《動出高智能的運動遊戲，10歲前才是關鍵！》：讓孩子學習才藝時，請讓孩子擁有「放棄」的選項

文：柳澤弘樹

選擇「才藝」的訣竅

幾乎所有父母都會想讓孩子學個什麼才藝吧。

才藝的種類可分為運動類、音樂類、藝術類、禮儀規範類等等，想讓孩子學遍所有才藝，從經濟或時間上來說都很困難。相信許多父母都很煩惱，究竟該讓孩子學什麼才藝才好。

在此，想聊聊選擇才藝的訣竅。

想培養的是什麼能力？

孩子會開始學習某項才藝，多半出於兩種出發點，一種是「孩子主動說想學」，一種是「大人想讓孩子學」，兩種各有需要注意的重點。

首先，如果是孩子主動說「想學」的狀況，在開始學習前，請先跟他們仔細談好約定事項。孩子可能因為當下流行或「朋友都在學」、「有點感興趣」等原因提出想學某項才藝的要求，然而出於這類理由開始的學習，往往無法持續太久。

挑戰新事物雖然非常重要，漫無目的放任孩子自行決定，讓孩子掌握主導權的做法，容易導致「沒興趣，不想學了」的下場，這也會讓孩子養成感情用事的壞習慣。

為了避免產生這樣的後果，在開始學習前，最重要的是先跟孩子約定好「至少必須學到某某程度」。

站在建立大人與小孩關係的觀點，這時大人也必須掌握主導權才行。

另一種狀況，是大人想讓孩子學某種才藝，這時請先好好思考「學這個的目的是什麼？」

比方說，答案可能會是「想鍛鍊孩子的身體」、「想磨練孩子的心智」、「想讓孩子擁有經驗」、「想改善孩子的弱點」、「想提高孩子的能力」、「想培養孩子建立人際關係的能力」等等。請先試著深入思考自己想讓孩子學習某種才藝的目的。

以「想讓孩子擁有經驗」的情形來說，其中或許含有「希望這個經驗能在孩子將來的人生中派上用場」的期待。

如果是「想改善孩子的弱點」，例如孩子容易不專心，為了讓孩子能長時間專注在某項事物上，或許會想讓他學習茶道或書法。

答案若是「想提高孩子的能力」，家長想的可能是透過學習珠算提高算術能力，學游泳培養游泳技能，或是學鋼琴培養絕對音感等等。

像這樣選擇學習什麼才藝，取決於家長想讓孩子養成何種能力。

既然是最愛的父母要求自己學的，孩子一開始一定也會懷抱期待，心想「或許可以學會什麼有趣的事」。

然而，當孩子抱著「你們叫我做我才做」或「被強迫學習」的心情時，一旦學習的才藝不符合他的興趣，很快就無法從中感受樂趣，想持續下去也很困難。

孩提時代，「好奇心」與「樂趣」對記憶力及各項能力的開發都有非常重要的影響，因此大人想讓孩子學習某項才藝時，必須先「讓孩子產生穩固的學習動機」，其次「持續從旁輔助支持孩子學習」也很重要。請像這樣為孩子打造一個能夠秉持自信挑戰新事物的環境。

在孩子嘗試挑戰某項新事物，或是遇到必須克服的困難時，父母還必須給予孩子安心感，讓他們知道「失敗也沒關係，爸爸和媽媽會在旁邊守護」。

為此，請盡可能在孩子學習才藝時陪他們一起學習，一起練習，也請提醒自己經常與孩子聊起與才藝相關的事，培養共通話題。

為孩子準備好「放棄」的選項

我知道有些家庭會對孩子說「只要開始學就不能放棄」，但是做出「停手」、「放棄」的選擇也是一種能力，孩子最好能學會這種能力。

舉例來說，即使一直努力學習某一種才藝，也可能因為受傷或搬家等環境的變化，或是老師教練無法配合等因素，無法繼續學下去。

大人和小孩都一樣，在生活中一定會遇上「非放棄不可」的狀況，這時重要的是如何踏出下一步或走上另一條路。就這點來說，讓孩子擁有「放棄」的選項也就非常重要。

這聽起來可能像鼓吹孩子逃避，然而現代社會轉變的速度往往快得令人目不暇給，想輕盈地穿梭在這樣的社會上，迅速迎向下一個挑戰，「放棄」或許不是一個壞的選擇。

不花過多時間學習才藝

此外，讓孩子學習才藝時，還有一點必須請家長注意。那就是「不要因為學習才藝，失去太多寶貴時間」。

為孩子確保與家人團聚的時間及遊玩的時間，才能讓孩子擁有更從容寬裕的心態及體力，過著不勉強自己的生活。因為當時間與體力面臨窘迫或壓力過大時，孩子的成長和發育很可能因此停滯不前。

有人說，孩子成長的過程需要「三個間」，一個是「時間」，一個是「空間」，另一個就是「夥伴」〈譯註：日文的夥伴漢字寫為「仲間」〉。

近年來，有很多家庭的孩子因為忙於學習才藝，失去好好休息喘口氣的時間。

可是無論學習任何才藝，孩子都需要時間吸收，學到的東西才會內化為自己的能力，同時他們也需要有充分的時間和體力嘗試新的挑戰，因此家長必須為孩子保留充裕的外在環境與從容的心理環境。此外，不要讓孩子一個人孤獨地做什麼，和夥伴一起分享、彼此勉勵與競爭，也是學習才藝時很重要的事。

請務必留意上述「三個間」，為孩子營造一個能健康成長的良好環境。

書籍介紹

本文摘錄自《動出高智能的運動遊戲，10歲前才是關鍵！掌握黃金成長期，讓孩子建立自信，越動越聰明》，墨刻出版

作者：柳澤弘樹

譯者：邱香凝

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本書介紹

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本書是以幼兒期到10歲左右孩子的父母為對象，解說運動在育兒過程中的重要性，並介紹「運動遊戲」可以培養什麼具體的力量。

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九