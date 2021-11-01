趣談歐盟史（上）：戰後幾個歐洲老牌國家坐下來，「別搶了，我們煤鐵共享吧」

1950年5月9日，法國外交部駐地時鐘沙龍（Salon de l'Horloge）被擠得水洩不通。人頭攢動，記者們紛紛饒有興致的探頭張望，不知道法國外交部長舒曼（Robert Schuman）有什麼不得了的資訊要發布。

舒曼果然沒有讓大家失望。舒曼帶來了一項爆炸性的計劃：「歐洲煤鋼共同體」（European Coal and Steel Community，簡稱ECSC）。他興奮的向在場的媒體朋友們解釋，法、德、義、盧、比、荷幾個國家決定發揮客家精神抱團取暖，以後在《巴黎條約（Treaty of Paris）》的框架下，大家要共享煤礦與鋼鐵資源，彼此不設立關稅壁壘，輕關易道，通商寬農，幫助彼此從二戰的損失中掙扎爬起，重新做人。

一個嶄新的時代到來了。

為什麼要有這個煤鋼共同體呢？關於這個問題，主要有兩方面的因素：第一，保障歐洲經濟的振興；第二，回應美國人的地緣戰略。

歐洲經濟太需要振興了

貧窮與飢餓是那個時代的底色。根據紀錄，1945到1947年之間，德國已經有特定地區的日食物攝取量不到700大卡（Gimbel, 1968），小跑步邁向人均古拉格的水平。

荷蘭也沒有好多少，饑荒和疾病席捲了這個曾經的海上馬車夫。（Lumey et al., 2007）

更甚者，由於納粹的德政，各國教育基本停擺。有識青年都已經青山有幸埋忠骨了，更別提原本做為國家中堅力量的猶太裔學者與教授。（Waldinger, 2011）

大量的人力資本損失無法獲得合理的補充。

而且根據一些學者的紀錄，歐洲核心區域的人均GDP已經下降到一個匪夷所思的狀態。原來的歐洲紳士們戰後窮的盪氣迴腸，原本在1938年接近美國人均GDP達到84%的德國人，戰後的1950年代迅速滑落到45%；法國從72%降為55%；義大利更從53%表演了一場花式跳水，人均GDP跌到美國人的36%。（Harrison, 1998）

其中受創最嚴重的是法國。

所謂林花謝了春紅，太匆匆，無奈朝來寒雨晚來風。才剛從一戰的血腥味中踉蹌起身的法國，在二戰又結結實實的吃了一記右勾拳，外加阿姆斯特朗迴旋踢，最後再加上一記月下偷桃，看身體狀態是真的要進安寧病房了。

法國雖然在德軍迅雷不及掩耳的閃電攻勢下快速的舉起了雙手，但這並沒有終結德國對法國的敲骨吸髓。根據法國學者日後的統計，維琪法國在德軍佔領期間向其奉獻了大約862.5億法郎的佔領費，光1943年一年法國就吐出去273.6億，占當年法國GDP的55.5%。（Carrè, Dubois and Malinvaud, 1972; Millward, 1970, p.271）

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吸血鬼伯爵德古拉都沒有這麼狠，法國的經濟元氣基本被蠶食殆盡。

但是法國克制住了自己復仇的欲望。其中很大的原因是因為，法國上一次獅子大開口，在《凡爾賽和約》裡索要巨額戰爭賠款時，不小心索出一個希特勒。因此法國決定這次要改變策略，否則如果再把德國逼急了，再打一場世界大戰，法國很快就能去和布吉納法索比賽人均GDP了。

既然要復原經濟，自然需要重建工業。但自古以來法國工業的原材料供應一直都是一個大問題。戰後雖然法國曾嘗試向英國購入了一些煤礦供應，但這仍然只能滿足法國1937年時工業產出水準所需原物料的7%，基本等於小額施捨。（J. A. Coker, 2016）

法國需要煤礦和鐵礦，德國也同樣需要

理解德法世仇，其實就是理解阿爾薩斯—洛林區的重要性。

洛林是重要的工業區。這裡出產了法國95%的礦石，78%的生鐵，70%的粗鋼，還有60%的成品鋼。（J. Grauman and E.W. Rembert, 1949）

德法的一天二地恨，三江四海仇，主要除了威廉一世的登基大典選在法國人的凡爾賽宮之外，還有就是因為德國在普法戰爭後拿走了阿爾薩斯—洛林區。在一戰前，這同一塊地方出產了德國74%的礦石，40%的生鐵，還有35%的成品鋼。

所有戰爭的背後，都是工業實力的較量。當然有一些國家可以靠一己之力扭轉物理定律，例如阿富汗，但是在西歐戰場上，明顯這個「家裡有礦定律」實現能量守恆。

因此要解決德法矛盾，首先就要解決原物料供應矛盾。怎麼不讓這兩個國家又打起來，是美國人十分傷腦筋的。

一如前述，鑒於布爾什維克在歐洲的觸角越伸越長，美國亟欲在歐洲建立一個戰略屏障。在這個戰略思考下，美國就必須保證西歐不能發生動亂。

無論是德法兩國互看不順眼，還是兩國內部的共產勢力抬頭，都是美國堅決不允許的。因此美國準備了兩個錦囊：第一，發動馬歇爾計畫；第二，盡一切手段促成德法和解。

美國首先要確保歐洲的經濟不會土崩瓦解，尤其是美國在二戰當中借給英國的37.5億美元將於1951年到期，如果英國失去購買力，這種系統性風險可能會傳染到歐洲大陸。因此，美國大手一揮，往16個「可能感染共產病毒」的國家海灌了133億美元，經過物價平準，相當於2017年的1430億美元，絕對是筆鉅款了。（C. Tarnoff, 2018）

根據美國財政部的第一手資料，除了身處重症病房的英國拿走24%的大蛋糕之外，西歐各國也受益於美國的天降甘霖，法國分走了計畫資金的21%，西德與義大利各拿11%，荷蘭8%，比利時與盧森堡4%。

美國採取大水漫灌的方式，嚴防歐洲國家向共產主義靠攏，很快就見了成效。所謂倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱，如果體面的生活是可能的，誰會想要走上街頭鬧革命呢？

因此不得不說，美國人的計畫很成功。西歐的局勢很快穩定了下來。

另外一方面，美國也需仰仗歐洲自身的努力

美國的地緣戰略專家們深知，如果要建立一個穩定的歐洲長城來抵擋共產勢力的入侵，首先就必須解決德法矛盾。用一些學者的話來說，就是找到一個辦法去解決「德國問題」（The German Problem）。（Keukeleire, Stephan and Tom Delreux, 2014; D. Phinnemore, 2019）

「德國問題」，翻譯成人類能夠聽得懂的語言，就是怎麼用一個合理的，不會引起德國過度沮喪的，同時不讓法國心生不滿的方式來控制德國。

既要讓西德足夠強大，以便在第一線充當抵抗共產主義的炮灰（X）勇士（✓），又不能讓德國過於強大，以至於，第一，使法國心灰意冷，造成地緣格局的不穩定；第二，使德國擁有充足的戰爭動員能力，再搞出一個對待周邊鄰國十分友善的納粹政權。

這簡直比既要可樂好喝，同時又要可樂熱量低一樣，這不是強人所難，什麼才是強人所難。

因此，歐洲煤鋼共同體（ECSC）走向了臺前。歐洲煤鋼共同體下設四個機構——高級機構（High Authority）、理事會（Council）、議會（Assembly）和法院（Court of Justice）。《巴黎條約》規定，各國應廢除過境關稅，互相分享生產資料，從而調動經濟的積極性，以免歐洲再次上演資源大逃殺。

Photo Credit: AP / 達志影像 歐洲六國代表簽下舒曼宣言

其中ECSC的理事會慢慢演變成如今的部長會議（The Council），議會（Assembly）則演變成如今的歐盟議會（European Parliament），並在1979年開始實施直選。

煤鋼共同體的意義在於，這是歐洲國家彼此之間第一次實現孔融讓梨式的進步。要是歐洲在1913年想出這套制度，也就沒有後面某個來自維也納的畫家什麼事了。

從統治階級的角度來說，煤鋼共同體也是戰後歐洲箭在弦上不得不發的唯一選項。正因為史達林正在用他慈祥關愛的眼神看著歐洲大地，為了避免自己成為甕仔雞，西歐的統治階級才難得達成了共識：

不要再打了，再打就要被共產黨吊路燈了。

因此，幾個歐洲老牌國家坐下來，大家你看看我，我看看你，一致同意：「別搶了，我們煤鐵共享吧。」

共享經濟的時代，提早在歐洲到來

歐洲煤鋼共同體（ECSC）的成立是一個歐盟歷史上重要到不能再重要的事件。它標誌著歐洲的主要矛盾將由經濟的連動性來化解，而不再是訴諸於暴力；各方的利益訴求將被深度綁定，而不是各自為政。

從舒曼宣言（Schuman declaration）開始算起，歐洲真的沒有再打過任何一場戰爭。當然，跟著美國去欺負中東國家不算。歐洲確實沒有再經歷任何一場內戰。

但是談判也並不是一帆風順的。

早在比利時與荷蘭政府流亡倫敦時，他們就已經開始討論建立荷比盧自由關稅區的可能性。但這裡有一個尷尬的問題，荷蘭與比利時的工資水準是有差距的。比利時政府因為受到國內勞工的抗議壓力而不願意降低工資水平，荷蘭方面則擔心自己原本運用低廉工資所鞏固的出口優勢會被打破，比利時同時還堅持不應該把農產品放入關稅優惠框架當中，很像現在WTO的貿易談判，總而言之大家吵作一團，好不熱鬧。（R. Vernon, 1953）

最後經過美國艱難的磋商，在《巴黎條約》（1951）的框架下，六國達成了一致。

15年內，歐洲六國經由ECSC創造了不下11萬2500個工作崗位，鋼產量從4200萬噸上升到1億730萬噸。從1950到1973年之間，歐洲的GDP成長率是驚人的5%，一切都是那麼的欣欣向榮。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國總統艾森豪於1959年拜訪歐洲煤鋼共同體主席在內的歐洲經濟領袖

有一個常見的誤解，就是認為歐盟的整合事實上拖累了歐洲經濟的發展。但問題不能這麼看。

在充分考慮外部性（externalities）的情況下，歐洲經濟上的整合其實把戰爭的可能性降到無限低，基本上就和多花錢買保險的意思相同。否則歐洲大可回到喜聞樂見的20世紀初，回到帝國主義的19世紀。殖民地當然可以保障各國的經濟坐火箭上升，但是不能保證各國不會再次為了爭奪海外市場以及原材料為全世界表演一次精彩的自由搏擊。

經濟史學家波拉德（Pollard, 1998）就曾說過，結束歐洲1870-1913年之間經濟繁榮的正是對海外殖民地的爭奪。

當只有一口水井的時候，和尚也會打起來。

一戰與二戰的結果是災難性的。唯有在反戰的基礎上理解ECSC，才能夠掌握ECSC後續的發展和其的本質：一個經濟共同體。

當然在ECSC整合的過程當中也有其他的主意被提上日程，其中包括歐洲防禦共同體（European Defense Community, EDC）和歐洲政治共同體（European Political Community, EPC），但兩個計畫都非常迅速了胎死腹中。

為什麼呢？因為北約（NATO）的存在。ECSC只是一個純經濟組織，加上美國需要歐洲的經濟穩定，因此很大程度上倖免於難。至於其他飽暖思淫慾的提案，美國人只會親切友好的詢問一句：「請問幾位公子為何造反？」

所以歐洲的整合歷史，其實就是一部觀念爭鬥史。

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責任編輯：丁肇九

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