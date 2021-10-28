常搞錯的Miss用法：Miss the traffic、Miss school都跟「想念」無關

Andy的外籍部屬向他提出申請，希望能調整上班時間，部屬問：May I change working hours, so I can miss the traffic both ways? Andy心想，想念交通，這是什麼理由啊！還懷疑自己是不是聽錯。沒聽錯，是「miss the traffic」，只是意思和他想的不一樣，不是「想念交通」。

Miss the traffic

（Ｘ）想念交通

（Ｏ）避開擁擠的交通尖峰

Miss有想念的意思，這是從「離開、沒見到」延伸出來的含義，因為沒見到，所以才會思念；Miss the traffic的miss，是避開的意思。

May I change working hours, so I can miss the traffic both ways? 我可不可以調整上班時間，避開上下班的交通擁塞？

避開交通尖峰期，除了miss the traffic，我們也常用「miss the rush hour」。

I wish I could work remotely and miss the rush hour every day. 希望我能遠距工作，避開每天的交通的擁擠。

Miss school

（Ｘ）想念學校

（Ｏ）缺課

Miss school就是沒去上學，所以就是缺課的意思。

Students who miss a lot of school can find it hard to catch up. 缺課太多的學生會很難趕上。

如果是真的懷念學生時期的生活，我們會說：I miss my school days.

You can't miss it.

（Ｘ）你不容錯過。

（Ｏ）你一定看得到／很容易找到。

My office is first on the right with a bright red door. You can't miss it (= it is very easy to find). 我的辦公室是右邊的第一間，有一扇鮮紅色的門。你不會找不到的。

這裡的miss是指「沒有注意到」，你不可能沒有注意到，意思就是「很容易就看到」。是口語常見用法。再來看一個例子:

You don't miss much, do you? Nobody else noticed that mistake. 你真是明察秋毫，不是嗎？其他人都沒有注意到那個錯誤。

In case you miss it

（Ｘ）萬一你很想念

（Ｏ）萬一你沒看到

”In case you miss it”， 這個片語在商業溝通時很有用，意思中文「萬一你沒看到」。簡寫為ICYMI，流行的網路語。

如果你已經講過一件事，但對方卻沒回應，你希望他的注意力轉到這件事上，就可以用”in case you miss it”。例如，你已經把預算提給老闆，他遲遲未核，你再寄一次，就會補上一句in case you miss it。

又或者在商展時詢問產品的潛力買家，你已經給了他產品目錄，遲遲沒收到進一步消息，你再寄一次目錄給他，也會用in case you miss it，委婉地說擔心對方沒收到，其實是希望提醒他撥空看看。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航