台灣民意基金會民調：同意「重啟核四」變多了，若明天投票四大公投有可能「全數過關」

立委陳柏惟罷免案才剛通過，國民黨下一步瞄準12月18日的四大公投，根據台灣民意基金會今（26）日公布最新民調，四大公投都是同意票居多，其中「反萊豬公投」、「珍愛藻礁公投」、「公投綁大選」都是一面倒的贊成，「重啟核四公投」也出現驚人逆轉，同意方超過不同意5個百分點。台灣民意基金會指出，如果到年底民意都沒有改變，這四項公投有可能「全數過關」。

今年12月18日將舉行全國性公投第17案至第20案，分別為珍愛藻礁、反萊豬進口、重啟核四及公投綁大選。

第17案： 您是否同意核四啟封商轉發電？

您是否同意核四啟封商轉發電？ 第18案： 你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？ 第19案： 你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？ 第20案：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

台灣民意基金會今日公布公投最新民調，如果明天投票，20歲以上台灣人，對於這四項公投的意見為何。本次調查訪問期間是2021年10月18至20日3天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

反萊豬、藻礁、公投綁大選大幅領先，恐成蔡政府「巨大的惡夢」

台灣民意基金會調查結果顯示，若明天投票，針對反萊豬公投，有68.1%傾向投同意票，25.7%傾向投不同意票，同意票將比不同意票多42.4個百分點。台灣民意基金會分析，與前次（2021年5月）調查時相比，傾向投同意票者增加4.1個百分點，而傾向投不同意票者增加4.7個百分點，使民進黨政府在這項公投議題上居於絕對劣勢。

台灣人反萊豬公投的投票傾向：最近三次比較 （2021年4月、2021年5月、2021年10月）。（台灣民意基金會提供）

針對天然氣接收站搬移藻礁海域，民調顯示47.7%傾向投同意票，29.6%傾向投不同意票，傾向投同意票者比5月調查時增加6.6個百分點，而傾向投不同意票者也增加2.1個百分點，這使得贊成與反對雙方的差距擴大到18.1個百分點，台灣民意基金會指出，此對蔡英文總統領導的民進黨政府而言，「無異是一場巨大的惡夢。」

台灣人對藻礁公投的投票傾向：最近三次比較（2021年4月、2021年5月、2021年10月）。（台灣民意基金會提供）

針對是否贊成公投綁大選，最新民調顯示57.4%傾向投同意票，34.2%傾向投不同意票，1.7%尚未決定，1.1%不投票，同意票將比不同意票多23.2個百分點；和5月調查相比，傾向投同意票者增加6.6個百分點，而傾向投不同意票者減少3.5 個百分點，亦即比6個月前的差距擴大10.1個百分點，台灣民意基金會指出，「對民進黨執政當局而言恐怕是很難吞得下去的苦果。」

台灣人在「公投綁大選」公投的投票傾向：最近兩次比較（2021年4月、2021年10月）。（台灣民意基金會提供）

重啟核四風向改變，同意者首超過不同意

而爭議多年的核四公投，在2018年先是有訴求廢除《電業法》的第95條第1項，亦即「2025非核家園」條款的「以核養綠」公投通過，立法院於2019年三讀修正通過，刪除「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」的條文，暫止台灣「2025非核家園」的目標，「重啟核四公投」也於2019年年底連署過關，正式成案。

最新民調顯示，有46.7%針對「重啟核四公投」投下同意票，41.7%投不同意票，與上期調查相比，傾向投同意票者增加3.2個百分點，而傾向投不同意票者減少2.3個百分點，這使得贊成與反對雙方出現逆轉的現象，且差距大到5個百分點。

台灣人在「重啟核四公投」的投票傾向：最近兩次比較（2021年4月、2021年10月）。（台灣民意基金會提供）

民進黨支持者也不力挺，年底公投恐成苦戰

從政黨傾向來看，執政的民進黨支持者，只有在「重啟核四」這項公投，不同意者多於同意者，但在「反萊豬公投」、「珍愛藻礁公投」、「公投綁大選」上，都是同意者居多。

民進黨的支持者，有過半數的人同意「反萊豬公投」（50.3%同意，43.8%不同意），而國民黨的支持者，則有高達90.7%的人同意「反萊豬公投」，9.3%不同意。而時代力量、民眾黨的支持者，同意反萊豬的比例也是高於不同意。

「珍愛藻礁公投」上，民進黨的支持者有43.5%同意、34.6%不同意；國民黨的支持者，49.5%同意，35%不同意；民眾黨和時代力量的支持者，同意「珍愛藻礁公投」的更是超過6成。

值得注意的是，贊成「公投綁大選」公投，民眾黨的支持者同意比例最高（72.4%同意，25.8%不同意），民進黨的支持者有46.8%同意、46.2%不同意；國民黨的支持者，58.1%同意公投綁大選，36.6%不同意；時代力量的支持者，59.2%同意，37.3%不同意。

而「重啟核四」上，民進黨、時代力量的支持者，都有超過半數的人投下不同意，國民黨與民眾黨的支持者，則絕大多數傾向同意，中性選民則是同意略高於不同意（41.4%同意，34.1%不同意）。

台灣民意基金會分析，年底四大公投中，其中反萊豬、藻礁、公投綁大選等3項公投，都呈現一面倒現象，若無意外這3項公投將順利過關；至於重啟核四公投，原本處於雙方旗鼓相當、反方略占上風狀態，贊成方如今卻後來居上，若未來民意趨勢不變，核四公投料將由同意的一方取得勝利。

台灣民意基金會認為，在距離公投不到2個月的時間，若蔡英文政府再沒有任何有效作為，四項公投將全數過關，「蔡英文政府屆時將面臨重大災難性政治衝擊，宛如『彗星撞地球』一樣。」基金會指出，5月疫情風暴延後公投後，蔡政府雖然多獲得4個月的時間，卻顯然沒有好好利用、扭轉社會大眾的意向。

迎戰四大公投，蔡英文明親上火線談

行政院院長蘇貞昌今日於立法院備詢前被媒體問及年底公投時表示，公投是就事論事，讓人民瞭解哪些事情該做怎麼樣的決策才是對的。他說台灣在經濟上是11年來新高，跟美國的貿易占2兆多元，國民黨自己進口萊牛，卻把萊豬比作毒豬肉，對於需要用電，又要反對發電，來讓政府不能做事，把可以理性討論的事當做成政治操作，「這樣子很可惜」。

蘇貞昌表示，政府要出來清清楚楚向人民報告政府為你做什麼？為什麼要這樣做？總統會努力，他也會帶著整個團隊到各地向人民報告。

《ETtoday》報導，民進黨10月27日將舉行中執會，本來要處理憲改小組確立的廢除考試院、監察院，以及降低修憲門檻等六大方向；不過，在陳柏惟被罷免後，藍營已公開宣示，強攻年底的四大公投案，這讓綠營也不得不嚴陣以待。兼任民進黨主席、總統蔡英文預計在明（27）日的中執會上，再次向黨內說明民進黨對於四大公投案的「四個不同意」明確態度；而黨中央也預計釋出進一步行動，預計本週末正式展開動作。

《聯合報》報導，為了反制年底公投，民進黨將將重啟全國超過百場的「台灣政進步、向您報進度」說明會，呼籲民眾投下「四個不同意」。據了解，說明會最快本週六（30日）重啟，且第一場由蔡英文總統親自上陣的「首發場」將辦在桃園，一改過去從台北出發的傳統。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範