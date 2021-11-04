1990年代最駭人聽聞的劉邦友血案（四）：20多年後，等待星火之光重燃的冷案

文：唐嘉邦（重大歷史懸疑案件調查辦公室調查員）

偵辦劉邦友官邸血案的過程中，由於出動單位極多，包括刑事局、台灣省警務處、桃園縣警局等，專案小組為幾個主要負責的單位做了任務分工。

其中「地主」桃園縣警局及轄下各分局，負責對可能引發殺機的縣府發包工程或施政措施，查訪有關業者及包商；台灣省刑大偵二隊則針對桃園、中壢地區的汽車賓館及地區的黑道人物做清查；刑事局偵一隊及偵三隊專案人員則進行對被害人、關係人及命案附近的有關通信做交叉比對。

依據這些情報，警方鎖定北部縱貫線兄弟聚集所在的桃園中壢一帶、擁有重裝武器者，其中有不少人已因案入獄服刑，專案小組也派員進入監獄查訪槍擊要犯，了解何人可能有如此的火力。

黑道「三」字輩，風聲鶴唳

第一個遭殃的是台北「中正聯盟」盟主劉邦誠，劉邦誠與劉邦友是宗親關係，在家排行老三，所以綽號「老三」，與警方正全力清查劉宅血案兇嫌的對象不謀而合，因此將他提報為治平專案對象。

劉邦誠被逮後，坦承販賣安非他命及組織幫派，但否認與劉宅血案有關，稱「我認識劉邦友啊，但他不認識我。」同時他也提出案發當時的不在場證明，檢警在訊問後排除他涉案。

案發3天後，專案小組根據目擊證人的指證，公佈兩名行兇歹徒其中一人的畫像，並懸賞2千萬元作為提供線索的破案獎金。警方公布歹徒畫像並說明特徵為：年約40歲，臉型圓胖、單眼皮、鼻梁寬扁，嘴巴略厚，下巴短而不明顯，皮膚白，身高大約168公分，長相頗斯文，上身穿著一件白色夾克，另名歹徒則較為瘦矮。

儘管已公布嫌犯畫像，但似乎沒有進一步發展。這時道上有傳聞，指稱兇嫌之一「老三」，可能為台語「劉三」之誤，根據警方發佈的兇嫌畫像，貌似板橋地區一名綽號「劉三」的黑道分子，但最後也證實毫無根據。

就在搜索歹徒無進展時，又有秘密證人舉報，案發當天上午11點左右，他曾在香港啟德機場見過畫像中的歹徒，兩人還交談了10分鐘，得知對方正要前往廣州。警方研判，如果行兇歹徒於當天上午8點15分許在桃園縣長官邸作案後，攔乘議員莊順興的轎車逃亡，假設由中正機場潛逃出境的話，到達香港的時間與證人指證時間相仿。但即便如此，也無法證實兇手確實已出境。

專案小組還曾鎖定槍擊要犯盧照琴涉案，但盧本人有確切的不在場證明，省刑大專案人員曾帶回幾名盧照琴身邊的手下深入查證，但也查無實證；專案人員亦接獲過一通檢舉電話，指稱有兩名綽號叫做「蜈蚣」及「大目仔」的黑道分子可能涉嫌行兇，由於兩人於案發後失去蹤影，警方調查後也無疾而終。

時序進入12月，繼之前劉邦友宗親，外號「老三」的劉邦誠在台北遭逮後，另一個外號「老三」的幫派分子張仲德也落網。 檢警之所以鎖定張仲德，不僅是因為他的外號，還是因為他認識被劉邦友夫人彭玉英視為「交友複雜」的官邸警衛劉明吉。

因為警方在劉明吉的筆記本上，發現首頁就記著張仲德的電話，且兩人間似乎有著金錢往來及債務糾紛。令人感到更可疑的是，張仲德在案發後就人間蒸發，連他太太都不知道他的行蹤。

正當檢警以為這次總算有所突破時，但跌破眾人眼鏡的事又發生了。專案小組在12月9日公開發布協尋張仲德的公告，隔天張仲德便聯繫TVBS電視台，主動陳述案發後他的行蹤，並在12月11日，由立委彭紹瑾及律師的陪同下到桃園地檢署到案說明。張仲德喊冤，稱他絕對沒涉入縣長官邸血案，他這幾天到處躲藏，是因為害怕被掃黑入獄。經檢警調查後，也認為他確實未涉案。

在偵辦劉宅血案中，檢警對於外號「老三」的幫派分子逐一調查，讓全台「老三」為之色變，因為被逮後即便沒有涉及官邸血案，也可能會被提報治平專案遭到檢肅。

從樂觀趨向悲觀的調查行動

在查緝兇嫌的過程中，專案小組及高層的態度，也漸漸由樂觀轉至低調。內政部長林豐正、警政署長姚高橋於11月25日曾連袂表示，血案已掌握重要線索，應很快就可破案。

省警務處長王一飛於隔天26日，在省議會答詢時也很有信心地認為，「案子就快破了」。檢察官宋國業於同一天，面對媒體的一再追問時，則指出希望能在兩周內破案。

對於檢察官稱兩週內可能破案，林豐正表示，「差不多」，因為調查已「正慢慢接近目標中」、「已逐漸收網」。不過，相較於他人的樂觀，檢察長黃世銘則有所保留，他認為證據的調查務必仔細，不應有時間的限制。

儘管部長、署長、檢察官於偵辦初期都信心滿滿，但因為偵辦進度並未有實質性突破，有立委於11月28日在立法院質詢時，質疑警方偵辦方向越來越廣，似乎根本無法破案。但林豐正還是於答詢時表示，偵辦範圍已經越來越小，血案應該很快就會破案。

專案人員雖然一再向外界表達案情進展頗豐，即將收網的樂觀訊息，但已有媒體於報刊上批評檢警偵辦其實已陷入膠著：不論是人證、物證及線索的掌握都陷入瓶頸，背景清查也無重大發現，目前檢警幾已喪失主動出擊偵辦的契機，只能被動的依賴民眾檢舉電話，逐一過濾清查。

同時外界也開始批評，檢警偵辦縣長官邸血案之初，從全國各單位調派菁英人員辦案，不僅動員刑事局、省警務處、桃園縣警察局，後來甚至還有台北市刑大加入，以及從各縣市抽調頂尖的刑事幹才。表面上各自分工、各司其職，看來似乎是密切配合，但其實專案小組疊床架屋，各單位人馬各有盤算，各辦各的案，大家都想獨攬破案的首功，導致彼此資訊不流通，常常同樣的線索，不同單位分別去查了5、6次，嚴重浪費人力。

11月29日，林豐正在接受訪問時，已不再有前兩天的樂觀，說法由「快破案」變成「絕不會變成另一個尹清楓案」。

樹大招風的被害人，太多資訊等於沒有資訊

到了12月，案件依舊沒有進展，警方的說法變成因為媒體整日盯著專案小組，導致桃園縣警局人員進出複雜，並懷疑有媒體在檢舉電話上裝設竊聽器，影響警方辦案，因此禁止閒雜人等出入。

同時，檢警也發現，自從案發之後，每天的檢舉電話從沒停過，但經過多日下來的經驗累積，認為這些電話中的線索其實可參考性極低。這些檢舉電話可分為三大類：

糾紛或訴訟當事人藉機檢舉，製造對方的困擾。 陳年夙怨或難解舊怨，趁此機會報復。 彼此具有利益衝突甚至黑道兄弟間仇隙難解，趁機檢舉藉警方調查之力困擾對方。

這些與案情無關的電話源源不絕，專案小組還不得不查，造成警方極大困擾。由於早前包括李師科案、中壢角頭「咪咪」命案，警方都是靠著檢舉電話破案。因此，在劉邦友血案中，仍然期待能靠著檢舉電話提供破案線索。

法務部長廖正豪當時曾向民眾宣示，也像是對專案小組精神喊話。他稱，劉邦友血案「非破不可，不能不破，也一定會破。」 然而，專案小組似乎黔驢技窮了…… 專案小組一度期待腦部受傷復原後的鄧文昌，可以提供關鍵證詞，然而，鄧文昌的記憶力在傷後已喪失，無法具體回應檢警的疑問。就這樣，案件鎮辦進度越來越緩慢，甚至最後就漸漸停擺了。

20年後的另一條死路

就這樣一直來到了2016年11月，血案發生即將滿20年，也就是舊《刑法》規定20年的法律追訴期屆滿之前，曾傳出有一名民眾向新北市議員林國春陳情，指控綽號「老山」的梁姓肉販及另名綽號「哥哥」的男子就是劉宅血案兇手，並稱兩人當年是到縣長官邸幫朋友討賭債，遭劉邦友辱罵，於是兩人在憤怒中奪取警槍殺死八人。

專案小組立刻決定重啟調查，並前往梁男位於新北市新店住處搜索，帶回梁男與妻子、胞妹，不過在訊後隨即請回。檢警比對梁男DNA，也初步排除他涉案，原本激起的一絲希望，馬上就被撲滅。

不過，桃園地檢署襄閱主任檢察官王以文在20年追訴權期限屆滿時曾表示，追訴權時效是指「從來沒有被偵辦過的對象，若是偵辦過程中已被列為嫌疑人，追訴權時效就會延長，檢方會採最寬鬆的標準來認定，劉宅血案的專案小組不會因此解散或停止偵辦。

2018年，行政院通過《刑法》部份條文修正草案，犯最重本刑死刑、無期徒刑或10年以上人為致死案，將取消追訴期規定。也就是說，像劉邦友這類重大的社會刑案，未來不會再有時效的問題，只要兇手還活著的一天，就得接受法律的制裁。

劉邦友血案絕對不只是八條人命那麼簡單，而是背後牽扯的不可告人利益歸屬、權力運作。為偵辦劉邦友命案，檢警一共過濾1200多條線索，清查超過三萬名可疑對象，指紋比對超過一千萬枚，命案歷經八位警政署長、六位桃園縣警察局長。因為它是台灣治安史上的痛，所以只要有線索就必須要查下去。 期盼我們能看得到那一天的到來。

1990年代最駭人聽聞的劉邦友血案（五）：從犯案經過到偵辦過程，每個環節都存在許多問題

本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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