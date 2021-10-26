本土+0、新增4例境外移入：加開30歲以上可預約BNT第一劑

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案均為男性，年齡介於30多歲至40多歲，分別自美國、菲律賓、英國及印尼入境，入境日介於8月18日至10月24日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，有2例都接種過中國科興疫苗，1位接種2劑、屬於突破性感染，另外2位的疫苗接種紀錄還在調查中。

BNT疫苗接種加開到30歲，26日下午4時開始預約

我國昨日接種了41萬169劑疫苗，目前疫苗覆蓋率達68.73%。

指揮中心表示，疫苗預約平台第12期第2階段將加開BNT疫苗接種對象，在10月26日中午12時前，已經進行意願登記BNT疫苗的30歲以上民眾可以預約接種第一劑。預約時程從10月26日下午4時至10月27日中午12時止，施打時程則是10月28日至10月31日。

不過發言人莊人祥提醒，在增開對象前，有些縣市原來的28至31日的施打量能已滿，所以施打期程會開到11月3日。此外，今天結算之後會先暫停意願登記，到13期規劃好後才會再開啟。

高端年底交貨500萬劑，外交部爭取將高端納入美方開放的疫苗清單

有記者問到外界對高端疫苗的疑問，莊人祥表示，高端實際驗收的223萬劑中，已經接種136.7萬劑、剩餘86.4萬。高端疫苗日後還是會持續生產、進行驗收，且根據合約必須在年底前交貨500萬劑疫苗，否則會被罰款。也會看看是否可以捐贈其他國家，但這些國家必須取得高端的EUA。

關於美國邊境放寬限制後要求「完整接種」，莊人祥指出，外交部在今年9月底就積極向美方了解新的入境措施，外交部和衛福部都有爭取將高端納入美方開放的疫苗清單，目前會持續和外交部合作，讓高端疫苗早日被認可。

針對有記者提問，春節時完整接種的國人入境是否可以不用隔離，莊人祥表示，目前第2劑接種率還沒有達到一定程度，所以還不到開放邊境的時間。如果要開放邊境的話，要看這些人是從哪些國家入境，根據各國的風險做計算，並尊重專家的意見。

此外，莊人祥也談到台北市長柯文哲昨晚和部長開會，討論疫苗預約施打人數。他表示會議談了不到1個鐘頭，台北市提出他們的施打量能有點被浪費掉，因此解釋最近幾期一直在針對預約沒滿的部分加開，讓各地方政府充分利用施打量能，也會針對符合資格的民眾簡訊提醒，希望地方政府利用多元管道協助民眾預約。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範