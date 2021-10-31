【書評】《大疫年代十日談》：逃避不但不可恥，還非常有用

時值1348年，因為一場鼠疫，在繁華的義大利佛羅倫斯不斷地敲響喪鐘。有十位男女為了躲避這場世紀瘟疫跑到郊外山上，研擬如何防治疫情嗎？沒有。他們唱歌跳舞，也決定每人每天對彼此講了一個又一個的故事，現實中參雜著怪誕，沒正經又隱含對教會勢力的批判。十位年輕人，一百個故事，這就是最具代表性的瘟疫文學之一：喬凡尼．薄伽丘（Giobanni Boccaccio）的《十日談》。

時間輾轉來到今（2021）年，幾個世紀過去，出現了一本《大疫年代十日談》，書名很明顯地也是向薄伽丘這本著作致敬，只是那十位年輕男女，換成來自世界各地的當代小說家，由《紐約時報雜誌》編纂集結。描述了去（2020）年上半因疫情共同經歷了封城、隔離等最黑暗的時期，如何透過短篇小說來讓讀者認知到當下這一刻。

然而如今看來卻離我們相當近與熟悉，台灣也在今年五月歷經了一場不再讓我們成為旁觀者的疫情轉變，雖然沒有如國外大城的封城措施，但那股對未來不明、對疫情感到焦慮的隱性壓力，改變了我們之間的距離，各式故事情節也因此而生。

是這個世界變了，還是我變了？

在這29篇故事當中有著溫情、諷刺與悲傷，但可以很明顯的發現共同點：封城時刻與後疫情時代，「我」與「他人」的距離轉變。

比如與另一半同住後，距離看似縮小了，卻不斷地往外尋求，看看他人如何度日，在社群媒體上曬出亮麗生活時也忍不住比較了自己。如愛爾蘭作家科姆．托賓（Colm Tóibín）在篇章中所言：「我們在封城期間很快樂，但是我希望我們可以像那小說家和他的男友那樣快樂。」；義大利作家保羅．裘唐諾 （Paolo Giordano）在《完美的共乘夥伴》篇中寫下因兒子於封城前回家避難，「米歇爾一來就要開始禁欲了。」原先擔心他的歸來將打破與伴侶間的相處平衡，最後卻不希望解封，因為害怕兒子一走，與伴侶那尷尬的相處模式無法回到正常距離。

以《忽然一陣敲門聲》聞名世界的小說家艾加．凱磊（Etgar Keret），則精準描述出以色列在解封後，大家走在大街上的尷尬與困惑：「經過一百二十天的隔離，不是每個人都能輕易記起自己過去究竟是做什麼維生的。」

我們都曾經在年中疫情時刻被困在定點，原先想與人交流的各類活動轉而向內探詢，多了自己的時間後，直到最近解封時我才體會到人們原先的距離而感到一絲不耐與尷尬，原來那麼多人在大街、在捷運上走動是這麼擁擠嗎？原來電影院裡與旁人是那麼貼近嗎？我們或許都很高興能夠出門，但也必須時時注意保持距離，突然覺得出門一趟好累阿。究竟這種微妙的心情轉變來自我本身，還是這世界早已轉換面貌而我尚未跟上？

甚至連溝通能力也被疫情帶走了，隨口問候人家近況可能都會觸及傷心地雷：「克莉絲真希望自己沒有問起（對方可能已染疫死去的）孩子，那麼無心的一個問題，但是從來就沒有真正無心的問題。」美國華裔作家李翊雲以感性的文筆虛構出這個現實。以往高談闊論的目標規劃在疫情下轉為小心翼翼的陳腔濫調，在此刻卻也有存在的必要。

「正常人」究竟在這混亂中怎麼度日的？或許我們都想從別人的經驗當中一窺一二，這才意識到所謂日常早已不正常，但日子還是要過，不想那麼積極的尋求未來解答，轉而躲進非現實狀態可以嗎？

逃避不但不可恥，還非常有用

這些看似與生活無關緊要的「故事」可能不會為你帶來即時性的幫助或最新的資訊，但卻是這一則則故事讓人先得以從現實遁逃，才能再勇敢轉身面對。

這就是為什麼在六月疫情熱點時，韓劇《機智醫生生活》這看似瑣碎、沒有主軸只有醫療人生的日常，引起那麼大的迴響，平凡如發生在你我周遭，每一集之所以有共鳴，多少都說出了心底藏著的自己，或許不如劇中所演時時那麼完美，起碼你仍有相信人性的可能。

《一千零一夜》中雪赫拉沙德需要每夜講一個有趣故事以換取性命，但除了說故事的人，聽故事的人同樣是要從艱困與受傷的生活中活下去。

如計畫發起人之一的小說家莉芙卡．葛臣，於導讀中寫道「在這些例子中，故事從某個角度說來都能夠拯救生命，即使這些故事其中一個主要目的是娛樂，同樣是在拯救生命。在艱困的時刻閱讀故事是一種理解當下的方法，同時也是度過難關的一個方法。」

在人們圍堵城牆、封城之時，這本書就是現實世界的破口，甚至充滿想像。比如聞名世界《使女的故事》系列作者瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood），講述由外星人監管了因疫情而失控的地球、將少數人群聚隔離起來，用敷衍的語氣講出俗濫的故事，但這彷彿芭樂鄉土劇的內容，讓原本啜泣的人們開始抗議，看出即使身處糟糕環境，一個荒唐的故事還是能吸引人們的注意力。

這些想像的情節，從來都是建立於現實之上。

在已經被隔離、隨時都可能把人逼瘋的情況之下，為什麼故事永遠不滅？因為那可能是我們還能保持、延續成為正常人的時間。

「在瘟疫與生命的遊戲中，人能贏得的也只有體驗與回憶。」《鼠疫》的結尾是這樣寫的，戰勝不了疫病的人類，《大疫年代十日談》就是一場人與人的現實版生命體驗。短篇故事集結看似沒有主軸，卻也才是真實生活要告訴我們的：生命並不是循著一條前人因果就能尋到一模一樣的答案，但我們總能從這些故事中得以回望生命的熱度與回憶的重量，面對這後疫情新世界後，了解到還是得活著，才知道如何找到勇氣開創自己的可能。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航