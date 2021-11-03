《吃的台灣史》：北部「滷肉飯」與南部「肉燥飯」差別不只在名稱，外觀不同，內容也不一樣

文：翁佳音、曹銘宗

滷肉飯及其豬隊友

台灣人發明的滷肉飯，把豬的皮脂部位煮成庶民美食，堪稱化腐朽為神奇，這是台灣飲食文化的智慧。

滷肉飯及其豬隊友：焢肉飯、知高飯、豬腳飯，以其十分美味及非常營養，暖和了心也滿足了胃，帶給台灣人生活的熱情與工作的熱量。

滷肉飯

滷肉飯也寫成「魯肉飯」，雖然「魯」因被誤以為此飯來自山東而被建議正名「滷」，但民間約定俗成也不以為然，台灣最大品牌仍稱「鬍鬚張魯肉飯」。

其實，「滷」字源自「鹵」，《說文解字》只有「鹵」，《康熙字典》引《廣韻》指「滷」同「鹵」。在中國古代，「鹵」通「魯」，可用在「鹵莽」、「鹵鈍」，但與姓氏、山東省別稱、周代諸侯國名的「魯」無關。

台灣何時出現滷肉飯？根據清代、日本時代的閩南語辭典，只見以醬油滷豬肉的「鹵肉」，沒有「鹵肉飯」，相關文獻也未記載，因此推斷滷肉飯可能是戰後才有。

滷肉飯的起源，有人推測，早年有貧窮買不起豬肉的人，向豬肉攤索取切肉塊剩餘的豬皮、肥油、肉屑，切碎後用醬油加油蔥酥滷成一鍋，只要淋些滷肉汁就非常下飯。以此來看，或許滷肉飯本是貧窮家庭的簡單料理，但小吃攤店以此改良為美味的滷肉飯，而台灣戰後小吃攤店才蓬勃發展。

好吃的滷肉飯，未必在於使用昂貴的豬肉部位，當然手切比機器絞肉好，皮、脂、肉兼具更好，但最重要是調味與火候，尤其要多膠質而不油膩。如此，看似簡單，但各家有其祕方，才會有滷肉飯名店的誕生。

古早滷肉飯有一種很受歡迎的配菜，就是爽口開胃的醃黃蘿蔔，台語稱之Takuan，但後來很多都不放了。

Takuan是日文たくあん，日文漢字「澤庵」。Takuan的全稱是「沢庵漬け」（Takuan-zuke），日本傳統以鹽、米糠醃漬大根（白蘿蔔）製成，據傳是日本江戶時代初期臨濟宗大德寺高僧澤庵宗彭（一五七三至一六四六）所創。澤庵大師在日本赫赫有名，因為被日本小說虛構為日本劍聖宮本武藏的啟蒙師父。

後來，Takuan改以鹽、糖、醋醃漬大根，並以薑黃或黃梔子染色，也有人使用食用黃色素。Takuan以鮮黃的顏色，甜、酸、脆的口感，成為滷肉飯的最佳配角。

Takuan為何從很多滷肉飯攤店消失？大概後來很多人不想吃化學色素染黃，甚至可能有防腐劑的蘿蔔，有人甚至挾了丟到地上，造成店家困擾。不過，後來政府對食用色素有管理規定。

日本人來台灣觀光，也很喜歡滷肉飯。近年來，日本也出現以台灣滷肉飯為名的食物。

二○一六年，日本著名「無印良品」在料理包的產品中，出現了台灣滷肉飯，包裝上印有日文假名及漢字「ルーロー飯」，以及日文羅馬字「LUROU FAN」，並說明是「台灣屋台料理」（日本屋台類似台灣路邊攤）。

二○一七年，日本最大便利商店ファミリーマート（FamilyMart）推出滷肉飯御飯糰。二○二○年，日本7-11則推出「ルーロー飯弁当」（滷肉飯便當）。日本媽媽也在家做滷肉飯便當，YouTube還有教學。

滷肉飯與肉燥飯、肉角飯有何不同？

北部「滷肉飯」與南部「肉燥飯」的差別，並不只是名稱，不但外觀不同，內容也不一樣。

肉燥飯的「肉燥」，也非台南擔仔麵以絞肉加鮮蝦頭熬煮而成的「肉燥」。

滷肉飯的滷肉汁，一般兼具皮、脂、肉，傳統是手切，有的切小塊，有的切很碎。有人主張，使用三層肉，切成可以看到皮、脂、肉的小條狀，堪稱上品。

肉燥飯的肉燥汁，只有皮脂幾乎沒有瘦肉，切成相對較大的小方塊。台南肉燥飯特別選用豬背皮脂，台語稱之「膩瓤」（jī-nn̂g）、「肉瓤」（bah-nn̂g），價格相對便宜，但既厚且Q又多膠質。

此外，紅蔥頭是滷肉飯的靈魂，但肉燥飯有的不加紅蔥頭。台中則還有一種「肉角飯」，與肉燥飯相比，在皮脂之外加了肉塊。

總之，不管滷肉飯或肉燥飯、肉角飯，也不管使用豬的什麼部位，有的還號稱使用昂貴的帶皮松阪豬肉，但好吃的關鍵在於整體調出來的味道，所以說「江湖一點訣，妻子不可說」。其實，每個台灣人心中都有一碗滷肉飯，所以也不必比較，以免傷了和氣。

焢肉飯

焢肉飯也寫成爌肉飯，教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》的正字是「炕肉飯」。台語「炕」（khòng）指以小火久煮到軟，例如「炕肉」、「炕菜」、「炕番薯」。

彰化以焢肉飯著稱，彰化縣政府曾舉辦「彰化焢肉飯節」，焢肉飯的肉大都使用三層肉（五花肉），但彰化也使用「腿庫」，就是豬大腿（又稱豬後腿，指豬後肢的上面部位），華語稱之蹄膀，有人更精確指是蹄膀上方的帶皮後腿肉。

以醬油、糖、米酒、香料來「炕」三層肉，焢肉飯於焉誕生。很多店家會把三層肉放到滷肉飯的滷汁裡一起滷，這樣在白飯上先澆滷肉汁，再放一塊煮軟的三層肉，就是滷肉飯、焢肉飯二合一了。

知高飯

知高飯與焢肉飯一樣都是滷肉飯的升級版，但很多人不知道是指豬的哪個部位？為什麼叫「知高」，怎麼發音跟「豬哥」（台語音ti-ko）一樣呢？

「豬哥」被雅化為「知高」，確有此事。清《淡水廳志》記載清乾隆林爽文事件（一七八七年）曾寫到「彰化豬哥莊」，當時彰化包含台中，「豬哥莊」是今台中市南屯區文山里的舊地名。「豬哥」之名由來，傳說曾有以「牽豬哥」（牽公豬去各村與母豬配種）為業者居住在此而得名。

或許因「豬哥」名稱不雅，在清末改名「知高」，這是當時文人雅士愛做的事，台中的梧棲港也是改自「五叉」水路。另外，以前有墓碑寫「某公知高」或「某公智高」之墓，都是人的俗名「豬哥」被雅化的。

改名證據如下：清《苗栗縣志》（一八九五年）記載：「知高莊，在縣治之西南，距城五十八里。」從日本時代的《臺灣堡圖》（一九○四年），也可以看到清末的舊地名：知高庄。

知高飯使用的豬肉部位是「腿庫」（豬大腿，豬後腿），但這個「庫」（khòo）字是什麼意思？

日本時代《臺日大辭典》（一九三二年）收錄「腿褲」一詞，指豬、水牛等鬆弛的腿皮。嘿！豬大腿確實像鬆垮的褲子，看來「腿庫」應該正名「腿褲」。

另外，「股」（kóo）指大腿，豬大腿可稱「豬股」，但台語似無此用法，不然「豬股」與「知高」諧音。

豬大腿與三層肉比，皮厚肉多脂肪少，所以「知高飯」也很受歡迎。

豬腳飯

豬腳在廣義上指豬的四肢，但如果與豬腿區分，則指豬腿以下的部位，包括豬小腿（中段）、豬蹄，皮多帶骨，少肉沒什麼脂肪，也很受歡迎。

豬腳中段台語稱「中箍」，也叫「四點仔」，以其橫切面可見四根骨頭有如四個點。

在整隻豬腳中，中段是很多人最愛、價格最貴的部位。

總之，如果去知高飯專門店，請不要說你要吃豬腳。

豬頭飯

台灣還有一種在台南鹽水、新營才有的「豬頭飯」，不要以為是在白飯上放豬頭！

傳統豬頭飯的做法，先把整個豬頭分割成豬嘴、豬舌、豬頭皮、豬耳朵等部位，以大灶水煮至軟撈起，再把洗好的在來米倒入高湯，先煮再燜熟即成。因此，簡單的說，豬頭飯就是用豬頭高湯煮的飯。

台灣傳統的豬高湯有兩種，一是以「豬大骨」（豬腿骨），湯較清；一是「豬頭骨」，湯濃郁，但在民間一般認為較「毒」。

相對於蓬萊米（粳米），在來米（秈米），黏性較低，口感硬而鬆散，在來米飯是台灣最早的白米飯。

因此，豬頭飯顏色帶黃，香氣四溢，其飯粒粒分明。

豬頭飯的配菜，就是豬嘴、豬舌、豬頭皮、豬耳朵等部位的切片沾醬料。

書籍介紹

本文摘錄自《吃的台灣史：荷蘭傳教士的麵包、清人的鮭魚罐頭、日治的牛肉吃法，尋找台灣的飲食文化史》，貓頭鷹出版

作者：翁佳音、曹銘宗

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台灣成為美食王國，不是沒有道理！

《蚵仔煎的身世》作者曹銘宗╳台灣史專家翁佳音，

這回話說從頭，帶你瞭解台灣人吃東西的歷史

美食王國是怎樣吃出來的？

台灣美食享譽國際，背後有值得細細探索的美味歷史。位居歐亞大陸與太平洋交會之處，造就台灣兼具生物與文化多樣的雙重特性。數百年來，從南島語族的海上交流，到外來移民的農產引進與改良，使島上擁有原住民族的在地特產、荷蘭時代的歐洲食材，清代的漳泉潮汕菜色，日本和食西餐到戰後的眷村菜，台灣從此成為名符其實的美食王國。

為何總是戰後「發明」？把食物放回歷史脈絡裡

我們經常把一些飲食習慣推至日治甚至戰後才產生。其實，台灣與東南亞諸島早已形成南島語族文化圈，有些物產和飲食習慣，甚至可遠推至十六世紀以前，比如利用石滬養殖虱目魚有長久的歷史。荷蘭時代，還引入許多歐美南亞的食物，當時台灣已有僱用華人製作麵包的記載，還引進華工與耕牛，產製糖、米並外銷日本等地，發展出最早的農產經濟。

台灣人吃牛肉的四百年史！

一般常說的「戰後發明」，除了麵食之外，就是吃牛肉這件事。吃牛被視為戰後外省族群帶來的飲食習慣。但從日本時代的文獻裡，即有記載當時人也許不太會光明正大地吃耕牛，卻懂得吃進口的「和牛」！ 而在清代禁止殺牛的石碑，也說明當時真的有人吃，甚至可以將此習慣推至荷蘭時代的牛肉乾！如同牛肉常被誤解，咖哩和沙茶，這些被認為日本時代引入的西式餐飲和戰後的火鍋配角，其實都可以在清代找到線索。

美食發明王臺灣

台灣不僅接收了外來飲食習慣，也發明了不少看似飄洋過海而來的外地美食。比如溫州沒有的溫州大餛飩，四川沒有的川味牛肉麵，以及不產於蒙古的蒙古烤肉，全都是台灣獨有。這些台灣發明也印證了台灣兼具包容與創意的特性。

吃是民生大計，影響國家經濟，在社會文化層面中潛移默化。本書將以台灣人最喜歡的美食為題，介紹這些食物和吃法如何引進與轉變，透過詳細考察與追溯，解答你我今天為何會這樣吃，而且覺得哪種吃法好吃的歷史根源。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九