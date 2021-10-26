特斯拉獲得租車龍頭赫茲10萬輛「史上最大訂單」，股價大漲12.7%，市值突破1兆美元

美國汽車租賃公司赫茲（Hertz Global Holdings）向特斯拉（Tesla）訂購10萬輛電動車，金額達到42億美元（新台幣1176億元），成為特斯拉有史以來最大訂單，受到消息激勵，今（26）日股價大漲12.7%，收1024.86美元，市值首度突破1兆美元。

Hertz訂購10萬輛電動車，特斯拉獲利大進補

美國租車公司Hertz，向特斯拉訂購的電動車，預計明（2022）年年底前交付。《華爾街日報》報導強調，本次Hertz大批採購有望讓更多司機接觸到特斯拉的技術，意味著特斯拉將離大眾市場更靠近。

受到消息激勵，特斯拉繼蘋果、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）以及Google後，首度站上市值1兆美元。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）興奮地發文：「瘋狂的1兆！」

Wild $T1mes! — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2021

馬斯克談到Hertz訂單時表示，特斯拉市值創下新高，並不是因為「有需求」的關係，而是技術突破、供應鏈運作順暢，這次「量產」能力獲得市場肯定。

特斯拉的市值飆升得異常快速。根據Dow Jones Market Data，特斯拉的市值從1000億美元增長到1兆美元只用了不到2年時間，相比之下，亞馬遜用了8年多的時間。

特斯拉股價的飆漲，身為公司掌舵者、最大股東的馬斯克身價水漲船高。根據研究調查公司Equilar的數據顯示，世界首富馬斯克在特斯拉的股票價值達2970億美元，超過了第二大汽車製造商豐田汽車（Toyota）的總市值。

《華爾街日報》報導指出，Hertz與特斯拉的交易，將讓更多人能開電動車，而這一筆訂單，在特斯拉年產量中占很大一部分，根據截至9月份的數據顯示，今年特斯拉有可能向客戶交付總數達到90萬輛汽車。

報導稱，特斯拉已經連續第3季獲利，都要歸功於特斯拉能夠應對持續的全球供應鏈中斷局面，尤其是在產量最大的汽車工廠所在地——中國。

中國供應鏈穩定，成為特斯拉獲利的利基

特斯拉今（2021）年第3季度汽車交付產量較同期成長約73%。支持這樣高度成長的原因是中國汽車供給、銷量上升，而目前中國是特斯拉對大的汽車工廠所在地。

特斯拉上週表示，由於公司削減了許多開支，再加上生產電動車的效率提升，抵消了供應成本的上升，反而使販售的電動車均價下降。

《華爾街日報》報導指出，特斯拉的垂直整合程度高，這比一些競爭對手更平穩地度過晶片短缺期。但是供應鏈問題仍可能影響特斯拉未來的供貨。

特斯拉首席財務官Zachary Kirkhorn在分析師電話會議上稱：「受到零組件短缺和物流不確定性影響，我們的工廠已無法滿負荷運轉。」他還說，客戶不得不等待「更長時間」才能取車。

《關鍵評論網》採訪位於桃園的汽車供應鏈業內人士表示，目前車用晶片已經稍微緩解，預計未來幾個月，在中國國內汽車產量與銷量將會逐步提升。他說：「這跟台積電日前預估差不多，約在明年第1季解決」。

特斯拉指出，公司目標是在年底前開始於兩家新工廠生產汽車。其中一家工廠位於德克薩斯州奧斯汀；另一家工廠位於柏林郊外。Kirkhorn說，特斯拉預計今年不會向客戶交付在這兩個工廠生產的車輛，他進一步表示：「有可能萬事俱備，進展迅速，也有可能我們明年大部分時間都用來提升這些工廠的產能」。

受訪業內人士強調，近日許多車商都已經減產，甚至是調整售價。他舉國內代理泰車為例子，進口車交車期拉長至半年以上。其中包含和泰汽車代理的CAMRY（含HEV）、SIENNA 、PRADO 、GR YARIS 和SUPRA等5款車型，均將調整車價，預計11月初才會再開放新價格接單。

業內人士說明，特斯拉因為產量較少，無法和大車商相比。例如：豐田年產量多達900萬輛，而特斯拉則不到百萬輛。他分析，光是供應量上的差異，各國零組件的調配上就是很大的學問，未來特斯拉產量逐漸拉高時，將會遇到更多供應鏈上的問題，同時也是馬斯克最重要的挑戰之一。

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核稿編輯：翁世航