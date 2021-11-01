《征服阿茲海默症》：這些人的希望，就是找到方法治療這個長年折磨自己家族的疾病

文：下山進

遺傳性阿茲海默症的臨床試驗

井原涼子從來沒有因為讀書而吃過苦頭。她從櫻蔭高中直接考進東京大學理科三類〈譯注：主要為醫學院〉，回過神來才發現自己正沿著父親走過的道路前進。

她的父親就是在本書開頭登場的井原康夫。他與塞爾科一起在哈佛大學進行研究，辨識出神經纖維纏結的成分是tau蛋白。前面也介紹過，後來塞爾科鎖定類澱粉階梯理論的第一張骨牌——Aβ為研究對象，但井原康夫卻認為，神經纖維纏結才是神經細胞內發生的變化，因此與神經細胞的死亡直接相關，於是以神經纖維纏結為中心進行研究。

涼子是名精英。但進入父親的研究室也不太好，所以她進了藥學院的岩坪威研究室，在那裡開始阿茲海默症的研究。

井原康夫在二○○七年從東大退休，轉任同志社大學。岩坪繼承醫學院的井原研究室是之後的事情。

涼子留學時， 原本打算學習父親研究的tau蛋白。堪稱父親對手的神經纖維纏結與tau蛋白專家——維吉妮雅．李〈Virginia Lee〉及約翰．特羅亞諾夫斯基〈John Trojanowski〉就在賓夕法尼亞大學。她花了一天接受賓州大學的面試，也獲得錄取，在回程時順道前往了位於聖路易斯州的華盛頓大學，那是二○一四年一月底的事情。

針對家族性阿茲海默症系譜進行調查的DIAN研究就在華盛頓大學展開，這年正邁向第七年。

涼子在這裡見到DIAN的負責人約翰．莫里斯，並且迷上了他身為研究者的態度。首先是對待受試者的方式與日本完全不同。日本進行這類調查時，比起受試者的觀點，更重視調查者方面的情況，但華盛頓大學完全不同。

她在那裡停留了五天，獲准參觀調查的操作。以受試者的等待室為例，各張桌子都裝飾了花朵，也放了餅乾，讓受試者可以隨意取用。由此就能看出他們以受試者的舒適度為第一考量。

莫里斯絕對不以「對象〈subjects〉」稱呼參加的人，而是稱他們為「參加者〈participants〉」。調查的結果也絕對會回饋給參加者，這點也是在其他研究看不到的。這項計畫存在著發想的轉換，從原本學者將「受試者」視為「研究對象」的概念，轉換成將受試者視為與學者立場平等的個人，並與參加者及藥廠的人員一起設計研究。

這段短期的停留讓井原涼子辭退了賓州大學的錄取，決意前往華盛頓大學的莫里斯研究室留學。並且在回到日本之後，費盡千辛萬苦成立了在日本的DIAN。

（中略）

「我的妻子有基因突變吧？」

DIAN在觀察研究的階段，會主動採集參加者的血液，檢查是否有基因突變，但不會將結果通知當事人。如果當事人想要知道，必須先接受過幾次基因諮詢，才能由主治醫師告知結果。

參加DIAN的人，八成都選擇不聽取檢查結果的報告。因為他們現階段並不想知道，將來自己到了那個年紀時，到底會不會罹患阿茲海默症。這是九○年代初找到阿茲海默症基因後，擁有家族性阿茲海默症血統的人最煩惱的問題。

實際上，關於二○一二年刊登於新英格蘭醫學期刊那篇堪稱里程碑的論文，曾發生過這樣的事情。DIAN參加者的丈夫讀了這篇論文後，打電話給約翰．莫里斯，質問他自己的妻子是不是有突變基因。

「這篇論文的意思，就是我的妻子有阿茲海默症基因吧？」

那篇論文裡有一張表。裡面提到四十四人已經出現某些症狀，而其中四十三人有基因突變。那名丈夫質問約翰．莫里斯「我的妻子已經有症狀了，她果然有突變基因吧？」

莫里斯等人確認後發現，表格是根據那名女性參加前的四十四人製作的。換句話說，那名女性的資料並不在表格中，但這件事情讓莫里斯他們學到兩件事。

對於擁有家族性阿茲海默症血統的人而言，基因突變的有無是非常敏感的問題。所以關於數據的處理務必慎重，就算是科學論文，數據的呈現方式也不能讓人看出參加者的基因狀態。

在討論DIAN-TU開始與否之際，是否該告知基因檢查的結果也成為一大問題。如果考慮到藥物的副作用，沒有基因突變的人參加試驗完全是百害無一利。但為了區分開來，參加者就必須清楚自己是否有阿茲海默症基因。

不過，這個問題最後透過參加者與研究者雙盲，沒有突變基因的人服用安慰劑的方式解決了。試驗的藥物由十家藥廠提出候補，並在二○一二年十月從中選出了禮來的Solanezumab與羅氏的Gantenerumab這兩種抗體藥物。選擇兩種是因為試驗本身的期間非常之長，因此同時試驗兩種藥物也是重要的倫理考量〈可能性高於一種〉。

日本也參加了DIAN

二○一三年六月十日至十二日，四名來自日本的阿茲海默症研究者造訪華盛頓大學，見證DIAN-TU的參加者首度施用試驗藥物的場面。

這四名研究者分別是新潟大學的池內健、大阪市立大學的森啟、弘前大學的東海林幹夫，以及群馬大學的池田將樹。

新潟大學的池內健，在一九九一年從新潟大學醫學院畢業。他在研究所學的是遺傳學。取得博士學位後，於二○○○年至二○○一年在芝加哥大學的神經生物學中心，研究早老素的基因異常，如何與從APP切出Aβ產生關聯。結束在芝加哥大學的基礎研究後，於新潟大學的醫齒學綜合醫院神經內科，開設了「失智症專科門診」，並在這裡從事臨床。

新潟大學是遺傳學的聖地，池田自然也對遺傳性阿茲海默症感興趣。他也在這裡診治了來自十一個家族的家族性阿茲海默症患者。

但是，診治家族性阿茲海默症患者與其家族的人相當辛苦，因為這是不管用什麼方法都治不好的疾病。

「我擔心孩子將來也會罹患同樣的疾病。」患者的家人對他說。

這時他不得不回答「這個疾病有二分之一的機率會遺傳。如果有這樣的遺傳，就百分之百會發病」。

如此說明之後，患者的家人就會追問「如果有這樣的基因，檢查得出來嗎？」

而他也只能回答「現階段即使驗出陽性也無法治療，所以不建議」。

池內在這樣的狀況下，心裡對於讓有家族性阿茲海默症血統的人成為受試者抱持著抗拒感。他或許不想把這些家族的人當成白老鼠吧？

但這樣的想法，在他實際前往華盛頓大學見到受試者，以及在那裡工作的研究者後，有了一百八十度的轉變。

首先，無論是研究者還是受試者，都積極地面對將來，從他們身上可以感受到想方設法找出治療方式的熱情。後來他也得知，之所以能夠感受到這樣的熱情，是因為受試者也參與了這項研究的設計。

而這項DIAN研究即將展開臨床試驗，池內覺得自己好像第一次從擁有家族性阿茲海默症血統的人身上看見「希望」。

池內強烈地想讓日本的家族性阿茲海默症患者也擁有這樣的希望。

日本也根據這次的視察，向厚生勞働省申請預算，並以科學研究費的名義獲得核准，取得了每年五○○○萬日圓的經費，於是日本就從二○一四年起為了加入這項國際研究而展開準備。井原涼子也在東大為成立DIAN而奔走。

弘前大學的東海林幹夫，接手了渡邊俊三在一九七○年代發現，田﨑博一在一九八○年代進行調查的青森阿茲海默症家族。

就這樣，日本因家族性阿茲海默症血統而苦惱的人，也能參加DIAN研究，並且把希望寄託在能夠加入第一次的臨床試驗。

以觀察研究為目的的DIAN ﹣J從二○一七年開始，最後共有二十人參加。

參加者的年齡非常年輕。有十三名發病前的人參加，平均年齡三十七歲，二十多歲的多達六名。三十多歲的八名、四十多歲的五名、五十多歲的一名。

這些人的希望，就是找到方法治療這個長年折磨自己家族的疾病。

書籍介紹

本文摘錄自《征服阿茲海默症：從病變基因、造假風波到藥物研發，與疾病對抗的最前線戰士，如何幫助患者及其家人找到解方》，墨刻出版

作者：下山進

譯者：林詠純

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殘酷的疾病——遺傳機率高達50%，

如果遺傳到這樣的突變，發病率是100%，

且在40多歲就會出現徵兆……

失智絕症的救贖之日終將來臨？！

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揭開最前線戰士與阿茲海默症的百年奮鬥故事

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本書特色

紀實文學 形式，身歷其境認識百年大症的歷史及與該病抗爭的故事

形式，身歷其境認識百年大症的歷史及與該病抗爭的故事 研究者、患者、醫生、患者家屬、製藥廠，集結各方各面 最前線戰士

專業用語化繁為簡 ，非醫學專業的讀者也能輕鬆上手

，非醫學專業的讀者也能輕鬆上手 詳實記錄 代表性藥物研發過程 ，邊看邊學專業知識！

，邊看邊學專業知識！ 作者親自採訪歐、美、日相關人士的第一手報導

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九