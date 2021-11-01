《互住時代》：如何邁向「共融」？台灣推動合作住宅的切入點
我們想讓你知道的是
《互住時代》呈現了共融家園的多元輪廓，也揭示擘劃藍圖與克服困難的可行方法，借鏡他山之石重點更在導回台灣現場落實。總括一句，「決心」要做最關鍵，接下來行動就是我們的事了，合作住起來！
文：彭揚凱（OURs都市改革組織 秘書長）、詹竣傑（OURs都市改革組織 辦公室主任）
【後記】邁向「共融」：台灣推動合作住宅的切入點
作為本書出版方，最後有必要跟大家說明，為何繼二Ｏ一九年《合作住宅指南》後，OURs又出版這本以「共融」（inclusive）為主軸的合作住宅專書。
這要從引介「合作住宅」說起。作為長期關注倡議住宅議題者，我們清楚地看到這樣的趨勢與困境，那就是：在高齡少子化、血緣家庭轉變和單身家戶日增型態下，既有住宅供給模式已無法回應居住需求的多樣化；以及，於主流房產商品邏輯與政府量能有限的現實裡，房價合理化路途艱困且不可能全然寄望社宅興建。
就此，講求民眾自我組織來營造合需求、有共感、可負擔的合作住宅，應可為台灣帶來新的思路，一種不同於市場和國家之外的第三條路。因而，我們出版了《合作住宅指南》，並搭配開展巡迴播映紀錄片、組織民間潛在社群、政府機關倡議等行動。於此推動過程中，我們也逐漸意識到有兩道「關卡」需要突破。
來自民間及政府的兩道關卡
第一關來自民間，台灣社會太慣習將住宅限縮於購屋問題，因此，合作住宅常被認知為「一群好朋友一起蓋房子」或「這樣可以有便宜的房子」。此種念想並非有錯，而是容易將合作住宅滑向另一種「升級版門禁社區」，也就是中產階級蓋一個封閉的園區，然後就可以過著他們自己的好日子。這種「置產」掛帥的理解，極有可能重蹈上世紀五Ｏ到七Ｏ年代台灣「住宅合作社」失敗的覆轍，房子蓋好之日即是社群與社區逐步瓦解的開始。
另一個則是政府，就國際發展經驗來看，民間自我組織的合作住宅模式能夠發展，其實是需要法令、政策和金融體系的支持，一如國家對市場商品房的扶持。然回到台灣，面對的是政府對合作住宅的陌生，要麼以為不過是另一種建商偽裝修辭，不然就是跟社會住宅混為一談。如為前者，既然是一種建商行為，就依目前的市場規矩來做，政府無須要多做些什麼。若是後者，《住宅法》已有「獎勵民間興辦社宅」機制，去申請不就得了。
欲跨越前述兩個關卡，歐洲的合作住宅運動者們刻正以實踐案例及多元機制探索的「共融」概念，我們認為相當合適作為台灣推動合作住宅的切入點，這正是推出本書的緣由。
為何這樣說呢？《互住時代》雖同樣介紹歐洲多類型合作住宅案例，但著眼的不僅是居住內容，更緊要的是闡述每個個案之所以能凝結社群和獲得公眾肯認的關鍵——即以「共融」為核心價值積極回應與其身處都市及社會關聯之課題。
就都市發展層面，調和既有棕地轉型、新區開發、舊建物活化、更新重建等發展手段，避免縉紳化並達成社會融合；就社會連帶範疇，則帶出多種政府和民間創新合作模式來應對高齡、弱勢群體、障礙者乃至難民的居住及生活問題。透過此，讓人們更能理解跟掌握合作住宅的意涵與潛力，不只是房子、不只是居住，它可以是因應社會經濟挑戰的公民自我賦權機制，也是建構新類型社會安全網的創新作為。
對台灣的讀者而言，此書除了指出共融當是合作住宅不可或缺的面向外，更能進一步啟發台灣的合作住宅「該如何來推展」。
須知，歐陸等國合作住宅之發展，除民間自我組織的動能外，國家相對應的法令、政策和協助機制也是必要框架，最常見的諸如土地、融資、專業諮詢等。相較之下，我們的政府從不吝惜給予開發商及屋主免費容積與稅賦減免，但論及合作住宅這類不以獲利為導向的民間創新方案時，卻能瞬時觸發「圖利」的巴甫洛夫條件反射。原因除不熟悉合作住宅內涵外，更關鍵的當是缺乏對其「政策正當性」的認知和想像。
就此，《互住時代》一書提出的「共融」觀點，實可作為台灣合作住宅「正當性」論述之建構基礎，以打破前述民間跟政府的盲點。於民間言，共融合作住宅（CoHousing Inclusive），不再只是單純自組建房，還可以是房住不炒、社區營造、福利服務、共享經濟、社會融合的創新性載體。就政府論，共融合作住宅，其相較於市場住宅具明確的外部公益性且可避免炒作，對比於社會住宅強調民間自立而非依賴福利補貼，理應納入住宅政策支持推展。
一群人走得遠，居住運動再起，合作住起來！
在說明出版本書的理由後，接著引伸談點台灣應參酌借鑑的課題。就實務來說，民間自組興辦合作住宅，除社群組成取得共識外，尚有諸多要素須到位，其中土地當是重中之重。就此，請讀者不妨回憶書中多處提到若干城市基於「共融」理念，採取「土地使用公共性」、「長期地上權」、「理念徵選」、「固定價格釋出土地」等機制實踐之合作住宅案例。他們這樣做，雖然帳面上財政收入較少，但換來的是共融居住的鄰里社區、不再炒作的可負擔住房，以及可連結包括弱勢居住、銀髮照顧、教育文化、社區經濟等面向的社群網絡。兩者利弊得失，是所有關注台灣空間正義的朋友們應思考的課題。
尤其，台灣長期以來在都市規劃與公有房地資源釋出方面，多循「土地財政」及「商品貨幣」邏輯，即出價最高就是最佳使用，這無疑將推高房地價格，且限縮其他具公共性的發展可能。設想，如果台灣公有土地房舍資源的釋出，採用理念徵選，讓最具「共融」精神的創新居住方案來獲得使用權，會是怎麼樣的光景？以下試著拋出幾個合作住宅的構思：
- 某處整體開發（區段徵收、市地重劃）地區，政府就其取得的可發展用地，可部分採行「長期地上權」與「理念徵選」的釋出方式，吸引具合作共住意願社群參與，發展出多個具「共融」精神的住宅方案，像是承諾提供一定比例的可負擔住宅。
- 某個被保存有近百間房子的眷村，除部分作為展示、商業及公共服務使用，其餘住房單元以「理念徵選」方式出租予認同並喜好眷村環境氛圍的合作共住團體。除回歸居住使用外，可自我組織管理維護建物和環境，並承諾回饋相關文史、導覽與社區營造方案。
- 某棟都會區閒置的公有房舍，以「固定價格」出租給青年群體組成的合作共住團體一定年期，由其自我組織集資修繕並運營之，如設置廚房、客廳、工作室等社群共享空間。財務藉入住者租金逐年攤還，且租金須承諾控制於可負擔水準內。
上面這些是狂想嗎？《互住時代——打造社區共融生活的合作住宅》裡的真實案例證明了理想藍圖可以成真，關鍵在民間與政府的價值觀和行動力。合作住宅雖無法解決全部的住宅問題，但可以引領國家跟社會深刻求索居住的本質，並提供個人與群體實現安居的新選擇。
我們期望，藉由本書揭示的「共融」價值和案例機制，可回應、思考及展望下一階段台灣的居住可能。居住——不再是購屋與房地產增值，而是跟一群志同道合的夥伴共同經營生活家園。回到你自己的需求和想像，如果你也對合作住宅有興趣，歡迎加入我們的行列，一同倡議與實踐！一群人，才走得遠！
書籍介紹
本文摘錄自《互住時代：打造社區共融生活的合作住宅》，OURs都市改革組織出版
編者：方孟珂（Michael LaFond）、拉瑞莎．茨維特科娃（Larisa Tsvetkova）
譯者：詹竣傑、詹品丞、林偉
公民該有的居住選擇，國家應有的社會想像！
一群人行動，從建商和投機客手中奪回居住權！！
居住運動再起！行動與論述並行
- 理念、實踐、機制、未來，四大主題一次擺開
- 數十種不同合作住宅嶄新模式，且囊括多個城市治理創新及民間互助網絡機制
- New全彩圖文，豐富的小檔案、手繪插畫、名詞解釋box滿滿吸收！
- 中文版獨家收錄前言、後記接台灣地氣！
1989年，數萬民眾夜宿街頭抗議高房價！2021年，無殼蝸牛依舊無殼？
居住正義、房市改革、租屋市場透明化……遲遲不來，不如挽袖自主起造！
台灣購屋市場的「高房價」已是人盡皆知卻又無能為力的結構性問題；租屋市場不僅嚴重供不應求，長期的管制不力及資訊不對等則形成缺乏保障的「租屋黑市」。現實逼迫人們只能在買不起或租不好間抉擇，特定群體的安居權益往往無法被滿足。難道買／租之外，沒有第三種選擇了嗎？我們是否有機會參與打造住宅的過程？如何才能創造更具共融性、經濟可負擔的居住環境？
當今社會快速變遷，家庭結構改變，高齡化、家戶小型化、孤獨化產生新居住需求；高房價下青年世代亦重新思考產權和居住的意義，浮現群體價值、共享經濟、社區營造等新居住價值。呼應越來越嚴峻的住居課題，多樣化的合作住宅正有其發展潛力。
你想知道………
- 跨世代混齡共居的樣態及其永續性嗎？
- 租客也可以團結起來對抗縉紳化嗎？
- 無家者、難民、障礙者等居住弱勢如何翻轉能動性？
- 同志如何挑戰主流家庭結構、融入鄰里建立新社區？
- 新市鎮、區域開發、都市設計如何應用合作住宅發動社會創新？
- 長期地上權、理念徵選、優先承購權、社區土地信託怎麼操作？
- 公民社會究竟可以自主長出什麼樣的變革力量？
- 台灣有沒有可能成就合作住宅？發展現況為何？
本書逆向產權置上的價值觀，奪回住宅生產的自主權，跟誰住、如何居？重構社群連結同時滾動社區永續。《互住時代》呈現了共融家園的多元輪廓，也揭示擘劃藍圖與克服困難的可行方法，借鏡他山之石重點更在導回台灣現場落實。總括一句，「決心」要做最關鍵，接下來行動就是我們的事了，合作住起來！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬