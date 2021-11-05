1990年代最駭人聽聞的劉邦友血案（五）：從犯案經過到偵辦過程，每個環節都存在許多問題

文：唐嘉邦（重大歷史懸疑案件調查辦公室調查員）

劉邦友官邸血案時間表

1996年── 11月21日：2名歹徒潛入桃園縣長劉邦友的官邸犯案，造成八死一重傷。

6：30之前：歹徒潛入官邸警衛室

7：30 機要秘書徐春國來到縣長官邸

7：40 前國大代表林木連打電話到官邸，與劉邦友通話

7：50 桃園縣工務局長劉志清回撥電話至官邸找縣長，但縣長已出門

8：00之前：司機劉邦明抵達官邸備車，在警衛室遭歹徒押制

8：00 劉邦友下樓，可能步出客廳後即遭到歹徒脅持至警衛室

8：05 縣長室致電官邸

8：10 鄧文昌、莊順興兩名議員來到官邸；縣長室再度來電

8：15 警衛劉邦亮抵達官邸接班，是最後一名進入警衛室的受害者

11月25日：內政部長林豐正、警政署長姚高橋表示已掌握重要線索

11月29日：林豐正說法由「快破案」變成「絕不會變成另一個尹清楓案」

12月：外號都叫「老三」的劉邦誠與幫派分子張仲德落網。

2016年── 11月：有祕密證人指稱，當年殺害劉邦友等八人的兇手，其實是外號「老山」的梁姓肉販，另一名兇手綽號是「哥哥」。

11月20日：劉邦友血案追訴權時效20年期滿

2018年── 行政院通過《刑法》部份條文修正草案，犯最重本刑死刑、無期徒刑或10年以上人為致死案，將取消追訴期規定。

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疑案辦調查員筆記

桃園縣長劉邦友官邸血案是台灣第一起重大的政府要員住宅命案，堂堂一縣之長的官邸竟然在大白天遭兇徒潛入，並殘忍地以行刑式槍殺包括縣長劉邦友在內的九人，造成八死一重傷，且案發至今超過23年仍未偵破。這起命案從發生原因、犯案經過到最後偵辦過程，每個環節都存在許多問題，值得深深探討。

台灣之前也曾出現過像是八德鄉滅門血案、林宅血案之類的滅門案，但都是發生在早期戒嚴時代。儘管這些案子也是媒體的報導焦點，但多少還是受限於當時的報禁及言論管制。

劉宅血案就不一樣了，它發生在1996年，這時不僅已經開放了報禁，報社如雨後春筍般冒出。與之前的重案相比，這時正是第四台業者興起的時刻，在新聞報導方面，除了老三台外，一大堆24小時輪播的新聞台出現，SNG車即時報導，使得劉宅血案的曝光程度達到前所未有的高度，檢警的偵辦進度也都攤在民眾面前檢視。

但我們真的看到了全貌嗎？

如果讀者有興趣回頭查詢當年劉宅血案的報導，可以發現負責偵辦的專案小組絕對是非常認真的辦案，每天都要四處查訪、過濾檢舉電話，並針對幫派分子進行檢肅，不可謂不用心。

後來很多媒體在檢討劉宅血案時，都認為未能破案的關鍵，在於命案現場被第一時間前來的救護人員、警察給破壞。但事實上，當時九個人堆疊在兩坪不到的警衛室內，警消救護人員根本無從判別裡面到底誰生誰死，在救護第一的前提下，現場遭到破壞是無可厚非的。任何重大命案的現場，都有可能因為救護而遭到破壞。

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另外，媒體也探討了專案小組的組成。劉宅血案的專案小組內，集合了桃園縣警局、刑事局、省刑大、台北市刑大等單位的菁英刑警，各個都是偵辦刑案的高手，陣容堅強。但也因為各單位協調問題，遭批評專案小組內權責不清、疊床架屋，各單位各辦各的案，導致組織內溝通出現問題，辦案效率不彰。

這些媒體批判的點，可能是劉宅血案無法破案的因素之一，也可能不是。因為劉宅血案絕對不是兩名歹徒衝進官邸殺人那麼簡單，它的背後的殺機才是最需要被剖析的。

老實說，就算當時真的逮獲行兇的兩名兇手，案情就能真的水落石出嗎？我想恐怕未必。

劉宅血案牽扯到的東西或許比我們想的都還要更深或更廣。此案的關鍵還是要落在主角劉邦友身上，當時的桃園縣在劉邦友縣長任內，推出了大量的土地開發案，這些開發案的背後代表的是龐大的商機利益，也因此是各家勢力競逐之處。另外，還有許多諸如農會弊案、環中東路拆遷案、焚化爐案等，外界揣測血案背後的殺機應是來自於此。

但既然已經得知明確的殺人動機，為何專案小組遲遲不能從中過濾出可能的兇嫌及幕後主使者呢？理論上只要理清楚誰在這些案子中吃了大虧，誰就有可能是兇手不是嗎？

不過，這樣的殺機一來只是推測，二來這些案子太多，涉及的政商人士間關係錯綜複雜，而且其背後皆有黑白兩道的背景支持，在沒有實質證據的情況下，檢警能做的事有限。

而誰真正掌握住案件全貌呢？

只有兩個人。一個是已死不能說話的劉邦友；一個是在血案中唯一的倖存者、腦部受到重創的縣議員鄧文昌。

鄧文昌是劉邦友的親密戰友，他承襲著父親的地方勢力，一直是劉邦友最堅定的支持者之一，甚至許多案子的背後斡旋協調都是由他負責。原本專案小組期待傷後復原的鄧文昌能恢復記憶，他的證詞絕對能成為偵破劉宅血案，並揭開所有內幕的關鍵點。 不過，鄧文昌雖然命大被救活，但從此無法溝通、智力退化、喪失記憶，對於案件過程無法交代。

關於鄧文昌的狀況，一直有許多傳聞，但我想我們還是不應過多揣測。 對鄧文昌及其家屬來說，從地獄中走一遭再回來已屬萬幸，沒什麼比還能活著更重要的事。但也因此，或許只能永遠讓真相封存在他的腦中了。

案情分析筆記

面對一樁超過23年的懸案做案情分析，幾乎是不可能的事，但也許我們可以討論一下始終眾說紛紜的幾個疑點。

首先便是兇手在光天化日下闖入官邸、並以行刑式手法槍決包括當時的縣長等九人、造成八死一重傷──代表了什麼。

2016年11月，刑事局根據祕密證人陳姓男子提供的情資，約談了疑為真兇的梁姓男子「老三」（老山）。媒體披露的訊息是，警方指出，陳姓男子稱自己2000年時在桃園向綽號「哥哥」的肉販學習開業相關技術，而「哥哥」頭上的肉品大盤商是綽號「老三」的男子。

據「哥哥」所言，他與「老三」本來只是要去找縣長官邸的駐衛警劉明吉討賭債，結果在遇到劉邦友時遭到辱罵，嚥不下這口氣的2人當下奪走劉明吉的警槍並挾持官邸內的8人，最後槍殺了他們。

報導也指出，警方很訝異陳姓男子的供詞幾乎完全吻合20年前的採證，從屍體的位置到如何綑綁被害人等，還詳述了他們與死者的對話及逃亡路線──儘管如此，在驗完梁姓男子的DNA後，這條線索還是斷了。

這裡有兩個疑問：一是倘若只是討賭債，除非已預謀殺人，否則為何要將所有進入警衛室的人都先押起來、最後再全部槍決？

依照1996年11月21日案發的時間線，一大清早去縣長家堵人、一直待到人來人往的8點半左右，最後限制了九個人的人身自由，期間冒著非常可能被人發現的風險──更不要說官邸就在縣府大樓旁不到200公尺處──連逃亡都幾乎可說是不慌不忙、好整以暇，只是為了討賭債這個理由，實在讓人覺得站不住腳。

再者，一如調查員的案件描述中所說，被害的劉邦友、鄧文昌與莊順興是桃園政壇的鐵三角，且「案發現場曾留下一張縣長劉邦友照片，警方研判是兇嫌用來辨識之用」。

儘管照片上查無指紋（如是職業殺手涉案、這點也很合理），再搭配鄧文昌祕書梁美嬌被歹徒挾持時聽到、兇嫌不斷辱罵劉邦友的事實，不僅令人有種槍手確實是將劉邦友當成目標，並確定這鐵三角都會在官邸、只要將三人都引進警衛室，其餘的人都可以陪葬的感覺──還可以掩人耳目，混淆調查方向。

而一次殺害如此多人，其中不是帶有相當的仇很與衝動，就很有可能是這些人都有機會牽連出實際真兇的身分。

而由於被害者的身分特殊，政商人士間關係錯綜複雜，且其背後皆有黑白兩道的背景支持，非常合理的一點也是：警方只能設定是黑道報復而往黑道仇殺或金錢、土地利益糾紛調查，幾乎不可能往政界追查，也因此當你在網路上輸入「劉邦友血案」，會看到傳說某位政壇大老其實是幕後黑手的指控。

也一如美國的辛普森案，案發現場被破壞──9名受害者倒在狹小的警衛室中，為了第一時間救人，完全無法保留完整的現場跡證，這也是後來李昌鈺說，劉邦友命案很難破的原因之一。

而就兇手顯然準備了足夠的武力、掩飾身分用的面罩、綑綁用的膠布，行刑式的滅口以及之後脫困的逃逸路線來看，我們或許可以很合理地認為這是一起精心策畫的謀殺，至於是黑道還是政治力介入，恐怕很難得到鐵證如山的真相了。

本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航