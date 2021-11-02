《香氣採集者》：印度的茉莉——香水創作就是多重感受的鑲嵌畫

文：多明尼克．侯柯（Dominique Roques）

婚禮與大象——印度的茉莉

坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）位於印度南部，其城市馬杜賴（Madurai）是全國花朵種植的首府。每當我來到這裡，一定會繞到米納克希神廟（temple de Meenakshi），讓看守神廟的母象以象鼻輕觸我的頭。莊嚴的母象身上以圖騰和鮮花裝飾，訪客必須發願，才能得到溫暖潮濕的祝禱。二〇一一年冬季，當我靠近瑪拉奇（Malachi）的時候，很清楚心中的願望。在這個以鋪天蓋地的鮮花慶祝婚禮的國度，我想要讓茉莉生產者與我的公司結為連理，這將促成我與拉傑（Raja）和瓦桑特（Vasanth）兩位聰明幹練的創業家的長久關係。

這是印度最著名的神廟之一，猶如城中之城，我喜歡赤腳在溫熱的石板上漫步，總會被人群的朝氣與虔誠感染。放眼望去處處是鮮花，花圈攤販上大大小小絢爛奪目的花朵、掛在朝聖者的脖子上或放在焚燒線香（agarbatti）的祭壇上。米納克希神廟巨大錯綜，是泰米爾文化中最深刻難忘的經歷，宛若蟻窩，每日有數萬人進出，在石頭雕刻而成的迷宮廊道間流轉，來到金色圓柱或封入地面的枝條前靜思祈禱，後者是寺廟建立時留下的檀香聖物。神廟中心只有印度教徒能進入，米納克希雕像端正肅穆，尺寸與真人相同，以一整塊祖母綠寶石雕成。

南印度數百座村鎮在花卉帶（flower belt）種植花卉，於數十座市場議價，將鮮花編成花圈，出口到整個亞洲。茉莉是坦米爾納杜邦的花中之后，但是品種不同於格拉斯或埃及，屬於熱帶茉莉，稱為「小花茉莉」（Jasminum sambac），已在此地種植超過兩千年，成為南印度的代表性花朵，日常生活中無所不在。

女性每天會在秀髮中插幾朵茉莉，人們將成串茉莉掛在象頭神甘尼許（Ganesh）身旁，懸吊在汽車後照鏡上，每一座神廟裡都以茉莉作為獻祭。小花茉莉是印度節慶花圈中最高貴的要角，也是婚禮之花，它是偏熱帶的品種，花瓣較飽滿，不若素馨茉莉（Jasminum grandiflorum）那般脆弱，花香濃郁甜美，帶有些許果醬或糖果香氣，較少動物氣息。

若要到馬杜賴周邊相間的花田參觀採收，必須在拂曉時從市區出發。窄小的道路穿越村鎮，泥磚屋和深淺不一的靛藍房舍錯落，粉刷外牆的靛藍石灰漆依照各家經濟能力，多少經過稀釋。每個村子專門栽種單一花種，有種植罌粟的村莊，也有種晚香玉的村莊，不過處處栽植茉莉。在印度，雖然種植花卉的收入讓這些村莊經濟較過得去，不過仍舊非常貧困：沒有廁所，必須用幫浦打水，瘦骨嶙峋的牛羊，到處都是孩童。

這裡的印度鄉村景緻色彩斑斕，小面積的白色、橘色或紅色花田錯落有致，也有整片綠色的菜園，在橘紅色的泥土上更加顯眼。一位身裹纏腰布、綁著頭巾的年老男人正在耕地，兩頭牛牽引木製的犁，但並沒有金屬犁鋤。法國是多久以前使用木犁的呢？在此地，木犁是為播種做準備，產出的鮮花將用在我們的香水中。在香水業中，沒有任何人比眼前這位農夫距離一瓶香水更遙遠，然而他對於自己負責其中一環這件事渾然不覺。

身穿鮮豔紗麗、秀髮中掛著小花茉莉小花圈的女性雍容美麗，她們不分老幼，在花田中採收花苞。鮮花要運送和談價，只會在接下來二十四小時內綻放然後凋零。女人們跑遍一列列花叢，男人們陪在一旁，孩子們則在學校。上午十點左右，鮮花送往市場，最早送達的貨品價格也最好。馬杜賴的大型花市與其中數十個小商店維持傳統，市場將鮮花送到印度各大城市，然後遠到杜拜、新加坡，甚至法國。大批花卉周圍和花環攤販中的交易熱鬧熱絡喧嘩，印度花圈（garland）是組合繁複的多彩項鍊，有些花圈重到幾乎沒辦法掛在脖子上。

男人們跪坐在店鋪裡，用一條細繩串起鮮花，每朵花之間繞一個結，快速靈巧的手法超乎常人想像。色彩就是花圈的變化重點，混合白色的晚香玉和小花茉莉，黃色或橘色的菊花和罌粟，紅色的雞冠花或玫瑰，以及淺綠的印蒿（davana），印蒿是當地特有的蒿屬植物，氣味芳香。市場的各種氣味洶湧襲來：烹煮食物的拖車、發酵的廢棄花朵、腥臭的水窪、數百輛機車排出的廢氣⋯⋯，在色彩與植物的躁動張狂之中，香水感覺遠在天邊。然而調香師所用的小花茉莉產量不斷成長，其甜美的白花氣息相當討喜，不輸給一般茉莉。

地中海的大花茉莉耕種，過去曾長時間只限於印度。由於花朵單薄嬌弱，較不適合製作花圈，因此在市場上不若小花茉莉受歡迎。不過，事情在七〇年代末有了變化，彼時香水業界發現在印度種植與萃取大花茉莉的商機，可用最低的成本取得他們鍾愛的茉莉。不出二十年，印度人就趕上埃及，成為無法忽視的生產者。二〇一一年前往印度時，我已經與拉傑和瓦桑特相識十五年，他們成立的公司如今在業界站穩腳步，是茉莉和印度花朵萃取的佼佼者。

九〇年代初期，這對來自清奈（Chinnai）——過去叫作馬德拉斯（Madras）——的表兄弟分別在英國和美國就讀大學，他們的家族因為債務和解而繼承一座鮮花萃取工廠。在很短的時間內，還來不及思考，他們已經成為香水世界的茉莉生產者。公司大獲成功，這要歸功於拉傑的商業天分與個人魅力，以及瓦桑特的金融和策略判斷力。

他們的公司扮演關鍵角色，使印度茉莉在國際市場上的形象轉為可靠且值得信賴，耐心發展兩座優質工廠，一個在生產大花茉莉的地區哥印拜陀（Coimbatore），另一個位於馬杜賴附近，就在小花茉莉的產地中心。幾年內，拉傑和瓦桑特讓整個產業折服：他們尊敬農人、熟悉花卉，產品品質出色，是印度令人安心的新世代象徵，而過去的印度並不能讓買家全然安心。

二〇〇九年，我加入瑞士公司Firmenich，其超過一世紀的聲望建立在化學與創造革新的香氣分子，與花田和蒸餾廠的學問相去甚遠。在賈克的鼓勵下，Firmenich收購一間格拉斯公司，進入天然原料的世界，追求不同策略。我受僱負責天然原料，甫上任就被詢問支持哪種形式的投資，而我主張追求與世界各地現有最優秀的精油和精萃生產者，以結盟模式合作。投資股份可為合夥人提供我們的技術和財務支援，確保長期收購與在革新方面的合作。

我的第一個提案是投資拉傑與瓦桑特的公司，他們的香氛產品原料充足，結合兩位合夥人的特質，讓印度成為最具吸引力的合作首選。

我沒有預料到後來浮現的難題。對於和印度合夥人結盟的成功機會，公司內部意見相當分歧。同時也必須說服拉傑和瓦桑特跨出這一步：這項看似毫無邏輯可言的合夥計劃，令他們又期待又擔心。瓦桑特深知這類合作能讓公司迅速成長，然而兩人也很怕被吃乾抹淨。

在懷疑和猶豫間，必須要有極具說服力和充滿耐心的人和我一起，對這項計畫有信心。經過三年交涉，公司老闆帕特里克．費曼尼希（Patrick Firmenich）決定放手一搏，無論規模大小，兩間公司都是家族企業，抱持相同的價值觀。我對帕特里克、拉傑和瓦桑特在日內瓦的協商記憶猶新，二〇一四年一簽完雙方協議，彼此的談話和讚美真情流露，因為我們將走上同一條路。這項合作令我深感幸福，在其中彷彿可以預見原料的未來：大型香水公司認可田間農人與精油蒸餾廠的重要性。

二〇一四年秋季，我到馬杜賴探視我們即將攜手發展的事業，這是某種慶祝形式。拉傑和瓦桑特的公司已經成為兩種印度茉莉的市場指標，他們在哥印拜陀透過一千名獨家合作的小農組織網絡，供應大花茉莉。而在馬杜賴，直到一天快結束時，小花茉莉才以低價收購，因為花朵已經開過頭了。婚禮用鮮花比香水用鮮花昂貴許多，不過萃取工廠的需求提供農人的銷路保障。

那天剛入夜時，拉傑、瓦桑特和我在工廠裡，靜靜看著撲滿大片水泥板、有如厚重地毯的小花茉莉，完滿闡述他們的成就與我們的結盟。採收十二個小時後，茉莉幾乎全然綻放，即將在這日夜運作、全年無休的單位中準備處理。我們一起享受合作的成果。參觀花田的行程，總少不了向自己的樹木打聲招呼，這些樹是由每一位初次造訪的參觀者種下。

二〇一四年的那一天，我的樹已經十歲了，那是一棵「老鴉煙筒樹」（chêne-liège indien），由於長滿芳香的白花，又稱「茉莉樹」（arbre à jasmin）。隨著我定期來訪，這棵樹成為標誌物，也是老夥伴。接近傍晚時，拉傑陪我到米納克希神廟，他知道我一定要探望瑪拉奇。我走近母象，與她四目相交，她搖了搖美麗的頭部，輕柔地拍動耳朵，然後在神廟的香氣環繞下，讓她以象鼻觸碰祝禱。她停留的時間比以往久了一些，彷彿對我說，她知道我的願望成真了。

調香師受到印度、當地鮮花與我們的合夥關係吸引，越來越多人前去造訪拉傑。他很熟悉香水世界，從紐約到巴黎，他的個人魅力與出色能力引來許多客戶。一年年過去，他成為香水產業小天地中的「大明星」。他們表兄弟倆的耐性、信心與優雅，代表了印度的新生代企業家與西方世界完美接軌，同時也不失本源。

長久以來，只有印度生產小花茉莉萃取物，直到中國開始推出當地的小花茉莉樣本，令香水界相當訝異。最早的樣本品質低劣，不過很快便開始出現優質產品。賈克離職十年後，我們還是定期見面。不斷追求新產品的他，經常問我是否有埃及或印度茉莉的消息。我給他中國的小花茉莉原精，他認為香氣極好，悄聲問我：「我們再去走走，如何？」因此兩個月後，我們前往中國南方，廣西省南部。

橫縣是全中國小花茉莉花田的中心，距離廣西省省會桂林要一整天車程。繼尼羅河三角洲後，賈克與我再次流連於廣闊的茉莉花田中，背景是聳立的高壓電塔，加上廢棄工廠，這是相當普遍的中國鄉村景觀。我會定期前往中國，香水業在這裡採購大量精油，像是尤加利或天竺葵。數百座農村蒸餾廠總給我生硬冷漠的感覺，就像別無選擇的職業，是最後的機會，也是到城裡工作前的權宜之計。這裡並沒有傳統的容身之處，過去人們為國家工作，現在則是為老闆工作，唯有價錢才有意義。

中國的小花茉莉栽種面積遼闊，位於精心照料的梯田上，過去種來為茶葉增添香氣。由於品質絕佳，中國出名的茉莉花茶就是使用這片田野的茉莉花增香，極具市場價值，這就解釋了為何這項農業備受呵護。一小支團隊正在採收茉莉，採收工沉默不語，手腳俐落，頭戴斗笠，身上斜背裝花的袋子。賈克與一位採花女工正聊得起勁，她穿戴藍色外套和大帽子，曬得黝黑、滿是深刻皺紋的臉帶有中國南方人的長相特徵。我理解他們正在交流採摘花朵的技巧，雖然格拉斯遠在千里之外，但是此時此地賈克就像回到故鄉。

一如印度的小花茉莉，農夫的花朵也送往花市，先由茶商收購。在茶商工廠中，巨大的庫房裡，工人將紅茶或綠茶等厚厚一層茶葉放在地面，兩旁是帶狀鮮花，規模浩大的幾何排列，不禁令人想到慶典，而茶葉的黑與鮮花的白形成對比。混合前，兩者鮮明的氣味各自為政；與茶葉窨製一到兩天後，茉莉的氣味逐漸減弱，類似某種基本的脂吸法，然而效果極好。接著揀出茉莉，剩餘的花朵已流失大部份香氣。

我們在橫縣的東道主叫作傑克，是我在當地的供應商。傑克熱愛生活，是葡萄酒愛好者，我們的拜訪讓他高興的不得了，而且他明顯感受到賈克的出現似乎是特別的事。傑克和賈克一見如故，我帶點捉黠的心情，看法國調香師小心翼翼地讚美不斷斟滿的中國葡萄酒。

除了葡萄酒，他更愛傑克的小花茉莉凝香體，勝過拉傑的產品。長期以來，中國產品一直被評為劣質品，因為茶商使用已經不新鮮的茉莉製茶，然而自從傑克開始生產鮮花凝香體，他的產品受到一致好評。橫縣的花市裡，我們在滿山滿谷的雪白花堆間閒逛，有小花茉莉的花苞，也有花冠纖細的玉蘭（magnolia），是當地另一種地位不凡的鮮花。

我們買了一袋小花茉莉做實驗：將花苞鋪在我的旅館房間地上，任其在夜間打開花瓣，清晨時嗅聞綻放的花香。我在青澀甜蜜的氣味中入睡。隔天早上，賈克一聞到花香便衝出旅館，喃喃說道：「和花苞完全不一樣。香氣太美了。」關於茉莉，日夜之間會產生些許變化，茉莉生性喜愛夜晚開花，並在陽光出現時盛開。

距中國之旅兩年後，賈克在他的品牌店面中推出新系列；這些香水有豐富的自然氣息，超越過往作品的極限。精選的頂級成分中，他用了埃及茉莉和中國的小花茉莉，同時也遵守承諾，加入了格拉斯茉莉。現在格拉斯每年收成二十公噸茉莉，只比一九三〇年的收穫多出百分之一，不過近年來出現新的玫瑰和茉莉花田，是香水重鎮復甦與其花朵「光華再現」的象徵。最頂級奢華的品牌，也再度感受到這片土地的特殊歷史性，無論實際上或象徵性的，重新在配方中掛上格拉斯的名號，在宣傳行銷中更是如此。

賈克對格拉斯花朵的正統地位始終深信不疑，但是他也很明白，格拉斯的茉莉花價格是埃及或印度的四十倍。他懷著堅定信念，認為有朝一日，透過新的萃取技術，能夠更忠實重現在樹叢中綻放的格拉斯茉莉香氣，展現無與倫比的個性。我們著手進行這項計劃，得到的結果，他說是世上獨一無二的產品。值得一提的是，調香師與他們的品牌再次渴望使用格拉斯茉莉。驚人之處在於，以萃取物而言，這些價格有如天價。

所以說香水業中還是有人願意追求品質卓越的原料嗎？特殊原料是許多調香師的夢想，即使在香水產業中，也僅有極少數人擁有財力支援，得以真正運用這些香料。然而，這份夢想是必要的，精油和香水皆然。關於花香的優美，它所演繹的是屬於造物的奧祕。

我們在茉莉花田中散步時，我花了很長時間觀察賈克：他的興奮是真情流露，然後帶著理性深思熟慮，對某種香氣的著迷下，可能隱藏其他迷戀。無論面對薩伊德、傑克，還是我，他都毫不保留，但是我理解到他的評論中有一部份是對自己說的，就像拼圖中的零碎片段，香水大師將作品中的祕密訊息留給自己。茉莉的獨特香氣，能令他聯想到其他十二種天然香料，在腦海中開始拼湊。

他曾對我吐露心聲：「孩提時代，處處都是茉莉花田，我和所有格拉斯人一樣，喜愛早晨和晚間隨風飄來的氣味。我很小的時候，喜歡在父親的工廠摘幾朵花，父親在家會和我一起享受花香，晚上將花朵放在我的枕頭下。這個香氣我永遠記得。那就是我成為調香師的啟蒙：任感官自由發展，並且瞭解到人們會記住這些感受。然後我們學會將氣味感受分門別類，每一種香氣都代表一種感受。香水創作就是多重感受的鑲嵌畫。」

我很享受，跟著他進入這段始於孩提時代枕頭下的鮮花香氣漫遊。賈克毫不掩飾情緒時，臉上就會流露一抹小男孩的微笑。從帶著父親的話語和茉莉香氣進入夢鄉，到成為香水大師的奇幻境地，這個小男孩始終如一。

書籍介紹

本文摘錄自《香氣採集者：從薰衣草、香草到澳洲檀香與孟加拉沉香，法國香氛原料供應商走遍全球，發掘品牌背後成就迷人氣息的勞動者與風土面貌。》，積木文化出版

作者：多明尼克．侯柯（Dominique Roques）

譯者：韓書妍

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迷人高雅的香水產業背後

是香氣採集者的辛勤勞動

法國Amazon、FNAC讀者好評不斷，媒體編輯真情推薦

一部前所未見，追溯研究香氣源頭的紀實作品！

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本書不僅蘊含採集者的祖傳技藝，

也為讀者揭露明星調香師的秘密生活，

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關於香氣源頭的故事

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三十多年來，身為香氛原料供應商的作者，為調香師提供來自近50國的150多種原料萃取物。在本書裡，他將帶領讀者環遊世界，從西班牙的安達盧西亞到非洲的索馬里蘭，再到保加利亞、寮國、薩爾瓦多、印尼與埃及，只為找尋世界上最稀有的物種來提取香氣。

作者也在這趟旅行中提到，香水的產業鏈雖強大，但也有它脆弱的地方：無論是惡劣的天氣、經濟波動還是犯罪活動，都有可能對其造成影響。不過他也證明了，像是改善小生產者的生活條件、公平的價格、提取物的品質等作法，都能引領香水產業走向更好的境地。

自先祖開始採集香氣以來，屬於大自然的芬芳早已不只是一種存在的證明，本書以生動而微妙的文字，讓我們以更接近生活的視角，感受香水迷人而壯麗的面貌。

Photo Credit: 積木文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九