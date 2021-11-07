六個QA搞清楚高血壓、高血脂與中風之間的關聯

文：黃彗倫（新竹東元醫院家庭醫學科主治醫師）

「蹦！」廁所傳來一聲巨響，好像有東西壞了。你打開蓮蓬頭，發現最愛的水霧沒了；你按馬桶的沖水鍵，沒有水沖出來；你衝到廚房，轉開流理臺的水龍頭，也發現沒有任何水流出來。簡而言之，你家停水了。

還好沒有停電，你打開電視，發現新聞都在報：「自然水公司誤觸洩壓鈕，高壓衝破多處水管」「管內淤泥堆積如山，抗壓能力弱終釀禍」，你點了一根菸，拿了一根薯條，一屁股坐在沙發上。看著前幾天寄來的健康檢查通知書，血壓、血脂兩欄大大的紅字，不禁使你陷入深思。

沒錯，你現在腦血管的處境，大概跟整個城市的供水系統差不多，差別只是還沒有人不小心按到洩壓鈕而已。

高血壓跟高血脂，大家如此琅琅上口的兩組名詞，但真要探討其定義、影響時，相信大部分人對此也不是太有把握。

其實顧名思義，高血壓與高血脂就是「血液」的「壓力」跟裡面的「脂肪」太「高」了。也因此我會根據這些引號，在這篇文章回答幾個問題：

一、血液是什麼？在體內的作用是什麼？

人體的血液大概佔全身重量的1/13，也就是說一個65公斤的成人身上，大概有5公斤的血液。血液分成兩部分，第一部分是血漿，佔整個血液大約55％，第二部分則是血球，大略佔45％，可分為紅血球、白血球、血小板三種。

血液的功能則有三個，一、將需要的物質運送到全身，包括氧氣、養分、賀爾蒙等，同時把不需要的物質排除，包括二氧化碳、各種養分代謝之後的廢棄物；二、提供全身保護作用，血液內的白血球、血小板、抗體等物質，不僅可抵禦外來病原體，也能幫助體內環境被破壞之後的修復；三、維持體內體液、酸鹼值等平衡，這聽起來有點空泛，但與今日主題較不相關，暫且不表。

二、血壓到底是誰壓誰？這又是怎麼算的？

接著要來解釋一個其實並不是太直觀的概念，血壓。一般講到壓力，我們比較會聯想到A物品「由上往下」壓著B物品的畫面，於是我們說A給B的壓力是多少多少。但在物理上，只要A物品與B物品接觸的地方，有垂直的相互作用力存在，A跟B之間就都算「有壓力」。像被老闆拍肩膀的時候，不管是輕是重，大概都會覺得壓力蠻大的；而血「壓」說的壓力，其實是血液在流動的時候，對旁邊的血管所施予向外的壓力。

的確不太好想像，畢竟很少人平常會覺得自己是一根管子。但想想一群人手牽手躺在草皮上，讓體重稍重的人滾過去的時候，底下人的表情，大概就跟高血壓的血管一模一樣。至於如何計算，那是另一門學問，只要知道心臟收縮、血流高速沖過血管時，血壓會高一些，稱作收縮壓；心臟舒張、血流較緩慢時，血壓自然低一些，稱作舒張壓。

三、多少血壓算太高？為什麼高血壓很危險？

衛生福利部國民健康署《高血壓防治學習手冊》把正常血壓訂在收縮壓/舒張壓為120/80毫米汞柱，如果收縮壓在120-139或是舒張壓在80-89，稱為高血壓前期，但如果收縮壓超過140或是舒張壓超過90，就稱為高血壓，可以視為一種血管過載的狀況。就像下大雨的時候馬路淹水，就是地下水系統過載的後果，差別在於人體的血管系統有彈性，所以過多的水一開始不會漏出來，而是留在血管內，對側壁產生更大的壓力，直到有一天不堪負荷而破裂。

四、脂肪在血裡長什麼樣子？為什麼高血脂很危險？

接著我們來看看脂肪，同為三大提供熱量的養分（醣類、蛋白質、脂肪）之一，但相對於糖太多造成的糖尿病，鎂光燈似乎黯淡許多。不過有了水管的概念之後，其實就很好理解，為什麼高血脂也是一件危險的事情。由於脂肪聽起來就油油的，所以跟聽起來水水的血液不太互溶，因此大部分脂肪在血中會跟蛋白質結合，而一堆脂肪與蛋白質的複合體就稱作脂蛋白。脂蛋白大略可以分成幾種，最重要的兩種分別是低密度脂蛋白（low density lipoprotein， LDL）以及高密度脂蛋白（high density lipoprotein， HDL），差別在脂肪跟蛋白質的比例不太一樣，高密度脂蛋白是蛋白質比較多，低密度脂蛋白則是膽固醇（脂肪的一種）比較多。

而膽固醇，就像國高中時被丟到學校廁所馬桶的廚餘，在變成廚餘之前也很好吃、很重要，但太多的時候，就會到不正確的地方，產生不好的後果。超過身體需求的膽固醇，會堆積在血管壁，儘管免疫系統也不是省油的燈，但那就是另一篇文章了，重點是，免疫系統也沒辦法把膽固醇清得很乾淨，甚至清理過程中產生的殘骸也清不太掉，惡性循環之下，時間一久，血管就慢慢的被塞住了。

五、中風跟高血壓、高血脂有什麼關係？

從上述的比喻我們也可以了解，高血壓、高血脂的危險性在於「長期」不正常的狀態所「累積」的風險，來也快去也快的午後雷陣雨大概不會怎樣，但狂風暴雨連下好幾天，如果水管又年久失修，市長道歉也是在所難免；偶爾營養午餐真的很難吃，拿去倒馬桶還不會怎樣，但每天都倒廚餘在馬桶，而且全校都倒，除了好好檢討桶餐公司之外，這個學校的廁所爆炸也只是時間早晚的事。如果這些水管還剛好發生在一個國家的首都，也就是人類的腦部，我們會稱之為中風。發生在負責意識的區域，就會失去意識；發生在負責運動的區域，就會手腳癱瘓；發生在負責語言的區域，就突然不會講話了。

六、要怎麼預防高血壓、高血脂呢？

聽起來很老套，但長期的風險管控，本來就只能仰賴良好的習慣。首先就是注意均衡飲食，少油、少鹽、少吃有潛力成為「廚餘」的食物；第二就是不抽菸，因為菸品的成分會破壞血管的組成；第三是少喝酒，長期且大量的喝酒，會如同「狂風暴雨」一般造成血壓上升；第四是多做有氧運動，可以穩定增強血管的強度；最後，當然是定期接受健康檢查，追蹤相關數據，一有問題才能立即就醫。

「嘩！」廚房、浴室、馬桶同時傳來水聲，看來是水管修好了。你下定決心，把剩下的煙跟薯條，一齊丟進了垃圾桶。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

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