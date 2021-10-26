大立光首度實施「庫藏股」購回1342張，投入44億元創台股最高價紀錄

大立光（LARGAN）董事會於10月25日決議，將實施有史以來第一次庫藏股，計畫在2個月內從公司股價2025元至3300元間買回股票達1342張，本次最多投入新台幣44億元，寫下台灣有史以來最高價庫藏股紀錄。專家強調，庫藏股類似「強心針」，股價「短期」會有波動，但長期發展還是要看公司的基本面。

大立光首購庫藏股，創台股最高價紀錄

大立光營收遇到逆風，股價喋喋不休，10月以來更幾度跌破2000元關卡。董事會為了彰顯對公司後市看好的決心，首度買回自家股票。大立光對外強調：「本次買回股份僅占公司已發行股份之1％，不足以影響公司財務狀況及資本之維持」。

庫藏股：公司將自己已經發行的股票重新買回，存放於公司，而尚未註銷或重新售出。這樣做可以減少市場上所有已發行股票的總數。在公司的資產負債表上，庫藏股不能列為公司資產，而是以負數形式列為一項股東權益（Shareholder's Equity）。

這是繼2018年7月，被動元件大廠國巨以632.8元至1616.8元區間價格買回庫藏股後，首次有公司超越國巨庫藏股的高價紀錄。《關鍵評論網》訪談資深投資人黃柏堃表示，市場上許多公司藉由庫藏股回饋股東，這樣的做法比發紅利更省稅；而也有公司評估自身股價，若是偏低就會進行股票回購，作為一種融資手段。

「通常實施庫藏股，都算是那間公司的利多（好消息），股票就會漲起來，」他說，這是這有點像「強心針」的感覺，漲都會漲「短期」，長期發展還是要看公司的前景。

日前，大立光執行長林恩平對第4季營運展望保守，坦言部分高階手機鏡頭導入因供應鏈出了問題。由於展望不如預期，引發外資大舉調節持股，從今年到今（16）日，股價已經重挫約37%。

大立光是著名的蘋果iPhone概念股，但受到中國供應鏈崛起後，毛利率受到嚴重的擠壓，根據財報顯示，第3季毛利率已經正式失守60%大關。資深投資人黃柏堃強調，中國供應鏈已經崛起很久，未來只會越來越嚴峻。

紅色供應鏈崛起，大立光的危機

中國鏡頭大廠舜宇供應商主管向《天下雜誌》證實，舜宇已經拿下最重要的三顆主鏡頭之一：7P（7片鏡片）的廣角鏡。而舜宇是世界第一大車用鏡頭供應，多角化的經營，搶搭「未來車」商機。

一向寡言的大立光執行長林恩平日前於法說話上坦言，2017年大立光開發6P（6片塑膠鏡片）鏡頭，獨家供應給「客戶」，但該客戶不願意長期被大立光把持，於是不再推出更好規格（鏡頭）的手機，藉以扶持競爭對手。

「大立光仍然是鏡頭領域的領導者，問題是智慧型手機市場已經面臨飽和，再加上華為受到中美貿易戰的打擊，已經沒有本事（利基）推出更高規格的手機。」黃柏堃說，而競爭對手舜宇還有廣大的中國市場可以發展，相較於大立光更有成長潛力。

國泰證期顧問處經理蔡明翰對此說明，近期大立光股價過低，已經在不合理範圍內，本次庫藏股預計短線上股價有機會反彈，但是就鏡頭滲透率而言，對毛利率幫助並不顯著，而基本面無大幅改善的情況下，投資人必須更小心。



蔡明翰分析，大立光購回庫藏股，不見得是看好長期發展，有可能僅因為股價過低；近年鏡頭產業呈飽和，技術門檻已經到了瓶頸，意味著消費者越來越不容易發現高階鏡頭的差異。

黃柏堃受訪也指出，雖然大立光已經著手進入車用鏡頭產業，但是進程似乎過於緩慢，相近於對手舜宇已經耕耘許久，長期而言還必須觀察大立光基本面是否好轉。

由於大立光實施庫藏股，激勵今天股價以漲停價2215元強勢開盤，不過漲停價隨即被打開，開盤5分鐘成交易已近千張，超越昨天量能，最終以2160元作收，漲幅達7.2%。

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核稿編輯：翁世航