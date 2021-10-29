疫後求職潮，找工作建議思考這三件事：工作與生活平衡、完善的教育訓練、明確的職涯發展藍圖

根據人力銀行的調查指出，受到5月中本土疫情爆發的影響，67%的新鮮人選擇改變生涯規劃，其中「等疫情過後再找工作」者佔比最高（19.5%）；如今國內疫情趨緩，求職熱度回溫，不少新鮮人和有意轉換跑道者積極尋覓下一個事業階段。

工作並不是人生的全部，但好的工作可以幫助認識自己、發揮潛能，豐富自己的職涯道路。尤其對於年輕的求職者來說，職涯發展規劃很重要，卻往往不得其門而入；此時，或許可以先問問自己「我心目中的理想工作是什麼樣貌？」或許你所需要的，就是一條明確的道路指引你步步高登，創造精彩人生。

青年職涯發展新主張：高登計畫，讓工作與夢想並進

根據青世代工作幸福感萬人大調查，有76.7%受訪者認為職場上成功的定義，是能實踐自己的興趣和夢想。由此可知，現代求職者對工作的期待，不只是帶來收入，也要能需要能夠自我實踐。

因此，年輕求職者在找工作時，除了考慮薪資條件外，也建議綜合審視整體條件，包括：薪資收入、未來發展、公司福利、工作與生活平衡、工作熱情與使命感、職涯成長性等指標，從更全面的角度思考，才能兼顧事業與理想，創造所要的成功。

或許有人會問，上述條件都具備的工作真的找得到嗎？如此面面俱到的「好工作」並不是不存在，而是得往制度完善的公司去找；對於年輕人而言，在制度完備的工作環境下磨練，成長較無阻礙，也能迅速創造個人里程碑。

為了支持年輕人的職涯發展，國泰人壽的「YOUNG高登計畫」主張工作應與夢想並進，打造時間自由彈性、具備完善教育訓練、擁有長遠職能成長性的職場，並以此為號召，廣邀有志青年加入高登計畫，在國泰人壽完備的制度與培訓下，為自己加值、開創事業高峰。

高登不設限：參考學長姐經驗，創建自己的職涯藍圖

雖然企業提供萬事具足的職場，但規劃個人職涯發展並非一蹴可幾。無論是職場新鮮人或是準備轉換跑道的轉職者，甚至正處在對工作感到迷惘的人，此時最需要的，除了完善的外部資源，也必須多參考學長姐經驗，看見人生不同的可能性，進而為自己建構藍圖。

例如：在國泰人壽擔任行銷總監的許小姐，挑戰百岳是她的目標，而支撐這份夢想的，就是她喜愛的工作。

「為所愛的人做完整的規劃，給他們很好的生活，讓我感到很安心，就像做了一件好事。」

許小姐喜歡向客戶說明保險規劃和知識，她不只是一個保險業務員，也是客戶的好朋友，時常和保戶交換登山經驗和戶外風景照。她深知，唯有讓工作與人生夢想並進，才能在與更多人聊天的過程裡，同理各種生活的記憶，貼近那些她想照顧的心。

另外，曾經是國手的鍾先生，在運動員生涯退役的轉折之際，因為被一支「要求午休三小時的男子」的廣告打中，加入了國泰人壽的行列，因為他看見這工作能讓他回屏東老家陪伴家人，又能在平日下午擔任體育教練，分享、延續他對運動的熱愛。

「不管什麼工作，最大動力都是興趣，當選手是興趣，與不同人接觸溝通的工作，也是我的興趣。」

鍾先生秉持著運動員的嚴謹紀律，為自己安排緊湊行程：早上開會與客戶碰面，中午休息後到國中擔任劍擊教練，晚上再拜訪下班後才有空的客戶，或到健身房持續鍛練。投身壽險業讓他開啟不一樣的生活節奏，在保有運動熱誠之際，又能持續為更多人帶來幫助與影響力。

發揮潛能，實現夢想——國泰人壽YOUNG高登計畫

為了回應青年求職者的需求，國泰人壽「YOUNG高登計畫」的最大特色，就是提供完整的職涯攻略地圖，讓初來乍到的新鮮人有所指引，在前輩的帶領下，不必一個人孤單摸索或瀕臨撞牆期。

此外，藉由完整的職涯培訓資源，無論是與保險金融有關的知識或是個人培力，國泰人壽都有豐富資源，最重要也最基本的，工作是要為自己創造財富，幫助自己完成想做的事情。國泰人壽具備完整升遷制度，只要有心就能高登、坐擁豐盛收入，並且實踐夢想。

工作與生活品質息息相關，良好的職涯發展規劃，以及能自由安排時間的工作，不只能帶來財富，也可從中探索潛能，發揮自身最大價值。為自己做正確的選擇，讓制度完善、資源豐富的企業支撐你的夢想，就從國泰人壽YOUNG高登計畫開始。

了解更多：國泰人壽YOUNG高登計畫

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