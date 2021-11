趣談歐盟史（中）：歐盟靠法院判例讓各國成為「共同體」，唯一怕的就是戴高樂

當煤鋼共同體在歐洲經濟上結成同盟之後,接下來的重頭戲更精彩。擂台的左手邊是代表著超主權主義(Supranationalism)的荷比盧,右手邊則是代表著國家間主義(Intergovernmentalism)的法國。

至於德國,因為德國才剛以非常禮貌的方式對待猶太人,同時以一己之力提高了歐洲的寡婦與孤兒比例,為了不讓別人說閒話,因此不太敢發表什麼意見。

歐洲未來30年的鬥爭,尤其在1985年之前所有的遲緩發展,都和這兩種意識形態的左右拉鋸有關。

在學術上,幾方人馬圍攻光明頂,主要分成了兩大派:功能主義(Functionalism)和政府間主義(Intergovernmentalism)。

功能主義者認為,政府最主要的共用就是保障利益,而鑒於歐洲當下的經濟情況與政治環境,成立一個超主權的組織可以降低溝通成本,那麼合理的決策便是走向歐盟(Schmitter, 2005);至於政府間主義則將政治主體視為平衡國際外交局勢的一種工具,既然如此,各國保持平等主權,互相牽制,則更有利於歐洲的和平發展。(Milward, 1992)

雙方的反覆博弈下,歐洲的整合走的跌跌撞撞

1957年,煤鋼六國簽訂了著名的《羅馬條約》(Treaty of Rome),成立歐洲經濟共同體(European Economic Community, EEC)和歐洲原子能共同體(European Atomic Energy Community, Euratom),才算是正式踏出歐盟整合的第一步。

許多人以為歐盟在煤鋼共同體成立時就有了,這是一個天大的誤解。「歐盟」的(European Union)正式出現,是1992年簽完馬斯垂克條約(Treaty of Maastricht)後的事情。在這之前,普通意義上大家所泛指的歐盟,大部分是1957年出現的歐洲經濟共同體(European Economic Community)。

整個1960年代,歐洲的政治菁英們就歐洲的前途進行了親切友好的討論,產生了許多張牙舞爪的故事。

超主權主義(Supranationalism)的目標,是執行對歐洲更深度的整合。各國犧牲部分主權,轉移給一個超主權機構,向法律人格(Legal personality)邁進,也就是「歐盟」這個概念靠攏。而國家間主義(Intergovernmentalism)所持意見則相反,他們可不想要在國家主權上做出什麼讓步,反而希望維持一種「西裝晚宴」的氛圍,大家喝喝香檳,聊聊天,互相交流意見就好,誰也別強迫俺做事。

其中最有名的搗蛋鬼,是法國總統戴高樂(Charles de Gaulle)。戴高樂非常希望維持法國自身的獨立地位。做為一隻高盧雄雞,超主權主義(Supranationalism)這個概念堪比鬼故事。法國非常不希望犧牲自己的主權,在外交內政上處處受限,因此非常不老實。

Photo Credit: iStock 法國總統府愛麗舍宮

戴高樂的出名事蹟包括但不限於:鬧出空椅子危機(Empty Chair Crisis)和兩次拒絕英國的會員申請。

要理解戴高樂的傑作「空椅子危機」,就要先理解戴高樂幹嘛發火,還有理解歐盟整合的方法。

透過歐洲法院的判例,慢慢把各國法律培養成「共同體」

要怎麼形容歐盟的整合呢?在1985年之前,歐盟的整合是偷雞摸狗式的整合。

歐盟的大部分權力,都是暗渡陳倉。其中最著名的案例,就是歐盟所謂的「共同體既存典章制度」(Acquis communautaire)。EEC經由歐洲法院(Court of Justice)的判例和釋憲(當然,每一次都會盡全力往對歐盟整合有利的方向判),一步一步鯨吞蠶食,在潤物細無聲中把各國在法律上的主體性慢慢壓低。

關於共同體既存典章制度的確立,歷史上有一個很有名的例子。

1963年,歐洲法院收到另一個來自荷蘭公司的憤怒舉報。Van Gend & Loos是一間專門做跨國貨運的企業,他們時常從西德進口尿素甲醛樹脂(urea formaldehyde)到荷蘭。不知怎麼的,荷蘭海關決定向他們收取關稅。以獲利為天職的Van Gend & Loos在利益受到侵害的情況下爆發出了極高的法學素養,一紙訴狀告到了歐洲法院那邊,希望青天大老爺出來主持公道。(De Búrca and Gráinne, 2003)

在《羅馬條約》第12條裡寫的一清二楚:「成員國不應該以任何形式在彼此之間設立關稅壁壘」(Member States shall refrain from introducing between themselves any new customs duties on imports and exports or any charges having equivalent effect, and from increasing those which they already apply in their trade with each other)歐洲法院一巴掌把荷蘭政府打暈,並用大聲公向各成員國廣播:「大家看到啦!請做好筆記,下次不要再犯了」。

事實證明這個世界上有兩種東西是沒有極限的,一個是女友生氣時男人的求生意志,另一個是在歐洲法院的助攻下歐洲人舉一反三的能力。

還有一個很著名的例子(Costa v ENEL)。

1964年,歐洲人再接再勵,有個怒氣沖沖的義大利人非常有個性的拒絕向政府支付電費。他的理由如下:原本他在一間義大利的民間私營電力公司(Edisonvolta)當中佔有股份,但是這間公司居然被國有化了,而且沒有經過他的同意。

Costa先生非常的不滿,於是他向歐洲法院提起抗議,宣稱義大利政府此舉違背了《羅馬條約》(Treaty of Rome)禁止國家扭曲市場(distortion of market)的原則,而歐洲法院也不負眾望,再次成功的一巴掌打翻米蘭地方法院,強調羅馬條約的精神高於國家法律,讓Costa莫名其妙贏得了官司。(Hilf and Meinhard, 2012)

在《羅馬條約》裡,很多的條款是曖昧不清的。歐洲法院的任務就是在一次一次的判例當中建立歐盟的合法性和權威性,使得成員國學會尊重遊戲規則,接著慢慢的建立彼此之間的相同性,最後培養出一個真正的「共同體」。(Weatherill and Stephen, 2007; Lenaerts and Koen, 2019)

看完這些判例只能感嘆一聲,大清的最惠國待遇,恐怖如斯。

這還沒完。

所謂古來聖賢皆寂寞,唯有飲者留其名。歐盟最有名的官司,是一樁關於蒸餾酒的案件(Cassis de Dijon)。

Photo Credit: AP / 達志影像 1973年的歐洲經濟共同體會議

1979年,有一間德國的外貿商(REWE Group)打算從法國進口並銷售一款蒸餾酒(Crème de cassis),這款酒的酒精濃度大約在15-20%之間。

然而德國飲酒,不剩半斗;蘇聯暗殺,全軍烏拉。德國聯邦政府規定,只有酒精濃度超過25%的進口酒才能被認為是蒸餾酒,你那法國Bonjour酒不及格,不能被算錯水果蒸餾酒。

REWE聽後勃然大怒,同樣爆發出強大的法學素養,嚶嚶哇哇的跑去找歐洲法院哭訴。他們相信,一旦歐洲法院發動進攻,一切都會好起來的。

這樁案件被送到歐洲法院門前,歐洲法院很滿意,再次燃燒超主權小宇宙。判決寫到,成員國單方面的貿易障礙違反了《羅馬條約》裡的精神,因此違憲。(It therefore appears that the unilateral requirement imposed by the rules of a member state of a minimum alcohol content for the purposes of the sale of alcoholic beverages constitutes an obstacle to trade which is incompatible with the provisions of Article 30 of the Treaty.)(K. Purnhagen, 2014; Steiner et al., 2006)

從此之後,在歐洲法院的諄諄教誨下,EEC成員國越來越安分,再也不敢頂風作案,隨意設立貿易壁壘了。

歐洲法院的這三次行動,史稱萬曆三大征(X)歐盟三大征(X)Benchmark ECJ Judgements(✓)。

連北大西洋公約組織都想退出的戴高樂,EEC伺候起異常小心

雖然超主權主義(Supranationalism)在共同體既存典章制度那裡玩的不亦樂乎,但是歐盟的小偷小摸卻在法國那邊踢到了一塊大鐵板。

在華特·霍爾斯坦(Walter Hallstein)擔任歐盟經濟共同體執委會(Commission)主席時,往前推動了共同農業政策(Common Agricultural Policy)這個概念。他希望用EEC的共同對外關稅來做為組織的運作經費,爭取獨立性,想要再次暗渡陳倉,擴大EEC的權力。

但練就一身火眼金睛的戴高樂怎麼可能看不出來?戴高樂很生氣,後果很嚴重。法國召回執委會裡的法國代表,一副要下線退出遊戲的架勢,嚇得其他幾國不輕,趕忙來哄。

最後眾人拿戴高樂沒輒,同意給予法國在「重大決策事項」上的一票否決權(Veto power),心滿意足的戴高樂才喜孜孜的坐回談判桌上,史稱靖康之恥(X)盧森堡大妥協(Luxembourg Compromise)(✓),從此EEC正式進入低效率省電工作模式,歐盟史上稱之為「反合體時期」(Disintegration period)。

Photo Credit: AP/達志影像 當時的法國總統戴高樂

戴高樂在EEC裡的表現到底有多幽默呢?也許我們可以參考一下前西德總理艾德諾(Konrad Hermann Joseph Adenauer)在自己回憶錄裡的說法,一窺當年左踢美國,右踹歐盟的戰神戴高樂:

「我認為應該考慮到,戴高樂對北大西洋公約組織的批評有許多地方是對的......北大西洋公約組織無非是美國在歐洲大陸的分公司。誰也不能預見美國在危急的關頭將做些什麼。在危急的關頭美國是否將使用核武器來保護歐洲呢?這就無從知道了。 這種情況不能再繼續下去。面對美國,他對法國,我們對歐洲,都有責任來加強我們的實力地位。他,戴高樂甚至談到法國可能想退出北大西洋公約組織。」

碰上一個連美國主導的北大西洋公約組織都想退出的人,EEC伺候起戴高樂可謂異常小心。超主權主義(Supranationalism)在戴高樂的雷霆之怒下成功變成一個敏感禁詞,上微博會被屏蔽的那種。

至於戴高樂拒絕英國的加入,也是基於相同的邏輯。法國原本開開心心的在EEC裡擔任銅鑼灣話事人,十分不樂見另一個經濟體量一點也不弱的競爭對手來到自己的地盤上分享權勢,所以兩次拒絕了英國的會員申請。一直到戴高樂1969年辭職,英國眨眨眼睛,才於1973年加入EEC。

被國家間主義霸佔的EEC在1970年代走得搖搖晃晃,得過且過。

那麼先天不足,後天失調的EEC還有救嗎?

歐盟的征途,是星辰大海。至於那片北極星指向了何方呢?雅克·德洛爾(Jacques Delors)和勞勃·蒙岱爾(Robert Alexander Mundell)兩人跳出來嘿嘿一笑。

歐盟有救。

因為屬於他們的時代就要到來了。

趣談歐盟史(下):歐盟是個妥協的產物,所以時常會向我們表演「精神分裂」

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航