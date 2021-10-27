經濟學人智庫預測2022年10大風險，包括「中國與台灣爆發衝突，美國被迫介入」

全球疫情逐漸趨緩，經濟逐漸復甦，不過是否有潛在危機，可能影響疫情後的經濟成長？經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit，The EIU）預測，疫情趨緩，整體來看後疫情的經濟復甦將持續至2022年，全球GDP將增長4.1％。雖然前景樂觀，但仍有10項政治、經濟隱憂，可能遏止經濟成長，讓全球經濟走回頭路。

隸屬經濟學人集團（The Economist Group）的經濟學人智庫，今（27）日發布2022年10項關鍵風險重點預測。而這10項預測中，就有5項與美國、中國的動向相關。其中第7項預測更關於台海衝突。

第7項預測：台海衝突、美國介入上榜

經濟學人智庫針對2022年的第7項可能隱憂，就是「中國、台灣發生衝突，引起美國介入。」經濟學人智庫指出，從2020年末以來，中國對台灣的侵略日益增加，導致台海發生軍事衝突的風險升高。不過由於顧忌美國介入，中國不會刻意與台灣發生直接衝突。

經濟學人智庫指出，雖然總統蔡英文並沒有明確表明會在任內宣布台灣獨立，但近期台美關係升溫，導致共機頻頻擾台，不斷進入台灣防空識別區（ADIZ）。然而共機侵擾容易提高軍事上誤判的風險，提高中國、台灣軍機相撞的機率。一旦這類意外發生，將爆發衝突。

經濟學人智庫也分析了台海衝突可能為各國帶來的風險。智庫指出，一旦台海發生衝突，將摧毀台灣經濟，同時重創台灣半導體產業。因為全球供應鏈體系仰賴台灣的半導體產業，將可能重挫經濟，導致災難性的後果。另外台海衝突也可能連帶牽扯美國、日本與澳洲，接著逐漸成為全球性的衝突。

關鍵風險預測：美國、中國動向成重點

另一方面，10項關鍵風險重點預測中，就有5項是跟美國與中國的動向相關。

第1項風險預測就明確點出，美中關係惡化可能造成的經濟影響。

經濟學人智庫指出，中美間的衝突與矛盾，導致彼此不斷向對方祭出制裁、限制等等。美國也試圖說服西方國家向中國施壓，要求企業「選邊站」。不過經濟學人智庫認為，選邊站的結果可能會將世界經濟劃分成對立的兩集團。另外中國祭出的制裁，也可能加劇全球投資與貿易的不確定性。

此外，中歐關係也成重點。第8項指出，3月的時候歐盟針對新疆人權，向中國祭出制裁。而後中國更針對歐盟的歐洲議會、歐洲各國國會議員及智庫等實施報復性制裁，導致中歐關係惡化。不過如果之後歐盟針對中國進一步做出與美國相似的經濟制裁，可能影響中國在歐盟的企業、以及歐盟在中國的企業。

第2項、第3項則分別指出中國、美國的經濟問題，將如何影響全球。第2項關鍵風險預測指出，美國可能會發生出乎意料的貨幣緊縮，導致股市崩盤。第3項則攸關中國房地產，指出中國房地產經濟的崩潰，將影響全球經濟。

最後，其他的風險預測則包含：出現新的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）變種病毒株、中東及拉丁美洲的社會動盪、嚴重乾旱引發飢荒與國家間的網路戰等等。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺