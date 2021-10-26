非洲莫三比克「無象牙」大象情況頻繁，研究人員：可能和30年前內戰時盜獵有關

從非洲莫三比克「無象牙」大象的演化來看，人類這數十年來真的在改變野生動物的解剖學現象。根據發表在《科學》（Science）期刊上的研究，在許多非洲的大象在因象牙被盜取而死亡的同時，有一種罕見的無象牙基因突變，在某些非洲象群中變得非常普遍。

在莫三比克的戈龍戈薩國家公園，研究人員致力於了解為什麼沒有象牙的母象出現得這麼頻繁，研究結果發現，這和人類3、40年前所發生的一場戰爭有關。

內戰期間盜獵90％大象，如今許多母象都沒有象牙

在1977年到1992年莫三比克內戰期間，雙方的武裝部隊為了生產能挹注戰爭資金的象牙，屠殺了約90％的大象。其中，因為基因突變而沒有象牙的大象雖然逃過一劫，但他們持續繁衍後代、並把沒有象牙的特徵也流傳下去。

在繁衍了數代以後，還是可以從戈龍戈薩國家公園的700頭大象中看見當時的影響。這項研究的領銜人、普林斯頓大學生態與演化生物學系的普林格爾（Robert Pringle）認為，這顯示出人類干擾大自然後產生的影響。

普林格爾向《衛報》指出，國家公園中有許多母象都沒有象牙，「儘管很多人注意到有些大象沒有牙齒，尤其是在盜獵事件很多的地區，但沒有人真正理解箇中原因。」研究小組懷疑這個現象和遺傳有關，尤其這種現象鮮少在公象身上發生，所以這應該涉及大象的性別。

於是，研究小組對有象牙和沒象牙的大象基因組進行研究，並發現了兩者之間的基因差異。X染色體上的一對候選基因中，有一個會影響哺乳動物牙齒發育，這種基因在人類身上，則與阻止側門牙生長的X染色體顯性特徵有關。

積極保護象群，仍有可能逆轉狀況

雖然一或多個基因突變保護了部分的母象，但對公象來說卻有致命性後果。研究顯示，有一半被沒有象牙的母象所生下的小公象，會在子宮內發育不正常，這意味著如果有太多大象被盜獵，最終可能會耗盡所有的公象。不過這種現象還是可能被逆轉，因為自1990年代以來，大象的數量已經增加了2倍。

「所以，在我們對象群數量頻繁的研究中，只要繼續像近期一樣積極保護象群，我們其實預期這種綜合症狀會逐漸減少」，普林格爾表示，雖然許多關於生物多樣性和人類的消息令人沮喪，但重要的是仍有一些亮點是值得關注的。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範