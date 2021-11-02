《空中看古厝》：空拍鳥瞰解析古厝的空間配置與防禦設施

文：康鍩錫

古厝的空間結構

宅院內外的空間設計主要是為了滿足家庭生活的需求，內部通常依照主從與長幼有序的倫理觀念來配置，以中軸線為主，正廳最為尊貴，故愈靠近正廳的房間地位愈高，而左邊（龍邊）比右邊（虎邊）大。

「間」為衡量建築面寬的基本單位，每兩根柱或兩面牆身之間的距離為一「間」。居最中者稱「明間」，明間兩側稱「次間」，再向外稱「梢間」與「盡間」。

「間」多為奇數，如一、三、五、七、九、十一開間。院落規模的深度則以「落」或「進」稱之。例如，正立面第一組建築稱為第一落（進），其前院稱外埕，其後院稱內埕或天井，第二組建築則稱為第二落（進）……，依此類推。

古厝的空間配置

門樓

前埕外另建的獨立屋舍，有的設二樓，門樓兩側與圍牆相連。

水池

位於住宅前方，通常為半月形，除了風水的考量外，主要為防火、防禦、供水、調節氣候與養魚之用。

埕及天井

又稱「庭院」、「中庭」或「天井」，為屋舍之前或屋舍內所圍成的空地。內埕與天井是各廳房的光源，也是家居的重要活動空間。埕分內外，用途不同。外埕通常是曬稻、晾衣或農事工作的空間；內埕的私密性較高，多半是婦女操持家事或家人生活起居的地方。

門廳

為宅第的門面。院落的第一進通常會設門廳，供主人接待賓客之用。

正廳

又稱「正堂」，為民居建築組群的主體，位於正身中央的明間，是祭祀祖先、供奉神明以及接待賓客之處，裝飾較講究，也是全宅空間最高敞的一間。客籍人將廳稱為「堂」。

護龍

閩南人習稱「伸手」、「護室」、「室仔」、「間仔」，客籍人稱「橫屋」，金門人則稱「櫸頭」，位於正身左右，與正身呈垂直之長條房屋。

房間

位於正身兩側或護龍間內，主要作為起居或寢室之用。

廚房

俗稱「灶腳」，通常位於屋後側或邊間，可兼為用餐處。

步口廊

位於正廳或護龍屋簷下的走廊，為串連合院的半戶外環狀廊道。

軒亭

外島地區習稱「抱廈」，為正廳前出抬樑式構架的屋簷，突顯正廳的重要性，亦是良好舒適的遮蔭處。

過水廊

有稱「過水亭」，為聯繫正廳與護室之間的廊道，多見於多院落式的民宅內。若有隔牆，則稱為「過水廳」。

防禦設施

昔時墾拓，不但漢人時常與原住民發生衝突，漳、泉、客等漢人族群之間也常為爭奪土地而械鬥，再加上治安欠佳、盜匪出沒，同籍移民唯有彼此結社並互相機動支援求生存，私人宅第建屋時亦特別加強防禦設施，以抵擋攻擊、防範入侵。另外，除了防禦可見的敵人之外，對看不見的無形世界，如神鬼邪祟等無法解釋的現象，以及大自然的災害等，亦都需要防禦，因此居民設置各式辟邪物來撫慰恐懼無助的人心。

【有形的防禦】

刺竹林

台灣人的村落和住宅多半都以竹叢環護，並特別稱之為「竹圍」。

圍牆

圍牆在民居建築中具有多重功能，可用來劃分空間、連接建築、防禦外敵入侵，同時還有美化環境的效果。

銃眼

有稱「銃孔」或「槍孔」，即在外牆上留設一些孔洞，洞口內大外小，以利從內射擊，外部卻不易覺察其位置。

銃樓

有稱「望樓」或「銃櫃」，多為二層樓，可供瞭望與存放兵器，並有銃眼以利射擊，多見於偏遠山區的宅第或是官紳豪宅。

Photo Credit: 貓頭鷹出版 銃樓

栓杆

為防門被輕易推開，故在實心板門背面再加上幾根橫木或豎木，以便將門牢牢頂住，稱為「栓杆」。而在門板下的地面相對位置鑿插孔，則稱為「伏兔」，以利豎栓杆上下槽對插。

隘門

於巷弄出入口所築的門，入夜或盜匪入侵時可閉門防守，主要為了防禦。

【無形的防禦】

八卦

常置於門楣，將八卦或太極圖刻於石、磚或木材之上，不只是一種圖形或符號，也被民間視為可辟邪納福的守護神。

照壁

又稱「照屏」、「照牆」或「影壁」，即一片設於出入口正對面的獨立牆壁，主要作用是擋住視線，使人無法一眼望盡內部。朝內一面多寫有「對我生財」或「天官賜福」，乃對自我祈求福庇。朝外做獅子銜劍圖像，以屏除外界干擾。

石敢當

「石敢當」三字刻於石上有厭勝辟邪的作用，以防制路沖或風水沖，多設於牆身、巷口，或對著丁字路口處。

風獅爺

亦即「石獅爺」。金門的先民為求禳禍避凶，始於村口迎風處聳立一座似人、似獸、又似神的風獅爺，藉以「鎮風止煞」，是金門當地最特殊的人文景觀。

劍獅

有稱「獸牌」，置於牆門或門楣上，獅口所含的劍在民間信仰中，屬道教張天師斬妖捉鬼的七星寶劍。劍獅都置於內外空間交接之處，一方面可以抵擋由大門入侵的邪煞，護佑居家平安，又可藉這種神祕色彩來嚇阻陌生人入侵家園的意圖。

守護神

即各路神明，有供奉於廳堂內的觀音菩薩、媽祖等，亦有供於室外的天官、村頭村尾的土地公、村落四隅布置的五營兵將等。

書籍介紹

本文摘錄自《空中看古厝（從建築格局到裝飾工法，空拍照、透視圖、紅外線攝影，深度導覽68棟台灣經典古厝）》，貓頭鷹出版

作者：康鍩錫

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消失的古厝，逝去的台灣記憶

台灣的古厝建築從延續閩粵移民的風格，到日治的中西合併，一直充滿外來者的痕跡。這些傳統建築反映出早期漢移民的家庭生活、工藝成就，以及台灣的移民史。但在現代化的口號下，傳統建築幾乎消失殆盡。在都市更新的聲浪下，兩百多年來的古厝淪為斷垣殘壁或違建危屋，甚至被剝皮整建成不同樣貌。

從地表到空中，完整紀錄古厝身影

作者康鍩錫自1985年起，帶著相機、空拍機在全台各地奔走。因為他的努力，不只是消失古厝的影像看得見，還能重現因整修重建而逝去的裝飾細節，比如霧峰林家在遭遇921地震後，部分崩塌建築雖有重建，但細節卻隨地震被抹去了，這些裝修前後的照片都收錄於本書中。

全書收有台灣本島離島共計68棟建築。以空拍機記錄，完整展現古厝的建築結構、周遭環境，用不同以往的視角，反映建築的風水考量與居住需求。並輔以拉線透視圖，解說建築部位與格局。



用細節見證傳統工藝、先民的生活樣貌

從板橋、霧峰林家的家宅，到離島的古厝，我們有幸可見百年前台灣知名畫師的水墨作品，看見交趾陶演繹的精彩故事。而那些層層疊疊的門院，一排排的橫屋，牆面上的銃孔，住宅周圍的刺竹也訴說著台灣過去的族群對抗史，反映各時代、地區家屋的防衛需求。門前的水池、屋頂顏色的選擇更是包含風水考量。今天，就讓我們用古厝上一堂不一樣的台灣藝術文化生活史吧！

本書特色

從空中看古厝，視野大不同。你會看見：古厝背面常常被竹林包圍、四合院中有時還包著三合院、院牆清楚分割女眷生活區和公用空間。

全書以34張空拍照記錄古厝格局，763張照片細看裝飾工法，還有古厝翻新前後對比圖。

採拉線、空拍、紅外線攝影解說古厝建物結構、裝飾細節、建築工法，一本書讓你變身古建築達人。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九