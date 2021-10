塞港、貨櫃船、海運後勤⋯⋯這些「航運」相關英文怎麼說？

什麼是「塞港現象」?如何牽動著全球經濟?

由於新冠疫情持續延燒,港口人力限縮與全球貨櫃短缺,導致世界各大港口的運輸處理容量下降。伴隨著因應各國邊境封鎖,而導致民生消費性商品需求提升,航運供應鏈無法承受則連連超載。汪洋上航行的船隻與港口擁塞堆積如山的貨櫃,正透過下面五個層面,牽動著全球經濟的流動。

Global supply chain breakdown 全球供貨鏈癱瘓

當貨品無法順暢進出港而導致貨期延宕,全球的經濟都因此遭殃。突發事件如三月蘇伊士運河船隻堵塞,使得國際運輸要道阻塞停擺外,變種病毒疫情在勞動力密集的港口大城爆發,也導致如中國廣東省的大港關閉,使得船隻必須改道而行,間接也堵塞整體運輸線,每日負荷量成長。

A huge cargo ship was stuck in the Suez Canal in Egypt in March and caused the global supply chain breakdown, hundreds of ships waiting to pass through the canal on either side of the blockage daily.

今年3月,一艘巨大的貨船被困在埃及的蘇伊士運河,導致全球供應鏈中斷,每天都有數以百計的船隻等待通過運河的兩側。

Exorbitant shipping cost 高昂運輸成本

塞港導致整體國際海上運輸癱瘓的結果,便是日日攀升的金錢與時間成本。自2020年6月以來,全球最繁忙的中國到歐洲航線,貨櫃運輸成本已經飆漲500%以上。

The cost of shipping a container from Shanghai to Sydney has doubled, and the exorbitant shipping cost will soon cause the retail price to rise.

從上海到雪梨的貨櫃運輸成本已經翻了一倍,而高昂的運輸成本很快就會導致商品零售價格上漲。

Shortage of consumer products 消費性商品短缺

當貨品無法順利抵達港口,或甚至是港口人力不足而卸貨緩慢超載時,進口商品國內市場上的供給逐漸失衡。與此同時,在疫情的影響下,大眾無法如往常出國旅遊,便著魔似地購買大量消費性商品與囤積生活用品,來和緩內心不安情緒,造成全球消費性商品嚴重短缺。

As customers ordered more consumer goods to compensate for traveling, the demand for goods grew dramatically and caused a shortage of consumer products, especially in Europe and North America.

由於客戶訂購了更多的消費性商品以取代旅行,市場上商品的需求急劇增長並導致消費性商品短缺,尤其是在歐洲和北美地區。

Retail price pressure 零售業價格壓力

不論是居家辦公必備的消費性電子產品,還是民生必備的罐頭物資,都在塞港現象造成的進口成本飆漲下受到波及。當進口成本提高,而商人獲利受到影響時,轉嫁成本到消費者身上成為最好的解藥,零售商品的價格也將水漲船高。

Surging shipping costs have contributed to retail price pressure. Major retailers have already flagged price rises because they have seen the cost of importing goods double.

運輸成本飆升導致零售價格承壓。零售商龍頭已發現進口商品的成本翻倍,警示價格上漲。

Inflation 通貨膨脹

塞港持續導致進出口商品供不應求,商品價格攀升的結果便是嚴重通貨膨脹,可能使得長期仰賴進出口的國家經濟搖搖欲墜。

The risks of inflation continue to grow due to higher freight and import costs in the U.S.

美國通貨膨脹的風險隨著運費和進口成本上升而持續增高。

塞港新聞關鍵字

學會以下新聞關鍵字,一起追蹤國際動態與了解塞港現象的深遠影響。

Port congestion 塞港

Port 即為「港口,運輸樞紐」,congestion 是「壅擠,堵塞」,兩者結合來表示各大國際港口面臨的塞港現象。Congestion 也可以用來形容市區塞車、交通受阻的情形,在倫敦等大城會於巔峰時段針對開入城市的車輛徵收 congestion charge,企圖藉此降低車流量。

Soaring demand for physical goods has increased port congestion and pushed up shipping costs.

對實物商品的需求飆升加劇了塞港現象並推高了運輸成本。

Clogged port 堵塞的港口;塞港

動詞clog即為堵塞的意思,像是水管塞住或連假期間馬路上塞滿汽車,動詞片語為clog up。在此clogged作為形容詞,和blocked(阻塞)的用法相同。

Clogged ports in Europe and North America are overwhelmed by too many vessels arriving at the same time.

歐洲和北美堵塞的港口因過多同時抵達的船隻而不堪重負。

Container congestion 貨櫃塞港

Container 在生活中較見的解釋為「容器,密封罐」,而在此專指運輸業中的「貨櫃」。隨著新一波新冠肺炎疫情襲擊,各國為防範疫情擴散而在人力管理程序上越趨嚴格,導致港口卸貨人力嚴重不足,而裝滿商品的貨櫃只能堵塞在港口,造成港口工作效率更低落。

The container congestion at major ports shows no sign of being resolved quickly and could delay shipments in the run-up to Christmas.

主要港口的貨櫃堵塞絲毫沒有迅速解決的跡象,並可能導致聖誕節前貨物延遲運送。

Container shortage 貨櫃供應短缺

Shortage可以用來形容任何物品的短缺,例如停水(water shortage),這個字後方也可以用of來連結匱乏的物品,如糧食短缺(shortage of food)。理想情況下,貨櫃在到港卸貨後,即可回收再裝載新的貨物回程或前往下個目的地。

但是由於國際各大港持續塞港,貨物無法順利卸岀,亦無法重新上貨,只能不斷地被堆積在港口,導致全球貨櫃的供應短缺。塞港的主要成因之一便是全球貨櫃的供應不足以應付飆高的貨品運輸需求。目前許多國際主要運輸公司嘗試改良如散裝船(Dry Bulker)等其他用途的貨船,來補足貨櫃船與貨櫃量不足的缺口。

Container shortages are compounding the challenges faced by exporters, who are experiencing significant delays at international ports because of stringent COVID-19 management protocols.

貨櫃船短缺加劇了出口商面臨的挑戰,他們由於嚴格的新冠肺炎疫情管理程序在國際港口遭遇嚴重延誤。

Maritime logistics 海運後勤

Maritime形容「與海洋、航海有關的事物」,如海運、海軍等。與另一個形容詞marine最大的差異,即為前者多描述海上行動,如航海運輸,而後者多為形容海洋生態環境。Logistics解釋為後勤工作,如港口卸載貨物、報關、港口管理單位。本次塞港現象中,由於疫情爆發,各國加強管束港口工作人數,或甚至關閉港口以防止疫情擴散,而迫使船隻必須改道且加重鄰近港口的負荷。

The efficiency of maritime logistics at major ports in Asia was disrupted by the recent outbreak of COVID-19 Delta variant.

亞洲主要港口的海運物流效率因最近爆發的新冠肺炎 Delta 變異種疫情而受擾亂。

Container ship 貨櫃船

海運貨船大致可分為貨櫃船(Container Ship)與散裝船(Dry Bulker)兩種,貨櫃船都是運輸消費性商品,並裝在貨櫃中堆疊運輸;散裝船則是運輸鐵礦砂、煤炭等原物料,不是以貨櫃來裝運,且船隻的尺寸比貨櫃船小很多,兩者的設計結構截然不同。但由於國際貨櫃船持續短缺,便有業者改良散裝船來運送貨品,以縮短海運出發的等待期,但是也同時需要支付較高的成本。

The Ever Given blocked the Suez Canal in March, causing a tailback of container ships.

Ever Given 的貨櫃船在 3 月阻塞蘇伊士運河,導致貨櫃船大排長龍。

TEU 20 尺貨櫃;貨櫃運力

TEU是twenty-foot equivalent unit的簡稱,表示一個國際標準的20尺貨櫃。一個20尺貨櫃約可容納9至11個棧板的貨物。FEU (forty-foot equivalent unit) 則是單個40尺貨櫃或2個20尺貨櫃的簡稱,兩者都是做為每艘貨櫃船運力的測量單位。同時,TEU還可用於表示貨櫃碼頭的處理容量以及港口貨櫃中轉的統計數據。

In August, the Drewry World Container Index, which provides weekly assessments of container freight rates, surged to US$9,817.72 per FEU—a 351% increase versus the same period in 2020.

在8月,提供每週貨櫃運費評估的德魯理指數飆升至每40尺貨櫃9,817.72美元,較2020年同期增長了351%。

在學習上述關鍵詞彙後,你是不是也對塞港現象的起因與影響力有多一點的理解呢?隨著年終購物季節的到來,全球消費商品需求量持續增加。同時各國也正面臨Delta變異種疫情的襲擊而持續關閉國界。全球化的時代,世界經濟環環相扣,塞港現象也將持續影響著我們生活的大小層面,值得我們持續關注。

