疫情下的勞工運動：打壓工會27年，亞馬遜員工再次提交工會投票申請

亞馬遜（Amazon）在美國是僅次於沃爾瑪（Walmart）的第二大雇主，但27年來，他們持續打擊公司內的勞工組織。如今，亞馬遜在紐約的倉庫工人團體，終於聯合了2000多名工人，向美國全國勞資關係委員會（National Labor Relations Board）提出工會投票申請，這是亞馬遜員工距離成立工會最近的時刻之一。

這群草根自發組織的員工是亞馬遜工會（Amazon Labor Union）的成員，根據《NPR》報導，有10幾名工會運動者在週一拿著4個裝有同意書的塑膠容器到當地勞工辦公室，請求讓他們舉行加入工會的投票。辦公室外的聲援者則喊著口號，並以亞馬遜創辦人、當前全球第2大富豪貝佐斯（Jeff Bezos）的剪影為背景。

亞馬遜工會是由前員工斯莫爾（Chris Smalls）主責，他在COVID-19大流行初期發起罷工，並於同一天遭到解雇，亞馬遜聲稱是因為它違反了隔離措施。他們目前正在推動為紐約當地的7000名包裝、運輸業員工組成工會，以要求更長的休息時間、更好的醫療資源以及更高的工資。

從4月開始，斯莫爾和亞馬遜工會就開始收集紐約史泰登島（Staten Island）倉庫工人的連署簽名，並透過舉辦BBQ活動、分送水和咖啡、在火爐旁烤s’mores餅乾等方式來支持工會成立的投票。斯莫爾表示，亞馬遜已經開始在倉庫周圍張貼反工會的標誌，甚至用有刺的鐵絲網來當作圍欄，限制組織可用的空間。

《NPR》指出，史泰登島的申請活動會是一場艱苦的戰鬥，幾十年來，工人們每一次的集結都被亞馬遜成功阻擋。不過，史泰登島倉庫的組織仍非常活躍，從他們2020年3月開始抗議以來，已經提出了10項投訴，並聲稱亞馬遜干擾他們的組織工作。

疫情帶來的勞工意識覺醒

今年春天，阿拉巴馬州的亞馬遜倉庫離成立工會只差一步，沒想到卻在工人加入工會的投票中止步。根據《NPR》報導，一名聯邦勞工官員發現，亞馬遜的反工會方影響了那次的投票。

當時，阿拉巴馬州的倉庫工人告訴《美國之音》，他們在亞馬遜中被當作機器、不被傾聽、績效要求嚴苛且管理不人性化。

《美國之音》指出，在該次的動員中，亞馬遜為了阻止工人加入工會可說是煞費苦心，包含發放反工會的傳單、強制員工參加反工會會議，並頻繁傳訊息告訴員工，要他們和公司站在一起、而非與工會為伍。更有創意的是，他們要求當地官員把倉庫附近的「綠燈」時間延長，好讓員工在下班後能迅速離開停車場，減少和工會運動者接觸的機會。

儘管阻擋了無數次工會成立的亞馬遜，終究讓阿拉巴馬州的集結失敗，但這次相對以往卻有點不同，「這些工人看到自己在疫情中雖然被稱作『不可少』的，卻受到糟糕的對待，而亞馬遜獲得了巨額利潤」，羅格斯大學勞工研究副教授瑞貝卡．吉爾（Rebecca Givan）指出，勞工的集結是和疫情有關的。

根據《ABC》報導，康乃爾大學調查的數據顯示，隨著疫情大流行，2020年發生了至少54次的罷工和8次的勞工抗爭。法律學者Alex Colvin對此表示，人們認為他們在大流行期間做出了很多貢獻，所以在經濟逐漸復甦、公司運作更好的情況下，他們想要更多回報。

美國勞工聯合會和產業工會聯合會（AFL-CIO）的Schlittner分析，在大流行之下，「工人們正以一種新的方式看待工作，並要求勞動得到更多回報，以及在工作中基本的尊重、尊嚴和安全」，Schlittner認為：「你不能告訴工人他們在這18個月以來有多重要，然後在回到工作崗位時把他們當成垃圾來對待。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範