【日劇】《沒有薔薇的花店》：謊言、絕症、兒童遺棄——野島伸司的「懸疑」愛情親情劇

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美麗的盲眼女子挽著善良花店老闆的手臂，一起逛著商店街。結完帳，花店老闆把店員給他的貼紙，貼在集點券上，消費滿額可以參加抽選會，一等獎可是高級液晶電視機呢，「好想要啊，感覺很棒耶」，盲眼女子露出如花朵綻放的美麗笑容，這麼說著。

過了3秒鐘，她像是想到了什麼，像是在解釋些什麼：「沒有沒有，我雖然看不到畫面，但我可以聽聲音啊，嗯嗯，所以只為了聽聲音而買電視，感覺好奢侈啊」，「好，那我們就去抽獎吧」，「誒？」。

盲眼女子與花店老闆站在六角形的廻轉抽選器前，她猶豫著。

「還是不要了，我很討厭白球出來的『磕隆』聲。」

「不過，也有可能是紅球出來的『喀啷』哦。」

「是磕隆！」

「是喀啷。」

就在2人鬥嘴，花店老闆看到熟悉的商店街老闆便追了上去，小聲地問：「電視機還沒有被抽出來吧」，「嗯，偷偷告訴你，紅球我們要等最後一天才要放進去，一等獎要是這麼早抽出來，後面的客人就沒興趣來消費了」，「…...你要放進去啊 」，就在兩人爭執紅球的過程中，盲眼女子不耐煩了，一股作氣，轉動抽選器的搖桿。

磕隆，果然是白球，盲眼女子露出一臉掃興的表情，但這時花店老闆衝了過來，搖動手搖鈴：「恭喜妳，抽中一等獎了！」

是的，你知我知觀眾都知，根本沒放進紅球的商店街老闆也知，心地善良的花店老闆更知道，「這明明就是白球啊」這句話出現在每個人的內心OS，但同時間，最不可能知道的盲眼女子也是這麼想的。

因為她看見了，觀眾也知道，她看得見。

這是野島伸司的富士黃金檔月九《沒有薔薇的花店》第四集的前三分鐘開頭。透過竹內結子飾演的盲眼女子白戶美櫻，與貼近香取慎吾本人形象及性格的花店老闆汐見英治，野島伸島在這短短3分鐘，寫了一場明知真相卻得繼續假裝不知道真相的騙局戲。

雖然我們可以輕易將《沒有薔薇的花店》歸類成愛情劇或家庭劇，但這齣戲最特別的是，野島伸司用了「懸疑」要素構成這齣戲，這也是當年野島伸司與另一位腳本家野澤尚，在輝煌90年代日劇風潮裡的拿手好戲，甚至奠基了當時日劇獵奇走向的風氣。

Photo Credit：《沒有薔薇的花店》，來源：IMDb

當然，在富士月九「單集收視率超過30%」的紀錄裡，野島伸司的《101次求婚》與《一個屋簷下》分居第四名與第一名，在如今有太多新奇娛樂吸走觀眾注意力的世代，80年代末以腳本家身份出道的野島伸司，他是能寫出高收視的溫馨家庭劇、也能用各種禁忌題材去挑戰觀眾道德觀感的腳本家之一。不過，對於如今的日劇觀眾，野島伸司與高收視率，甚至是引發討論聲量，已經無法劃上等號。

先不論近20年來的日劇發展興衰，也不論紅極一時的野島伸司的風格轉變，但是，我們的確能在2008年《沒有薔薇的花店》，找到野島伸司創作脈絡的一支：意圖在劇裡埋入「社會問題」、「懸疑」，甚至從劇名「沒有薔薇的花店」，就是擅於透過「象徵」來舖陳角色的野島伸司，埋下第一道、甚至是貫穿全劇的謎題：為什麼花店沒有薔薇？

在戲的開頭，我們就能看到：年輕的英治，拿著一朵薔薇，趕到醫院，他來不及見到某位難產女子的最後一面，像是在對誰後悔及懺悔的他，獨力扶養孩子。鏡頭一轉，數年後，拼命工作的英治成為花店老闆了，小孩也長大了。某日，神秘也美麗的盲眼女子美櫻，出現在他面前，溫柔善良的英治遇見需要幫助的弱勢族群，無法冷眼旁觀，兩人因此認識。

但是，鏡頭再一轉，原來美櫻不是盲人，而是護士，她是故事開頭多年前難產女子其父親的員工，而那位父親也是知名醫院的院長，為了拯救得了絕症、只有院長才能辦法開刀救她的父親，才答應院長成為騙子，裝作盲人，來拐騙這個讓院長女兒過世的殺人兇手英治。

這些第一集的內容，熟捻90年代戲劇元素的野島伸司，在這個剪不斷理還亂的戲劇開頭，除了確立角色個性之外，同時也設下許多懸念：「善良的英治，真的是殺手兇手嗎？」、「英治為何懺悔般獨力扶養孩子？」，由善良的英治救濟的人們、共同組成的「無血緣家庭劇」的《沒有薔薇的花店》添增了懸疑要素。

「我們雖然沒有血緣，但我們仍是一家人」的家庭劇題材，對於90年代初就以這種題材寫出高收視率《一個屋簷下》的野島伸司來說，自然是駕輕就熟，但《沒有薔薇的花店》在這種溫馨氛圍裡，寫進了由欺騙展開的愛情，寫進了家暴孩子的「無名戰士」。

在《沒有薔薇的花店》播映的四年前，2004年，是枝裕和的《無人知曉的夏日清晨》，改編真實社會案件「東京巢鴨兒童遺棄事件」，以每天都在與生活搏鬥、卻沒有人發現，被家長遺棄的孩子們為電影主題。這部讓14歲的柳樂優彌成為坎城影帝的電影，淡化及壓抑悲傷，是枝裕和反倒拍出這個殘酷故事的清澈美感。

Photo Credit：《無人知曉的夏日清晨》，來源：IMDb

而在90年代，就將當代社會問題寫成連續劇的野島伸司，不同於是枝裕和有如紀錄片般的執導風格，當《沒有薔薇的花店》同時講述默默承受雙親照護問題的孩子時，野島伸司在這齣戲設定了一個象徵用的寓言故事：「北風與太陽」。

當與自己沒有血緣關係的小女兒，擔心有如太陽般溫暖的父親英治，看到自己臉會想到早逝媽媽而傷心難過，於是，戴上布面具，直到英治告訴小女兒：「太陽也很可憐呢，因為會灼傷人，所以太陽再怎麼喜歡誰也不會去接近他，所以他只能遠遠的看著，守護著她」，感動了小女兒，並拿下面具，直到在戲的中後段，觀眾才會發現到與溫暖英治的另一對比，「北風」的存在。

不論家庭教育的影響，不論性善如太陽般溫暖的人，或是冷酷如北風傷害著身旁的人，野島伸司在這齣在90年代可以狗血化的劇本裡，以溫柔細緻融合「懸疑」的方式，寫出他們的可愛可憐及可恨，以及家庭的意義。

《沒有薔薇的花店》的收視率雖然在黃金檔月九裡不算高，但相信不少日劇迷，若要回想曾寫出許多熱門作品的野島伸司寫過什麼優秀作品時，融合許多90年代元素（我們偉大的山下達郎片尾曲〈ずっと一緒さ〉），寫成懸疑溫情愛情劇的《沒有薔薇的花店》會是榜上有名。

當然，距離2008年《沒有薔薇的花店》的十幾年後，野島伸司這個名字也成為老派劇情的象徵，但當我們看著《沒有薔薇的花店》裡頭的謊言、絕症、血緣、親情以及笑容像花朵般美麗的竹內結子，也許在某個瞬間的閃現，這齣戲能帶給我們的感動，仍然那麼的溫暖。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航