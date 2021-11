趣談歐盟史（下）：歐盟是個妥協的產物，所以時常會向我們表演「精神分裂」

為了因應布雷頓森林體系的垮台和中東石油危機,1985年,雅克·德洛爾(Jacques Delors)坐上了執委會主席的位子。

所謂布雷頓森林體系,也就是二戰以來全球倚賴的美元黃金本位制。二戰以後,全球的支付體系(除了蘇聯等共產國家還有窮到根本不存在貨幣體系的非洲國家)大部分選擇和美元掛勾,美元又和黃金掛勾,形成信譽保障,從而穩定匯率。但由於美國實在不愧於資本主義世界老大哥的稱號,花錢大手大腳,很快就過度超發貨幣,債台高築,美元信譽搖搖欲墜。

在這種情況下,預見到美元信用有可能崩潰,我們的戰神戴高樂再次挺身而出,率領一眾國家氣勢洶洶的找美聯儲兌換黃金,造成美元極大的壓力。

最後無可奈何之下,美國總統尼克森出來發表講話,宣布關閉美元與黃金的兌換窗口,吐吐舌頭,大搖大擺的公開違約,全球金融體系陷入大亂。

隨之而來的壞消息還有中東戰爭。猶太兄弟不小心打仗打得太順利,再一次把阿拉伯國家打的丟盔棄甲,抱頭鼠竄,嗚嗚哇哇的逃之夭夭。在這種情況下,震怒的穆斯林決定禁止石油出口,終於從西方暴跌的股票市場找回了一些面子。

這下子換西方灰頭土臉了。

擺在EEC面前的是一個棘手的局面。對德洛爾來說,最大的問題是:「怎麼辦?」

德洛爾的回答很簡單,也很實在:

「就讓我們重啟整合吧!」

1985年,新官上任三把火的德洛爾,開始不遺餘力的推動《歐洲單一法案》(Single European Act,SEA),熱火朝天的推銷超主權主義,試圖畢其功於一役。

要促使歐盟的經濟成長,擺脫滯脹,就要建立一個交易成本更低的共同市場。

如果要降低交易成本,可以從兩個方面入手:

第一,建立共同貨幣體系

第二,建立共同市場

德洛爾笑了笑,小孩子才做選擇,我兩個都要。

很快,由於蘇聯的解體還有東西德的合併,歐洲的經濟出現了紊亂。如何消化這股政治動蕩的餘波,歐洲各國開始了自己的思考,並逐漸感受到一個統一市場的必要性。

諾貝爾經濟學獎得主蒙岱爾曾經提出過最優貨幣區(Optimum currency area)理論(Mundell, 1961),在經濟迷航的1980年代,「建立歐元區」這個想法慢慢的從科幻小說變成可行方案。

1992年,馬斯垂克條約簽訂。

《馬斯垂克條約》(Treaty of Maastricht, 1992)正式確立了歐盟的雛形。這個泥塑娃娃在《里斯本條約》(Treaty of Lisbon, 2007)中被完善,成為我們現在看到的樣子。

馬斯垂克條約主要分為兩個部分,第一個是《歐洲聯盟條約》(Treaty on European Union),另一個則是《歐洲經濟與貨幣聯盟條約》,一個創造了歐盟,另一個創造了歐元。兩個都要的德洛爾,自此一戰封神。

所以不要搞錯了,歐盟是1992年才出現的。

至於後來的《里斯本條約》,則對原本的《馬斯垂克條約》做出了諸多修訂:譬如新增了「歐盟核心價值」,像是人權、法治、民主等等,這些是歐盟成員國必須要共同遵守的。同時清楚規定了歐盟的行政權力(哪一些權力由歐盟壟斷,哪一些權利必須交給成員國等等)。

另外,也正式確立歐盟為法律主體(Legal personality)、增加了特定多數決(Qualitative Majority Voting, QMV)的使用場合,使歐盟更民主。同時,歐盟還新增了兩個職位,一個是歐盟理事會主席(President of European Council),另一個是歐盟外交與安全政策高級代表(High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy),基本上相當於歐盟外交部長。(E. Best, 2019)

歐盟是個妥協的產物,所以時常會向我們表演「精神分裂」

提到歐盟,就不能不提到它的三大支柱(EU pillar structure):

歐洲共同體(European Community, EC) 歐盟共同外交與安全政策(Common Foreign and Security Policy, CFSP) 歐盟司法與內政(Justice and Home Affairs, JHA)

這三大支柱是歐盟的房梁,EC主要涵蓋經濟和貨幣方面的政策,是超主權的(Supranational),各國必須統一聽從歐盟的號令;至於CFSP有點尷尬,它以國家間主義(Intergovernmental)的方式進行,通常需要各國的一致同意,至於它的權限就更是屬於玄學的範疇了。

在國際場合上,有些國家的外交政策嚮往自由派,有些是保守派,而歐盟的CFSP,則更像是印象派。這是歐盟非常頭痛的領域,一直沒有成功的暗渡陳倉,夜襲烏巢,把外交權力收歸歐盟所有。由於各國之間利益的異質性,各國存在不同的外交利益訴求,因此時常可以看到歐盟向我們表演精神分裂。(I. Kapsis, 2019)

有時支持台灣爭取外交發言權,有時重申尊重一個中國政策,沒辦法,畢竟CFSP獲得的權限太小了。至於JHA,主要和各國通力合作,打擊跨國犯罪,人口及毒品走私,對抗恐怖主義等相關。

歐盟事實上不是無所不能的。雖然在歐盟法院長年經由「共同體既存典章制度」(Acquis communautaire)的助攻下歐盟確實獲得了更多超主權的行政權力,但是,歐盟是一個妥協的產物,是一個政治妥協的結果,因此,歐盟仍然有很多事情不能說無能為力吧,至少也是鞭長莫及。

歐盟有所謂不同的行政權力(Competence)。

其中所謂壟斷性的權力(Exclusive Competence)包括:制定貿易政策、調整關稅稅率、規範市場競爭、簽署國際經貿協定還有調控貨幣政策,只有這些是歐盟真正可以掌握的;至於其他的權力,像是漁業資源、大眾運輸、農業及環境,歐盟最多可以和成員國共享(Shared Competence);而觀光、文化、醫療、教育等,歐盟至多只能提供援助(Supporting Competence)。

很多人以為歐盟是無所不能的大管家,事實上,歐盟更像一個被指令碼和程式集嚴格限制的機器人,什麼能做,什麼不能做,在條約上被規定的清清楚楚。

一方面,這是兩大意識形態(Supranationalism v.s. Intergovernmentalism)永不停止的較量,但在另一方面,歐盟也一直在繼承和發揮前輩的優良傳統,總是找機會偷雞摸狗,暗渡陳倉,見縫插針的擴大權力。(M. Pollack, 2015)

2020年的疫情,就給了歐盟一個很好的機會

加州學派的經濟史學家王國斌曾說:

「對於歐盟而言,要獲得相當於國內生產總值10%的資金作為財政經費,需要各成員國做出的主權讓渡就已經遠遠超出了絕大多數親歐派人士的預期。然而對於中國而言,要使中央政府僅靠這麼一點點經費來運作,那簡直是不能想像的。同樣的,北京政府針對2008年財政危機的刺激方案,是布魯塞爾歐盟總部無論如何都無法企及的。」 (王國斌,《大分流之外:中國和歐洲的政治經濟變遷》, p.486)

其實,歐盟在發錢這門手藝上,相比中國一點也不遜色。

歐盟內部確實有許多問題。經濟學家史迪格里茲(Joseph Stiglitz)就指出:

「2016年歐元區的淨公共投資,即總投資(政府固定資本形成總額,如道路或橋樑)減去資產折舊的差額,實際為負值。這些投資數值低於危機前的水平。不出所料,這一趨勢在遭受危機衝擊的歐元區國家最為顯著。 例如,希臘的總投資佔GDP的比重從2006年的23.7%下降到2017年的12.9%(這個百分比對應的GDP是由於嚴重收縮而大幅下降後的GDP)。同期,西班牙的這一比重從31.1%下降到20.5%。」

不知道是不是被諾貝爾經濟學獎得主在意見上抱以老拳讓ECB感到特別不自在,自從疫情以來,歐盟便開始花式發錢。

歐盟推出的疫情資產購置計畫(Pandemic emergency purchase programme,PEPP),這份聖誕節大禮包的總金額達到1.85兆歐元,顯得異常強悍。

什麼?諾貝爾經濟學獎得主嫌棄我們不投資?

不只如此,歐盟還在原本總值1.0743兆歐元(依照2018年價格)的期年財政計畫(Multianuual Financial Framework, MFF)當中加碼了一個「歐盟新時代」(New Generation EU)方案,額外為萎靡不振的歐盟經濟注入了7500億歐元。

批評歐盟不公平,實際上是不公平的。對,這不是繞口令。歐盟在促進區域整合上其實下了十足的血本。對於東歐等落後經濟體,歐盟財神爺可一點也不含糊,願意把預算的35%左右倒往這些新加盟成員國,3700多億歐元灑出去,加上巨額的農業補貼(4200億左右,取決於歐盟議會的內鬥成果),歐盟絕對有在花費心力來維持歐盟區域內的發展均衡。(R. Baldwin and C. Wyplosz, 2020)

歐盟跌跌撞撞的走到今天,靠的決定不是運氣(也可以說,實力是運氣的一部分)。歐盟擁有非常成熟的行政系統,分散化的權力架構,越來越多的民主元素,以及相對健康的官員流動機制,這些都保障了歐盟今日的和平與穩定。

相比兩百年前,如今的歐盟成員國對彼此就算有再多的不滿,也只能去理事會上發發牢騷,在議會裡咕嚕呱啦,看看有沒有人支持自己,再也不會兵戈相見,烽火揚州路了。

最近波蘭和匈牙利不乖,歐盟也不可能天子出征,寸草不生,興兵討伐逆賊,拿著大聲公對著他們喊:「舉手投降,繳槍不殺」,最多翻翻條文,找一群歐盟法律專家諮詢一下,看看有什麼辦法可以制裁這些不聽話的會員國。

大家都是文明人,就不要動刀動槍了吧

如果回去對照歐洲15至19世紀盪氣迴腸的相互屠殺史,就會覺得歐盟挺不錯的。

以「買保險」的角度上來看,歐盟無疑是一個巨大的成功(當然,從經濟成長的角度來說,還可以再吵個三天三夜)。但難道這不就是買保險的意義嗎?

損失一點當下可見的利益,換取長期的安全保障。相比劍拔弩張的中美雙方,歐盟內部簡直像是天線寶寶樂園。

而且歐盟國家的國防安全長期依賴以美國為首的北約(NATO),既然美國願意當冤大頭幫我們分擔軍費,那麼就讓他傻乎乎的去當老大吧。

歐洲可以花費更多的精力在經濟上,它們鐵定得送美利堅一塊「惠我良多」的匾額。

歐盟的概念起始於二戰後美國的利益以及歐洲政治菁英們之間的妥協。煤鋼共同體的成立深化了各國的經濟依賴(Interdependence),並慢慢使歐洲走向更徹底的整合。因此,歐盟的出現是不可思議的,同時也是理所當然的。有好,有壞;有優點,也有缺點。端看從哪個角度入手評論。

但光以「和平」這個維度來看,歐盟就已經做得很好很好了。

歐盟的故事還在繼續,祝福他們年年不內鬥,歲歲都平安。

歐盟重要歷史進程 1950:舒曼宣言

1951:歐洲煤鋼共同體

1957:羅馬條約

1966:盧森堡大妥協

1985:歐盟單一法案

1992:馬斯垂克條約

2007:里斯本條約

