市林健康美化協會等。她笑說，希望自己有朝一日真的能成為「亞洲的樹后」。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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