三中案一審判馬英九等人無罪，唯一有罪的蔡正元表示將繼續上訴

前總統馬英九涉及三中案遭起訴，台北地院今（27）日一審判馬英九無罪。馬英九被控15年前擔任國民黨主席期間，指示黨營事業中投公司董事長張哲琛、總經理汪海清賤賣中視、中廣、中影資產，2014年特偵組認定「三中案」無不法，將全案簽結。

2016年民進黨執政後，北檢重啟調查，改認定馬英九創造「天龍八步」財務操作模式進行非常規交易，導致國民黨損失72億餘元，2018年羅列五大犯罪事實，分依《證交法》特別背信罪起訴馬英九等6人。台北地院今判馬英九、張哲琛、汪海清無罪。

為什麼馬英九判決無罪？

北檢起訴指出，馬英九、張哲琛、汪海清在三中（中視、中影、中廣）交易及舊黨部大樓案中，涉嫌以低價及非常規交易方式出脫具不當取得爭議的黨產，造成國民黨新台幣72億多元的損害，2018年7月間依《證券交易法》的非常規交易、特別背信、《刑法》背信等罪嫌起訴3人。

《中央社》報導，台北地方法院審理後認為，馬英九於本案交易期間未曾擔中投公司及光華公司董事，也未被2公司授權對內管理公司事務，對外有為公司簽名權限，而不具《證券交易法》非常規交易罪及特別背信罪的身分。

北檢偵辦時雖然以查扣的錄音檔當作關鍵證據。不過北院指出，本案錄音過程或為買賣雙方於談判過程中的言語交鋒，或是馬英九等3人各自基於身分地位做意見發表，或屬商業話術，或有情緒發言，應詳予究明對話者發表言論的語意情境及內容真意，判斷可否作為本案證據。

合議庭指出，黨營事業雖屬中國國民黨財產，但性質不適用檢察官主張的人民團體法、國民黨黨章或相關辦法。中投公司於華夏公司股權交易案前經公司內部評估程序，並洽請會計師就交易價格合理性表示意見，後經董事會追認議案，並未違反相關規定。

合議庭表示，當時因《廣電法》修正的時限因素，為求處分媒體事業效率，中投公司以處分華夏公司股權方式包裹出售所持有廣播及電視公司。而於2005年時，無證據證明除余建新外，尚有他人表示購買華夏公司股權的意願。

合議庭認為，馬英九雖然曾於談判過程中介入雙方協調，最終表示「就是基本上不違法，然後能夠走完的，就這麼簡單嘛」等語，於會談中多次與律師確認方案合法性問題，難以認定馬英九命令張哲琛、汪海清做違法行為。

馬英九：感謝司法還我清白，年底公投下架東廠

（中央社）馬英九辦公室表示，馬英九對判決感到欣慰，也感謝司法公正還清白；馬辦籲看清利用司法政治追殺伎倆，在年底公投、未來大選，用人民力量下架東廠。

馬英九涉及三中案被檢方依違反證交法等罪起訴。台北地方法院審理後，今天判決馬英九無罪。全案可上訴。

馬英九辦公室發出新聞稿表示，馬英九在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，甚至政治上的對手，都肯定馬英九的操守，這個判決符合民眾認知。

新聞稿指出，本案民進黨追打多年，北檢也大動作辦了很久，但是結果是證明馬英九的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中當時的馬英九一再要求一定要合法，最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損，北檢卻還是強行起訴沒有拿一毛錢的人，這樣合理嗎。

馬辦指出，最高法院檢察署特別偵查組已於2014年8月以查無不法簽結本案，新聞稿載明：「因當時中視股票在市場交易量很少，交易清淡，不可能賣到帳面價錢，當時賣主又因法律限制，急著脫手，因此中視股票買賣的價格，不構成賤賣。」北檢卻用拼貼、羅織、入人於罪方式，論述前後不一，只是想硬辦馬英九。

馬辦表示，依《廣電法》規定，2005年12月26日前，政黨必須退出廣播、電視經營。馬英九當時擔任國民黨主席，為使國民黨符合法律規定，並避免中視及中廣公司遭受撤照處分，進而出售中投等公司持有的華夏公司股權，完全符合國民黨及中投公司的利益。

馬辦表示，政黨追求執政，公司追求營利，兩者完全不同。國民黨針對三中買賣要考量的除了價錢外，更重要的是符合國民黨的利益。國民黨主席對社會、媒體有更高價值的責任，北檢把國民黨主席當成公司董事，把馬英九當成中投公司承辦人，用弊案的角度偵辦，如此能服眾嗎。

馬辦也表示，監委高涌誠、王美玉、趙永清的調查報告指出，北檢偵辦馬英九三中案等案，涉違反偵查不公開等情事，嚴重侵犯人權，且馬英九告發北檢洩密的案件，由當時身為被告的北檢檢察長邢泰釗自行核章簽結，程序亦未盡妥適。種種匪夷所思的作法，有媒體社論認為這是「東廠」行徑，國人自有公評。

馬辦呼籲國人應看清蔡政府利用司法進行政治追殺的伎倆，未來不管是年底的公投、2022年或2024年選舉，用人民的力量讓「東廠」下架。

唯一有罪，蔡正元：繼續上訴

（中央社）前中影董事長蔡正元涉嫌侵占阿波羅公司資產，台北地方法院今天依業務侵占罪判處蔡正元3年6月徒刑。蔡正元表示，判決對他不公平、不合理、不合法，會繼續上訴。

前總統馬英九涉及三中案遭起訴，台北地院今天一審判馬英九無罪。此外，前中影董事長蔡正元涉嫌侵占阿波羅公司資產，被檢方依業務侵占等罪起訴，台北地方法院今天依業務侵占罪判處蔡正元3年6月徒刑，商業會計法部分判6月徒刑，得易科罰金。

蔡正元上午接受媒體訪問時表示，他對馬英九的三中案，沒什麼意見，由司法程序處理。至於他的部分，判決不公平、不合理、不合法，會繼續上訴；目前還沒看到判決書，不曉得法官判決的理由是什麼。

《中央社》報導，北院則透過新聞稿指出，蔡正元因個人需求，利用擔任阿波羅負責人及信託契約受託人機會，侵吞阿波羅公司帳戶款項，金額共計2億8032萬7983元；蔡正元另故意遺漏本案信託契約，使記帳業者未為登載會計科目，導致阿波羅財務報表不實。

一審認為，蔡正元以國民黨立委身分，仲介中影公司股權交易案，利用阿波羅負責人職務利益輸送給自身，嚴重侵害阿波羅權益，使協議當事人無從取得應有權益、破壞交易安全。

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核稿編輯：羅元祺