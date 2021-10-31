世界上最早成立的足球俱樂部，到底是哪一支隊伍？

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

熱愛足球運動的「腳友」們想必都相當清楚，當今最為活躍的幾支頂尖職業球會，可說都是如假包換的「百年老店」。如創建於西元1902年的西班牙皇家馬德里（Real Madrid），或是西元1905年的英格蘭切爾西（Chelsea）等等。

當然，更不用說在西元19世紀末就成立的義大利豪門「AC米蘭」（Associazione Calcio Milan、西元1899年）；然而，當我們專注於場上選手們的捉對廝殺之際，您可知道，世界上最早成立的足球俱樂部（足球球會），到底是哪一支隊伍嗎？

答案，就是設立於164年前的西元1857年10月24日，來自英格蘭南約克郡（South Yorkshire）的「謝菲爾德足球隊」（Sheffield FC）。

根據現存的官方版資料，最早是在西元1855年間（屈指一算，已是清帝國咸豐5年或日本孝明天皇安政2年），謝菲爾德在地所屬板球俱樂部裡的兩位成員Nathaniel Creswick和William Perst。由於不希望夥伴們在接近聖誕與年終假期時，隨著親友們聚餐的次數增加，以及戶外下雪時的球場閉鎖，身材也自動開啟「冬眠」模式。

期盼每一位球友在漫長冬天裡，依然得以進行球類運動來維持良好且健康的體態，所以兩人集思廣益、腦筋一動。將原本的板球規則加以修改，率先提出了這個前所未見的分支團體，也就是「足球俱樂部」。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 1857年的謝菲爾德足球俱樂部

嗯，既然冬季大力揮擊板球球拍時手會凍僵，而且板球比賽的進行時間每每又長達數個小時之久。那乾脆一點，我們就用「腳」來代替球拍，直接踢球吧。

但也因為當年的時空背景下，根本沒有任何得以引為參考的正式比賽規則，所以他們的足球賽踢法，可說跟我們今日所熟悉的比賽大相逕庭…包括了沒有越位犯規，守備方更可以在防守時，使出推撞或拉人的動作哩。當然，這個時候，他們已經允許攻門時啟動「頭槌」的必殺技了喔。

除此之外，當時全英國，乃至於「全世界」，哈哈，就只有他們家這一支足球隊，沒有可以交戰的對手，想來頗為尷尬。因此他們的比賽，很簡單，就是自家人分組對踢。像「已婚男士隊」出戰「未婚單身漢隊」，或者是「專職達人隊」對抗「其他」等等，純粹以消磨時間和運動為主。

後來到了西元1860年時，另一支在地球隊「賀林」（Hallam FC）也從板球隊隊員中順利籌組出足球隊，讓謝菲爾德足球隊在地球上終於有了對手啦。隔年，這兩支隊伍舉行了全世界的第一場足球「德比」（Derby、Rivalry；同城競技）大戰。

伴隨著此一新型態球類運動逐漸被人們接受，足球比賽也慢慢熱絡、精彩起來。整個大謝菲爾德地區，很快地在西元1862年時就擁有了15支足球球會，並且另外整合出了自己的地區性聯合足球總會，開始將足球運動推廣至全英國。

西元1885年，眼見英國各地足球運動已進入蓬勃發展的階段。然而在各區比賽規則異同下（有些地方允許一次上場18人，有些地方無畫設球門線）所產生的溝通與誤會，卻也讓主、客場球員有著不小的困擾或無法適應。各區球會於是集合開會，決定統一比賽方式與比賽規則，並大力改革各區足球協會制度，希望讓英國球會走向球會職業化與分級化。

但反觀老牌的謝菲爾德足球隊，由於多半是以當地的業餘選手作為主力，所以接下來幾年間就不斷在各項賽事中輸給有著雄厚資本，外加有著專業培訓機制的準職業級球隊，因此逐漸退出聯賽的前段班。後來也就降級到地區型聯賽，無法留在更高階的聯盟了。而唯一的光榮時刻，莫過於是落在西元1904年，當時謝菲爾德足球隊舉起了FA業餘盃（FA Amateur Cup）的桂冠。

Photo Credit: johnthescone @ CC BY 2.0 謝菲爾德足球俱樂部的吉祥物

目前這支建軍已堂堂橫越3個世紀，高齡164歲的足球隊，隸屬於英格蘭北部超級聯賽（Northern Premier League），主賽場位於新廠商冠名的「TUFFNELLS HOME OF FOOTBALL STADIUM」，包括250個座椅在內，總共可容納2089位觀眾。

而球隊高層也正計畫於鄰近的Meadowhead興建一個嶄新的球場，除標誌「the home of football」之外，更有著足球史博物館的建置，期許能成為全球數10億計足球迷的朝聖之地。至於西元2020－2021年賽季，因新冠肺炎肆虐英國，導致球場關閉、賽程縮減與改組，謝菲爾德足球隊位於西南分組（Division One South East）的成績，是1勝1平4敗，在20支球隊裡排行第18名，積分為4分。

簡單的說，如果大家所熟悉，運動彩券上常出現的「英超聯賽」是全國足球聯盟「第一級」的話，那他們這個賽事等級就是「第八級」。相較起來有些天差地遠，可能追不上Manchester City、Everton的車尾燈，只不過在歷史上，他們可真是抬頭挺胸，驕傲的天下第一足球隊喔。

即使照我們「台灣人」（沒有不敬的意思）的觀念或想法，這球隊的聯賽等級很低，可是就不代表球隊不夠積極培育新人喔。目前謝菲爾德足球隊擁有兩支正選成年隊、多支青（少）年培訓隊，以及一支女子選手隊呢。

每一支職業足球隊照例都會擁有自己的專屬綽號，嗯，那好友們您知道謝菲爾德足球隊的綽號是什麼嗎？

「The Club」…毫無疑問。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

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