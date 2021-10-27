蘇丹再度軍事政變進入緊急狀態，軍方將掌權到2023年7月移交給民選政府

文：吳宗宜

蘇丹軍方再度政變，人民街頭抗議

東北非國家蘇丹於10月25日凌晨，再度遭到軍方發動政變，蘇丹過渡政府總理哈姆杜克（Abdallah Hamdok）與多名內閣成員和政黨領袖遭逮捕，哈姆杜克拒絕發布支持軍方政變的聲明。

據蘇丹新聞部在臉書上發布聲明稱，「過渡主權委員會（Sovereignty Council of Sudan）的文職官員和過渡政府的多名部長皆已被軍隊拘留，並被帶往不明地點軟禁。」此外，媒體多已遭軍隊佔領，網路與電信通訊也被中斷。

自1956年脫離英國和埃及獨立後，蘇丹曾多次發生軍事政變，政局持續動盪。自前總統巴席爾（Omar al-Bashir）於1989年，推翻最後一個民選總理馬赫迪（Sadiq al-Mahdi），並於2019年4月被迫下台後，蘇丹一直無法順利轉型至民主政體。

由軍方和文官組成的主權委員會是負責管理過渡政府的行政機關，原本預計將運作到2023年選舉結束，但委員會內部軍方和民主派衝突不斷。

9月中旬，效忠前總統巴席爾的軍官發動一場未遂政變，加劇了國家既有的裂痕，使得更保守、希望軍人上台執政的伊斯蘭主義者，與當年抗議推翻巴席爾的民主派世俗陣營激烈對抗，兩陣營的支持者都走上街頭示威。

10月25日凌晨，軍方再度發動軍事政變，蘇丹資訊部表示，全國網路服務都被切斷，連接首都喀土穆（Khartoum）的主要道路和橋樑也都遭到封鎖，喀土穆機場被迫關閉，國際航班暫停起降。

政變首腦布爾漢（Abdel-Fattah Burhan）將軍在國家電視台上宣布，他將解散過渡政府和主權委員會，並指出政客之間的內訌、野心和煽動暴力，迫使他採取行動保護國家安全，並糾正革命路線。

布爾漢並宣布蘇丹進入緊急狀態，雖表示仍致力於遵守先前的國際協議讓蘇丹過渡到民主政制，但仍明確稱，軍方將繼續掌權至那天為止：「軍方將繼續執政完成民主過渡，直到2023年7月將國家領導權移交給民選政府。」並宣布將修改憲法，進行這場革命的青年男女將可以加入立法機關。

仍然忠於過渡政府的蘇丹新聞部稱，布爾漢的演講擺明是「宣布透過軍事政變奪取政權。」

在傳出政變消息後，數千人湧入首都喀土穆及鄰近的都會區恩圖曼街頭抗議，並放火焚燒汽車輪胎，安全部隊使用催淚瓦斯驅散抗議者。他們在煙霧瀰漫中高呼「人民更強大！」和「撤退不是一種選擇！」

抗議者巴夏爾（Sawsan Bashir）告訴法新社：「在文職政府回來和民主過渡進程恢復之前，我們不會離開街道。」抗議者穆罕默德（Haitham Mohamed）則告訴BBC：「我們準備為蘇丹的民主過渡獻出生命。」

美聯社報導，民權人士甘博（Dura Gambo）指出，部隊在喀土穆的一些街區追趕、拘捕抗議者。

聯合國秘書長的蘇丹特別代表柏蒂斯（Volker Perthes）也說，隨著喀土穆夜幕降臨，街頭仍在燃燒，陸續也還能聽到槍聲。

美聯社報導，蘇丹醫師中央委員會（The Central Committee of Sudanese Doctors）透露，至少有7名抗議者遭軍隊槍擊，傷重不治，另有至少140人受傷。

人權捍衛者杜阿塔里克（Duaa Tariq）告訴BBC，「因為人們試圖前往軍隊總部……他們遭到了槍擊，街上存在緊張和暴力、恐懼和混亂，但也存在抗議者之間的團結。」

BBC阿拉伯語頻道的奧斯曼（Mohamed Osman）在喀土穆報導：「我們的記者說，在政黨和職業工會呼籲採取行動後，預計會有更多抗議者加入人群。」並表示醫生也宣布除緊急情況外，拒絕在軍事統治下的醫院和醫療機構工作。

政變首腦布爾漢將軍｜Photo Credit: AP / 達志影像

國際各方撻伐，國內罷工將起

國際上對蘇丹剛發生的軍事政變一片撻伐，聯合國、美國、德國和歐盟等陸續發表聲明強烈譴責。

美國大力抨擊蘇丹軍方以武力接管過渡政府，並呼籲立即恢復文官統治並釋放被拘留的總理哈姆杜克。國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說：「美國強烈譴責蘇丹軍隊的行為，我們堅決反對解散平民領導的過渡政府，並呼籲立即恢復其統治。」

國務院發言人普萊斯（Ned Price）也宣布，將立即暫停給蘇丹的援助：「鑑於這些發展，美國將暫停向蘇丹提供7億美元的緊急經濟援助。」

白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也表示，美國對蘇丹的軍事政變深感震驚：「今天的行動完全違背了蘇丹人民的意願以及他們對和平、自由和正義的渴望。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在推特上支持蘇丹過渡政府，並呼籲立即釋放總理哈姆多克，「法國最強烈地譴責蘇丹的政變。我支持蘇丹過渡政府，呼籲立即釋放總理和文職領導人並確保其安全。」

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也表示極為關注此事：「歐盟呼籲所有利害關係人和區域夥伴，回到民主過渡程序的正軌。」

非洲聯盟呼籲，釋放包括哈姆多克在內的所有蘇丹政治領導人，非盟委員會主席法基（Moussa Faki）表示：「對話和共識是拯救蘇丹及其民主過渡的唯一途徑。」

22個成員國的阿拉伯聯盟也發表聲明，對蘇丹的軍事政變表達深切關注，該聯盟的秘書長蓋特（Ahmed AboulGheit）敦促所有政黨，完全遵守2019年8月簽署的憲法宣言（Constitutional Declaration）：「沒有任何問題不能通過對話解決，重要的是尊重先前各方共同做出的所有決定和協議……避免採取任何會破壞蘇丹民主過渡期和動搖國家穩定的措施。」

美國的非洲之角（Horn of Africa）特使費特曼（Jeffrey Feltman）表示，美方對於軍方接管蘇丹過渡政府的消息十分憂心：「這將違反蘇丹的憲法宣言，以及蘇丹人民對民主的渴望。」並在政變後會見了蘇丹官員，據蘇丹一名高級軍事官員表示，他試圖讓將軍們遵守先前各方曾議定的計劃，但沒有成功。

聯合國安理會成員，美國、英國、愛爾蘭、挪威、美國、愛沙尼亞和法國要等國家已要求於10月26日就蘇丹問題召開緊急會議。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，聯合國極其憂心蘇丹政變，以及所有可能危及蘇丹民主過渡和穩定的行動，並呼籲立即釋放總理哈姆多克和其他所有官員。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）警告，蘇丹民主可能會倒退，呼籲軍方透過對話解決分歧。

肯亞內羅畢國際危機組織（International Crisis Group）資深分析師霍納（Jonas Horner）稱，蘇丹被捕的許多官員兩年來一直是軍方的眼中釘，自9月的未遂政變以來，該國內部的緊張局勢更明顯加劇。

路透社報導，反對前獨裁總統巴席爾的主要聯盟、蘇丹專業人士協會（Sudanese Professionals Association）也呼籲支持者動員起來：「我們敦促群眾走上街頭、佔領街道，用路障封鎖所有道路，舉行總罷工，不要與政變分子合作，用公民的力量對抗他們。」

蘇丹銀行協會和醫師工會也在10月25日聲明，將發起公民不服從運動。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航