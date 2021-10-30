《喝到改變世界的酒醉現場》：北韓1948年至今貪杯瘋癲的金正日、金正恩父子

文：貝諾瓦・法蘭柯鮑姆（Benoît Franquebalme）

北韓1948年至今貪杯瘋癲的金正日、金正恩父子

30年來，他們祕密進行的核武計畫與超乎想像的髮型撼動全球。

金日成（1912~1994年）、金正日（1941~2011年）與金正恩（1984年出生），阿公、老爸、金孫，三位狂妄自大的獨裁者，無論南韓、聯合國，還是美國，目前都無法掌握這個國家。地位崇高的精神科醫師關注他們的情況，最後得出相同結論：這些傢伙是病態的自戀狂，無法理解他人的痛苦，包括他們自己國家的人民。數百萬人因他們而死，卻對他們的行為沒有絲毫影響。較不為人知的是，這種偏執的態度、缺乏良知以及充滿侵略性的衝動，其實極大程度上是受到酒精撩撥。

而且如果金正恩某天終於按下核彈發射鈕，那絕對是因為踩到一灘威士忌滑倒的後果。

他的爺爺金日成非常喜歡開城蔘酒，這款國寶級蒸餾酒的酒精濃度介於30到40%。他統治北韓期間最大的成就之一，就是開城蔘酒風靡共產國家。然而金日成可不是公認的酒鬼，他只是懂得享受生活，樂於和定期造訪北韓的中國總理周恩分享以高粱製成的中國白酒茅台。此外，金日成過世時，酒館裡可沒有開玩笑：任何在10天國喪期間喝酒的人，都會被視為反動份子，將受到嚴懲。

然而，人們對兒子金正日的評價卻大不相同。1989年起，早在老爸過世前，金正日就已經是軒尼詩高級烈酒有限公司（Hennessy Fine Spirits Corporation）的長期顧客，每年向該公司訂購65萬至80萬美金之間的烈酒和高級葡萄酒。掌權後他仍持續買酒。

直到2006年，聯合國建立國際禁運令，禁止所有運往北韓的奢侈品。然而這一切到了1990年代，飢荒肆虐北韓，造成90萬至2百萬人受害。北韓當時的平均收入落在每年900至1千美金，至今沒有任何成長。平心而論，在金正日的悲慘治理下，只有國防工業與鋼鐵業正常運作。

這樣就令他得以繼續進行由父親起頭的核能計劃，不過卻無法蒸餾「made in Korea」（韓國製造）的烈酒。北韓不再產稻米和穀物，少了這些原料便很難生產酒。讓我們為金正日說句公道話：如果北韓農業至少成功長出一粒米或一株小麥，他一定會立刻從人民的嘴邊搶走穀物，拿去發酵製酒。

這名荒淫的暴君坐擁裝滿1萬瓶酒的酒窖，從法國葡萄酒、劍菱清酒、日本三得利帝國威士忌（Suntory Imperial whisky）、約翰走路尊豪（Johnnie Walker Swing）、干邑（主要為馬爹利〔Martelle〕或軒尼詩）。他特別鍾情XO（Extra Old）等級或軒尼詩的百樂廷皇禧（Paradis Imperial）干邑，這些佳釀一瓶要價2千歐元。酒窖中也有卡拉OK、三角鋼琴，以及朝日的Asahi Super Dry啤酒。

偶爾他會派遣專屬的日籍主廚藤本健二直接到法國尋找他要的酒款。兩趟搭乘輪船的巡酒旅途之間，金日成並沒有發現主廚已經受不了，並準備跑路。藤本在2001年逃跑，2008年出版《獨裁者的廚師》（Le cuisinier du dictateur ，2019年，法國Hugo Doc出版），是一本極具話題性的書籍，敘述他的前任主子的各種奢靡行徑。

根據藤本所言，北韓的官方餐宴總是以金正日主導的喝干邑大賽作為結束。集體狂飲的獎賞，就是桌上四、五捆價值1萬美金的鈔票。喝下100毫升的高級干邑，就可以贏取100美金，真是童叟無欺的一杯酒啊！

黨的幹部在大佬面前，從階級最高到最低排成一列。接著親愛的領導高喊：「有膽子在我面前喝酒的出列！誰喝完這杯XO，我就給他100美金！」如果他發現幹部們猶豫不決，甚至可以出價到1千5百美金，讓人一口氣乾掉天堂鳥干邑（Cognac Paradis）。不過呢，嘔吐可是禁止的，否則要交還鈔票，而且最好要將紙鈔保持乾淨。

藤本也有權喝一大杯酒。關於喝酒，他說了一件非常討人厭的軼事。1990年代初期，在藤本的婚宴上，金日成和金正日不請自來。為了取樂，金正日老爹直接在新郎嘴巴灌進一大口軒尼詩XO干邑。新婚的藤本因為爛醉，和妻子跳舞時暈倒在地。

數小時後，在金正日的召見下，他又喝了一次：「你真會喝，喝光這些干邑還能笑嘻嘻的，臉色都不變。我很欣賞你⋯⋯話說，你確定身上的毛還在嗎？」藤本立刻衝進洗手間，發現昏睡的時候被人剃光濃密的恥毛。平壤的人還真是擅長開玩笑。

藤本說金正日千杯不醉。13年間，從沒看過他不喝酒超過四個月。2008年金日成中風，2011年與世長辭，時年66歲。官方說法是普通的心臟病發作導致，私下的說法則是因為長期酗酒使得早期肝硬化惡化。由於病因是後者，因此所有用於肝臟治療的效果都充滿不確定性。不過金正日可以平靜地離世，因為接班人已經確定了。藤本非常了解年輕的金正恩，看著他從15歲開始喝酒，盯著他的香菸而開始抽菸。這個小鬼有如父親的複製人：身高175公分，體重90公斤，毫無節制地暴飲暴食。一如金正日，金正恩似乎也患有高血壓，而且和爸爸一樣好飲干邑。

還有香檳，一餐可以喝掉兩瓶侯德爾的水晶香檳。他的好友前籃球員丹尼斯・羅德曼（Dennis Rodman）證實此事：「他只會給你最好的。如果喝龍舌蘭酒，那一定是最頂級的龍舌蘭酒。」

羅德曼對酒想必不陌生，2010年，他參加酗酒明星的電視實境節目《名人勒戒所》（Celebrity Rehab ）。因此金正恩絕對不可能接觸到北韓老百姓飲用的酒：中國高粱（酒精濃度50%的蒸餾酒）或蛇酒。

他很執著於海量的名氣，而且會炫耀自己一個晚上就能喝掉10瓶波爾多葡萄酒。在祖國發展葡萄酒產業就是他突發奇想的點子。2019年12月，他來到南北韓國界附近的昌麟島，要求當地居民種植葡萄以釀造生產葡萄酒。

而大家都很清楚最好不要忤逆他，因為2013年就在處決自己的叔叔不久之前，金正恩才下令殺死叔叔的兩名親信。一名證人在日本報紙《讀賣新聞》（Yomiuri Shimbun ）中指出，金正恩下達命令的時候根本就醉了。

不過無所謂，因為他自有妙法。根據北韓官方報紙《平壤時報》（The Pyongyang Times ）報導，知名的開城蔘酒將會獨霸市場，因為這種酒不會讓人宿醉。當地大學的研究人員證實這項理論，使這款酒飲成為「養生萬靈藥」。

真希望那些南韓的背叛者，和他們以白米製作的烈酒「燒酒」多學著點！

氣度狹小的南韓人則反駁說金正恩深受痛風、高尿酸、高血脂、肥胖、糖尿病和高血壓之苦。

金氏王朝掌權62年後，金正恩持續讓北韓在瘋狂的天平上，往糟糕的一邊傾斜。

書籍介紹

本文摘錄自《喝到改變世界的酒醉現場：甘迺迪被刺時保鑣宿醉中、金字塔是用啤酒建造的……原來歷史是喝出來的！》，墨刻出版

作者：貝諾瓦・法蘭柯鮑姆（Benoît Franquebalme）

譯者：韓書妍

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原來主宰世界的是一群酒鬼！

穿梭史上最茫的20個醉醺醺時刻

看大人物們與酒精如何引爆災難、牽動世界局勢

警語：飲酒要適量，歷史會重演！

大家常說酒醉誤事，從古至今的例子還真是不少見。

雖說偶爾也會有意外之喜，但人在酒醉時的行事實在會有太多不確定性，

特別是位高權重的人，稍有不慎就觸發國際危機。

像是……

埃及金字塔是用啤酒建造的

當時的啤酒等於建造金字塔的工人薪資，對人民而言更是一款「國民飲料」，從法老到窮人都愛它

英法百年戰爭是用索米爾葡萄酒逆轉勝

糾纏已久的百年戰爭，因法國利用「葡萄美酒」的調虎離山之計成功擊潰英軍，獲得最終勝利

美國甘迺迪總統之死，全因保鏢們全員宿醉中

總統到他地微服出巡，負責保全的特勤局卻難抵「威士忌」魅力，而造成史上最慘重的死傷意外

俄國總統葉爾欽因為伏特加決定在跨年夜突擊車臣

永遠都在「茫」的葉爾欽，酒後在鏡頭前唱跳、走路搖晃根本司空見慣，醉後糗態的畫面更全收錄在YOUTUBE合輯中……

本書作者以幽默的筆觸緩緩道出數個世紀以來因酒醉誤事的例子，

這些因酒精發酵的事故，揭開場場最荒唐的「歷史大醉局」！

本書介紹

作者在書中為讀者細數許多看來荒謬，但確實造成歷史變局的數個重要時刻。從1千萬年前由黑猩猩發現發酵水果，開始引用至人類與酒精之間的深刻關聯性，根據研究「酒精」還可能加速人類的演化。

書中集結20篇章從千萬年前按時期排序至十九世紀所發生「因酒誤事」或「改變歷史」（不管好壞）的經典歷史事件。

本書特色

黑色幽默觀點述說歷史事件

作者以「酒精」為切入點述說歷史發生的過程，除了以幽默的文筆誘發讀者興趣，更帶領讀者挖掘造成歷史大變動裡不為人知的一面。

按年代排序閱讀更有趣，跳著讀也可以

20個章節以年代發生時期排列，時序從1千萬年由黑猩猩偶然吃下一顆熟透的水果而發現酒精的存在，接著來到公元前8千年的遊牧民族懂得利用穀物釀造啤酒，腳步來到中東的埃及金字塔、走過兩河流域，接著進入西元世紀，「酒精」更影響著每個世紀的時局，也逐漸發覺「美酒」真是害人不淺啊！

內含超過10個國家的文化背景

從非洲大陸、歐美各國（德國／法國／英國／美國），再放眼俄國及北韓，還有決不能錯過的中東國度（埃及／土耳其），讀完此本書你終將發現，除了描寫著各國截然不同的風俗民情，更有國與國之間的民族情結及神秘的角力戰，從古至今、其來有自！

挖掘大人物們不為人知的酒後面貌

市面上總是記載著大人物們的經典事蹟，甚至是歌功頌德，但你知道引領希臘走向最輝煌時代的「亞歷山大大帝」其實是個「大醉帝」嗎？發揚資本主義的「馬克思主義」甚至是馬克斯本人邊喝啤酒邊寫出來的呢。這些帶著人類本性的作為，也讓這些偉人們多了點「人味」（或許還摻雜點著酒味）啊。

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九