《台灣同運三十》：一萬五千人共同完成的「彩虹地景」，透過媒體傳送至台灣和世界各角落

文：喀飛

二○○七：忠孝東路上的彩虹地景

二○○七年十月十三日在台北市東區熱鬧的忠孝東路上，一萬五千位參與遊行的人群排列出巨大的彩虹地景。美麗盛大的彩虹地景透過國內外媒體的報導，將台灣同志遊行參與人數再破紀錄的盛況，傳送至台灣和世界各角落。

二○○七年是我第一次加入台灣同志遊行聯盟籌備團隊，擔任文宣組長，超過半年、全程參與遊行的籌備和執行。

二○○三年首次舉辦的台灣同志遊行原是第四屆台北同玩節的系列活動，承辦的台灣同志諮詢熱線協會伙伴們提議舉辦同志遊行，催生了這個華人社會第一個同志遊行。後來台北市議員王世堅在議會質詢，責罵主辦台北同玩節的民政局不該用市府經費贊助這種「傷風敗俗」的活動。從二○○四年起，第二屆遊行就由同志社群組成「台灣同志遊行聯盟」自籌經費舉辦。

台灣同志遊行從第一屆走到第四屆，正好是我在報社工作、忙碌異常的一段歲月，沒能參與遊行籌備，只能當天上街參加。直到二○○六年離開報社後，才有機會重回同志運動戰場。

前一年，也就是二○○六年，第四屆同志遊行參加人數首度破萬，我記得看到遊行終點華山園區草坪擠滿人潮時，心裡浮現預感，這將是台灣同志遊行一個重要的轉折。

這個直覺來自我對於群眾運動和政治影響力關聯的思考。過去同志活動常局限在同溫層，雖然說能夠鼓舞參與的人非常重要，可是同溫層以外，很多人不知道、不瞭解同志遊行，或者說，不相信同志組織、同志遊行對同志社群能有多大的動員力。

鼓勵更多同志參與、吸引同志圈以外，更多的社會大眾能一起上街支持，讓盛況可以被紀錄、傳播，展現集結力量——這是籌辦同志遊行的朋友心中期盼的目標。二○○六年規模破萬，依每年人數不斷突破的發展，二○○七年勢必會再成長。這無疑是台灣社會支持同志平權的力量愈來愈強大的具體證明。這個盛況應該被清楚記錄，傳播出去。

二○○七年遊行籌備團隊訂出當年遊行主題為「彩虹有夠力，Rainbow Power」，由文宣組嘉雯所設計的LOGO圖案是一個緊握的拳頭，拳頭裡握著彩虹旗的六個顏色，傳達同志動員、集結將有龐大力量的意涵。

籌備會議上，大家思考怎麼讓遊行盛況，轉換成對社會的影響力，讓同志運動追求的平權正義主張，透過這個平台，被更多人看見與重視。「彩虹地景」的構想於是被提出——大伙兒決定要用遊行的人龍完成一幅最大的彩虹地景，地點就選遊行路線通過、假日人潮聚集的敦化商圈忠孝東路上。

圖象傳播時代，畫面是最好的記錄與傳播。概念發想到執行，又是一陣燒腦的過程。人群怎麼變畫面？怎樣的畫面，既有意義又有視覺震撼？動用群眾集體打造，用什麼道具和動作才能降低參與難度、讓行動的完成度提高？打造的地景，如何留下紀錄？哪些取景角度，拍攝的效果最理想？

籌備團隊，特別是文宣組反覆討論過程步驟，經沙盤推演，訂出讓行動順利的細節。事前宣傳，向參加者預告行動；舞台主持人和各大隊前導車車長，不斷提醒、邀請大家一起參與；當道具的六色，報到時給報名團體，也分送到六色大隊前導車上，快抵達忠孝東路時，出動義工沿路發給未拿的參加者，務必人手一張。

遊行前，我帶著文宣組伙伴，殺到忠孝東路四段尋找適合拍攝的大樓，經交涉商借、實地探勘，在大樓頂樓模擬拍攝，檢視拍攝效果；遊行當天媒體中心把「彩虹地景」執行的書面資料提供給記者，告知攝影記者建議的拍攝大樓，安排義工在大樓引導。

一切準備就緒，當天在國父紀念館集合，出發後沿途經過仁愛路、安和路、敦化南路、忠孝東路、逸仙路、松高路，抵達終點台北市政府後方廣場。當遊行隊伍行經忠孝東路四段，隊伍停下，前導車開始整隊，一聲令下，所有人高舉六個不同顏色的向天空揮舞，巨大的「彩虹地景」由一萬五千人共同完成，現場高聲歡呼。與此同時，在大樓頂樓等待的攝影記者，從高處按下快門，紀錄這個長達數百公尺的巨大彩虹地景畫面。壯觀的彩虹地景畫面，經媒體傳至台灣和世界各地，見證了台灣同志遊行歷史性的一刻。

台灣同志遊行從一開始由熱線提議舉辦，到後來很長的一段時間，都是由同志團體組成的台灣遊行聯盟做為籌辦核心，這群長期在各種同志議題領域耕耘的組織，有濃厚的社運色彩，透過每年遊行主題向台灣社會發出平權的訴求。這個歷史脈絡讓同志遊行建立了社運傳統，每年主辦團隊都很認真地提出議題訴求，在文宣內容、終點舞台演說呼應倡議，而非僅止於舉辦一個歡樂的嘉年華而已。

二○○七年迄今，台灣其他地方相繼舉辦同志遊行或代表地方同志社群的大型集結活動，二○一○年高雄、二○一一年台中、二○一一年花蓮、二○一一年新竹、二○一五年台南、二○一七年台東、二○一八年宜蘭、二○一九年苗栗、二○一九年嘉義、二○二○年雲林、二○二○年桃園【註】。同志遊行在台灣全島遍地開花，地方的同志社群和友善力量得以連結，藉著活動進行組織串連、平權議題倡議、運動人才培養，為同志運動累積能量。

在台北舉辦的「台灣同志遊行」經改組，由曾參與聯盟的團體成員代表、曾參與籌備的義工，另組「臺灣彩虹公民行動協會」接續主辦。約在二○一一、二○一二年間開始有人提議將遊行主辦單位組織化，最重要原因是立案團體的法人地位能讓募款工作更符合法律要求，組織化之後聘專職人員才能處理日漸繁重的行政工作。

前十屆由「台灣同志遊行聯盟」主辦時期，屬短期任務型編組，籌備成員近半年時間要投入籌備，還有原組織的工作要推動，多頭燃燒，成員常疲累不已。記得在我參與的二○○七、二○○八年間，曾因聯盟沒有足夠的剩餘經費，舉辦前先由成員大尾或核心團隊組織（熱線、性權會、同光教會）借款給遊行聯盟支應籌備花費。

對於有人批評同志遊行過於商業化，以台灣同志遊行的規模和運作，「商業化」或「資本主義化」的批評，我認為是硬要把歐美現況套在台灣組織身上，是脫離現實「不食人間煙火」式的議論。在台灣，從規模最大的「台灣同志遊行」到各地遊行，不論是群眾募資或接受商業贊助、開放攤位／遊行車輛租用，所有收入都是維持遊行的基本運作，沒有一個遊行主辦團隊是以「營利」為目的。

歐美大型同志遊行的確有令人非議的商業化發展，要論證台灣和這些資本主義化同志遊行的差異，要從規模型態和內涵去檢視。用最白話的描述來說，台灣沒有一個同志遊行要求參加者須付費才能參與遊行，沒有人因無力支付昂貴門票而被排除在遊行之外。更重要的指標，遊行現場並沒有被金錢至上的資本主義機制主導左右遊行的面貌——平權倡議依然是遊行最重要的宗旨、攤位／車輛租用或廣告贊助並沒有因為付費門檻而讓運動團體或公益團體成為弱勢者，導致遭排除、難以發聲。

但是歐美國家大型同志遊行資本主義化，的確是接下來台灣同志遊行必須引以為戒的警訊特，別是規模日益變大的同志遊行，參與人數是兩面刃，既可以讓同志社群發言取得聲量優勢，這能量也對商業運作充滿吸引力。來自商業的機構，一定會透過經濟力和公關運作介入。其中如何掌握拿捏的分際，必須時時被提醒，畫下利益衝突的紅線，不能因贊助者的龐大金錢挹注而失去或弱化同志運動為公平正義發聲的初衷。

註釋：有些地方活動名稱雖然不是「同志遊行」，或不完全以「遊行」為型態，但活動有集結在地同志、向社會發聲的運動倡議性質，因此列入。例如：由風城部屋舉辦多年的「新竹彩虹文化祭」、在地性別友善店家及支持同志的人士舉辦的「嘉義彩虹生活節」。

書籍介紹

本文摘錄自《台灣同運三十：一位平權運動參與者的戰鬥發聲》，一葦文思出版

作者：喀飛

台灣最大同志組織——同志諮詢熱線催生者 喀飛

三十年同運現場的親身參與，第一手性別平權的戰鬥發聲，

以擲地有聲的評論留住歷史，用鏗鏘動人的說理讓愛發生。

了解同志運動的過去，為了讓台灣社會走向更好的未來。

你知道一九九七年沒有交友軟體可用的男同志，在常德街如何被警察臨檢、當成現行犯羞辱？你知道一九九八年在酒吧墜樓的同性戀大學生，引發媒體怎樣的噬血追逐？

你知道歷屆總統、許多政治明星並非一路挺同，甚至曾經承諾跳票？

你知道內政部曾大剌剌發文表示：同志不宜被提倡？

你知道亞洲最大的同志遊行，怎麼透過萬人彩虹地景成為世界媒體焦點？

你知道直到二○一○年，台北市政府教育局都還在發布歧視同志的公文？

你或許知道二○○○年四月，玫瑰少年葉永鋕殞落；

但你知道二○一一年，一個國一男生因長期被嘲笑「娘娘腔」，從自家頂樓跳樓自殺？

你知道二○一八年公投，反同陣營撒下至少上億廣告費每天刊播誤導選民的資訊？

二○一九年婚姻平權在台灣發生，並非憑空而來。

出身野百合學運、九○年代正好站上時代浪尖的青春喀飛，細數彼時台灣如何銜接起八○年代末的解嚴狂飆，無論文學創作、性別論述、雜誌創立、專欄開闢、廣播發聲、劇場演出、電影獲獎、網路集結，百花齊放之下，一舉激發台灣同志運動能量。他也與友人在九○年代末共同催生了「台灣同志諮詢熱線」。

三十年間，他既為同志發聲，也為台灣同志運動獻身，將九○年代的風起雲湧定義為「時代浪潮上繼續創造時代」；當來到千禧年代，無論面對政治人物或反同勢力，「運動就是無止盡的戰鬥」。再至二○一○年代，極力關注老年同志與愛滋議題，希望能透過「回顧歷史，給下一代人養分」。

回首三十年，中年喀飛將長期置身場上與場邊的觀察筆記結集，無論是振振有詞的說理、犀利直面的批判，或是娓娓道來的回憶，此書有斷代史的企圖，有充滿耐心的評議，也有明亮的眼神，能看穿迷霧中的壓迫與歧視，用更為敦厚包容的姿態，在爭取同志平權的路途上，體貼每一種少數。

此書做為「一位平權運動參與者的戰鬥發聲」，正是為了透過這些並不如煙的往事，給蒙昧之人提醒，給弱勢者擁抱，給孤獨的人溫暖。

本書特色

作者喀飛為台灣同志諮詢熱線協會首任理事長，長期觀察同志社群文化、研究整理同志運動歷史，並以身在戰鬥前線的切身經驗和無役不與的第一手觀察，見證同志如何從飽受歧視走向性別平權。

全書以「三個十年」劃分，聚焦台灣同志運動自一九九○年代至二○二○年這三十年間的重大事件，以同志如何面對媒體獵殺、遭逢社會壓力的艱困情狀，重新整理爬梳。以俯瞰歷史的視角書寫三篇【十年紀事】，為每個十年定調歷史座標。

作者以三十年資深編輯的文字修煉、超過十五年的老年同志口述歷史書寫經驗，分析整理複雜的歷史場景，生動深情訴說時間洪流下的人性故事。

除特別著眼三大同志汙名事件，本書深耕「老年同志議題」與「愛滋議題」，關注性少數中的少數，正因深深感到歧視和恐懼無所不在，才不厭其煩解釋道理，寫下愛滋平權。

由陳慶祐專訪本書作者喀飛，在眾人共同譜成的時間座標之外，將貼伏著時代前進的私人史，以訪談形式呈現，讓小歷史與大歷史合奏。

書末詳附【台灣同志運動．三十年大事紀】，以「出版／藝文／媒體／網路」，「法律／政治／人權／愛滋」，「校園事件／教育」，「集結／團體／遊行／大型活動／社運連結」等四大類羅列每一樁共同使同志運動跨前一步的事件，史上最詳細的同志運動史整理。

Photo Credit: 一葦文思

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航