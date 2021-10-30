【影評】《玩命關頭9》：最棒的飆車B級片，唐老大與他的家庭夥伴又展開了一段奇幻冒險

《玩命關頭》系列電影，本質極為簡單，就是一群從事「街頭賽車」的男男女女，親友之間的家庭羈絆。劇情以馮迪索飾演的「唐老大」為核心，描述他與身邊親友冒險犯罪的種種故事。

這整個套路來說，是很B級片，純粹以「飆車」為賣點的動作片，不但一路拍到了第九集，而每一部續集都創下超越前作的歷史票房紀錄，不計通貨膨脹，單就數字來說，《玩命關頭7》居然是「非奇幻／科幻類」的影史亞軍，賣了15.16億美金，僅次於《鐵達尼號》。而《玩命關頭8》以12.36億，名列第三（一樣，扣掉所有奇幻作品來算的話）。

COVID-19 影響全世界的電影票房，因為防疫問題，電影上映廳數大減，許多電影都採「戲院／線上串流」雙軌發行。而《玩命關頭9》居然還開出7.21億美元的成績，甚至超越幾個月後上映的，漫威影業《尚氣與十環傳奇》（4.21億美元）。

這在在表示，《玩命關頭》系列，有種奇特的魅力，那幾乎穿透了傳統片型（倫理、家庭、愛情、動作、科幻），滿足一種人類原始的需求，讓《玩命關頭》系列電影，並非表面看來那麼簡單。

簡單元素加上明星魅力，讓B級片成為票房保證

動作片本身就是一種類型，而受大眾喜愛討論的動作片，從《第一滴血》、《終極警探》，到《捍衛任務》。賣點就是兩個：「故事」、「明星／角色」。動作設計雖然就是動作片的精髓，但精髓必須要附著在這兩大前提上。觀眾常常先認可明星（例如湯姆・克魯斯），才愛其動作片（即使故事不怎樣）。

或反過來說，故事會造就明星，好看的故事可以帶出角色魅力，相輔相成。也就是說，觀眾當然是喜歡動作畫面才看這類電影，但動作畫面的出現是必須要有意義的，是用來襯托人物或劇情。不然去看國家地理頻道介紹炸彈的影片即可，從頭到尾都可看到爆破場面。但那不會有什麼樂趣。

單純把動作畫面玩到極致，而人物與劇情薄弱（B級片套路），也有可能變成經典。《瘋狂麥斯》就是一個例子。那是將飛車動作、特技與真人特效玩到極致的作品，畫面本身就很具藝術性。就《玩命關頭》系列的性質來說，它一樣是以B級片的情節套路，搭上一群有戲感的演員（後來有一半變成明星），然後配合以飆車為主的動作設計，各方面都沒有做到最高標準，但全都很突出，也就獲得了成功。

《玩命關頭》系列，成功在於三件事：人物、動作、氣味。前兩點是動作片成功的基準，氣味就比較微妙。在過去典型的動作片，「氣味」會跟角色心境、形象外表、敘事風格，搭在一起看。像警匪片裡面，刑警戴的墨鏡，叼菸的角度，就跟氣味有關。昆丁・塔倫提諾之所以成名，正是他能熟練的混搭B級片的電影元素，構成電影的氣味，來形成個人風格的故事。

《玩命關頭》之所以可以超越其他動作片，每一部續集都獲得更大的成功，就在於氣味的成功。美國從70年代開始，就有很多飛車追逐的電影。但針對「飆車」這件事做文章的片，並不多。飆車本身就是反體制，但又沒有傳統警匪片那種「犯罪強度」。飆車比犯罪的飛車追逐，更貼近觀眾的生活。一般觀眾很難遇到《末路狂花》式的人生，但違反交通規則飆飆車，跟三五好友載著妹仔跟警察挑釁，追求一種「相對安全的自由」，卻還是比較常見的。

《玩命關頭》的故事就在講「飆車族的生活」，觀眾自然很容易有認同感。特別是唐老大在每一集都會提到的「家人之愛」的萬年老哏，彷彿他的人生不關注更深的家國大事（啊就真的沒有，而一般觀眾也不在乎）。而這條主旋律就構成了電影的「氣味」。唐老大與自己飆車的兄弟、姐妹們，情如家人。而家人每次都會捲入什麼紛爭，唐老大就帶著其他人去處理。處理方式就是他們最擅長的：飛車追逐。以此牽動觀眾的注意力。

Photo Credit: Fast & Furious 劇照

老哏玩出新花樣

電影拍到第九集，觀眾大多不記得每一集的故事情節，因為那不重要。但對每個人物之間的愛恨情仇，反倒印象深刻。因為那種生活感就像追劇一般，讓觀眾想看。加上每一集都別出心裁的動作設計，更在「飆車族的家人愛」之外，構成觀眾必看的理由。《玩命關頭》另一個堪稱影史最強的點，就是在「飛車追逐」這個元素上，他們每一部續集都能更上層樓，做到觀眾難以想像的事

從最初的城市飆車開始，到後來高速公路的大混戰，汽車跟戰鬥機進行battle⋯⋯，一路下來，忍不住會讓人想說「下一集還能有什麼變化？」到了《玩命關頭9》，真人電影最誇張的東西終於出現。前幾集中唐老大駕車凌空飛越幾百公尺長的峽谷，已算不了什麼。在這集中，他們為了阻止電腦病毒，開車「上太空」，用車把衛星撞壞，化解壞人的陰謀。

連把車開上太空都想得到，而且完全合情合理，毫無科幻感也不奇幻。相較來說，片中透過「大磁鐵」的效果進行的「飛車追逐」的變化，固然精采萬分，就沒有上太空令人咋舌。這種觀眾對「動作設計」的期待感，更強化了《玩命關頭》系列的價值。

B級片是全世界電影產業必然存在的產物，簡單講就是「通俗」，B級片存在的理由，大多就是「提供娛樂」、「賺錢」，並未追求更高的價值。如果電影工作者要追求更高的價值，就像《瘋狂麥斯》，技術上可做到極致。或像許多作者論的導演，馬丁・史柯西斯、費里尼等，追求個人電影美學。或有人會透過電影，來傳達思想跟意義，例如尚盧・高達、史派克・李的電影。出發點各自不同。

《玩命關頭》系列，就是B級片的思維。飛車追逐、通俗劇的家人情感，刺激緊張的敘事（有的好、有的失敗），並沒有要微言大義，也沒有要追求藝術價值，更多是想要賺錢。第九集的導演林詣彬，在第六集拍攝時就決定退出，是因為片商在第六集還沒殺青，就要他順便拍第七集會用到的畫面。他起肚爛就退出，沒參與七、八兩集。

但片商這種想賺錢的態度，卻也不粗製濫造。在捧紅了馮迪索以降的一干演員後，持續沿用這群演員，然後在飛車特技上推陳出新。精神面雖是萬年老哏，但觀眾在認同角色與演員後，對續集直接就有認同感，也帶動整個系列的熱潮。

Photo Credit: Fast & Furious 劇照

要說《玩命關頭》系列，這種精緻的B級片，為何可以是動作片的影史票房冠軍？因為它獲得全世界30歲以下的男性青年的普遍認同。已有很多票房分析，都提過這點。認同的點是什麼？兄弟情、 睪固酮的作用、熱血、飛車、動作。這些讓男性血脈賁張的要素，自然會獲得最普遍的歡迎。這就像全世界男性都無法拒絕A片的誘惑。那來自於男性本能。

目前片商已規劃了《玩命關頭10》、《玩命關頭11》，預計在第11集完結。照理說這系列沒什麼結束的必要，片商雖沒說明，但考慮到演員年紀，與套路即將用盡（一群家人間的故事與恩仇，總有極限），讓系列完結也有道理。只是《玩命關頭9》已出現開車上太空撞衛星，《玩命關頭10》還能出現什麼更極限的動作設計，還真令人期待。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航