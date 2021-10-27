蘇貞昌要求「高鐵南延到潮州」，交通部長稱屏東、宜蘭站選址要預留「環島高鐵」延伸空間

全台高鐵熱，高鐵宜蘭站址未定，行政院長蘇貞昌昨（26）日於立法院備詢時，提及高鐵延伸到屏東不只到六塊厝，更延伸到潮州，交通部長王國材進一步拋出「環島高鐵」的計畫，說可比照日本新幹線作法，不過這樣的構想，遭外界質疑是在畫大餅。

（中央社）行政院長蘇貞昌26日赴立法院會進行施政報告總質詢，蘇貞昌表示，過去都說重北輕南、重大建設到不了屏東，高鐵要延伸到屏東，但不是到屏東為止，而是要繼續到潮州，也會「請部長延伸到潮州快一點」。

無黨籍立委蘇震清質詢時，比較高鐵延伸到宜蘭與屏東，指出高鐵延伸宜蘭的路線長度為56公里，經費是新台幣1764億元，只花2年檢討。而高鐵延伸到屏東案，路線為17.5公里，但在屏東縣內的實際長度僅2.5公里，建設經費為新台幣618億元，檢討期間達12年。

蘇震清進一步追問，目前高鐵在屏東規畫設站在六塊厝，是否可以延伸到潮州。

蘇震清說，高鐵是長程運輸，而六塊厝前不著村、後不著店，如果觀光客真的搭高鐵到六塊厝，要如何轉運、接駁。潮州是屏東交通網路未來的中心，很多人都期待高鐵可以延伸到潮州，屏東人很可憐，永遠都在等，如果高鐵要從六塊厝延伸到潮州，不知道要等到何時，是否可以一次到位。

蘇貞昌說，過去說很久，但高鐵都沒有延伸到屏東，所以他說高鐵要延伸到屏東，但不是到屏東為止，而是要繼續到潮州，也會「請部長延伸到潮州快一點」。

針對蘇貞昌所提「高鐵南延到潮州」，鐵道局昨日表示，鐵道局已委託顧問公司進行「高鐵延屏東」綜合規劃，預計明（2022）年下半提出報告，會將高鐵從六塊厝再延伸到潮州納入評估，目前還無法知鐵道路線長度及經費。 交通部去（2020）年9月敲定高鐵延屏東路線，採「左營案」，從目前終點左營站先往北，再往東延伸到六塊厝，路線長17.5公里，行車時間約20分鐘，初估經費新台幣554億元。

台鐵高雄–屏東潮州捷運化建設計畫（屏潮計畫）示意圖，取自高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告。

環島高鐵說遭質疑，王國材舉日本新幹線為例

交通部長王國材26日首次提出環島高鐵的論點，王國材今天上午接受媒體聯訪時，以日本新幹線也都有留延伸空間的做法，再次說明他的環島高鐵的構想。

王國材上午到立法院交通委員會，報告「111年度施政計畫及預算編列」，會議開始前接受媒體聯訪。

王國材說，日本在本州的新幹線當時如果沒有留下延伸的空間，今天就不會看到九州、北海道的新幹線，所以台灣的高鐵延宜蘭跟屏東後，一定要留下未來可以再延伸的空間，軌道的設計也要留下未來可環島的可能性。

行政院長蘇貞昌26日答詢時，也說明高鐵不只延伸到屏東六塊厝，應再延伸到潮州。王國材說明，高鐵延伸到屏東六塊厝，是現在進行式，正在做綜合規畫，未來如果要延伸到潮州，要另外做評估，不會和現在延伸到六塊厝的綜合規畫一起做。王國材表示，未來環島高鐵的每一段延伸，都需要經過審慎的評估。

立委怎麼回應？

交通部前部長林佳龍去年提出「西部高鐵、東部快鐵」計畫，針對目前台灣鐵路東部幹線（宜蘭線、北迴線、台東線）所提出的改善計畫，未來台北左營高鐵90分鐘，左營台東高鐵加快鐵90分鐘，台東到花蓮快鐵70分，最後從花蓮回到台北，快鐵加高鐵只要90分鐘，未來鐵路環島只要6小時。

Photo Credit: 鐵道局提供

按照「西部高鐵、東部快鐵」計畫，意指高鐵的終點站在宜蘭，宜蘭也是東部快鐵的起點，但該政策才1年多，王國材就拋出「環島高鐵不是夢」，推翻宜蘭是高鐵終點站之說。

《聯合報》報導，民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇表示，之前交通部不是說高鐵若要往南延伸到花東，因為要經過很多隧道，隧道寬度無法容納高鐵的車廂，考量到工程困難，所以高鐵延伸宜蘭是終點，再往花東的交通則是銜接東部快鐵。

陳俊宇表示，宜蘭站是高鐵的終點、東部快鐵的起點，與宜蘭鐵路高架化形成「三鐵共站」，所以高鐵的宜蘭站會扮演東西交通重要樞紐的角色，「之前中央不是都這麼說的嗎？怎麼變了？」

立委陳歐珀則表示，高鐵延伸宜蘭4個站址中，位於市區的宜蘭站及羅東站拆房徵地，破壞最大。陳歐珀說，大家都認為高鐵延伸到宜蘭是終點站，且地方人士基於花東居民經東部快鐵到宜蘭的轉乘方便，所以才主張高鐵站址在「宜蘭站」。

《中央廣播電台》報導，國民黨立委洪孟楷質詢王國材，詢問交通部是否已啟動高鐵環台的可行性評估？預估經費與工程期程？王國材表示，環島高鐵只是一個概念，目前尚無初步方案，何時能完工也要看當時的狀況。

至於行政院長蘇貞昌宣示高鐵不只延伸到到屏東六塊厝，還要延伸到屏東潮州，洪孟楷指出，全台只有台北有2個高鐵站，因為要服務台北、新北、基隆整個大台北地區700萬人口，他認為屏東的人口及運量條件難以支撐2個高鐵站。他表示，明年就是縣市長選舉，呼籲執政黨不要將交通建設變成競選支票，重點是要切實可行。

王國材則表示，高鐵延伸到屏東，目前站址選定六塊厝，經費約新台幣600億；至於延伸到潮州，尚未啟動可行性評估，從六塊厝延伸到潮州的距離，跟左營延伸到六塊厝差不多，因此工程經費可能也要600億，但還須詳細評估。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺