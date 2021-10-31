2021/10/31,
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逃避雖可恥但還是不想做：你也有「習慣性拖延」的症頭嗎？

逃避雖可恥但還是不想做：你也有「習慣性拖延」的症頭嗎？
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我們想讓你知道的是

「再躺一下吧」、「我等一下再去處理」、「這次一定要完成」。這是許多受拖延所苦的人的獨白，正在拖延的人並非懶惰，他們深知拖延的後果，也時刻受自我譴責的折磨。但就是沒辦法直面問題，因為拖延的本質是並非懶惰，而是逃避痛苦。

文：簡嘉貞（輔導老師、諮商心理師）

拖拖拉拉、一延再延、能放著絕對不會先做…如果有一件事會讓你出現上述反應，那你可能需要正視一下，因為除了你拖著不去做的那件事之外，你也正在逃避痛苦的感覺！

簡單來說，拖延會發生，就是因為難以處理面對某件事時的負向感受。

「我知道我在逃但我還是不想做」、「我也知道越拖越久狀況越糟」、「可是內心的坎還是過不去，到底是為什麼？」

他不想要進教室。即便知道上課鐘已響，但他還是直挺挺地站著不動，眼眶含著淚。他說他之前缺太多課了，請假沒來的日子錯過了許多次這堂科目的課，不僅作業累積一大堆補都補不完，也不知道該怎麼變對授課老師的「叮嚀關心」。

我問他：「你之前知道你如果請假，會落掉這堂課的進度嗎？」他停了一陣，回答：「我知道，其實這也是想請假的一部分原因。」

原來，這個科目是他的弱項，即便按部就班跟著老師的進度寫作業，但是只要一考試，訂正考卷的紅筆痕跡就會幾乎占滿整張試卷，這讓他很挫折，想到要完成這堂課的作業就提不起勁，每次都是咬牙趕在最後一刻完成。隨著作業難度越來越高，他開始不想做，知道自己應該要完成，但就是拿著手機、滑著影片，不斷想著：我再放鬆一下就好。

於是，作業越來越無法如期完成，他也越來越不敢面對老師。他不是單純的懶，只是這門課讓他太挫折了。

拖延不是懶惰，而是逃避

有時候不去做某件事情，可能是因為懶惰，比方說，懶得去買晚餐就乾脆吃泡麵、懶得打掃家裡時心想著好像也還可以忍受。懶惰不太會招致負向的後果，所以一個人可以一直懶下去，只要他自己或周圍的人可以接受就好。

但拖延與懶惰不太一樣，拖延會產生不好的後果，導致現在或未來的麻煩，例如家裡電費的繳費期限已經到了卻一直拖著，到最後可能會被斷電，不但需要繳完原本就該去繳的電費，還要聯繫確認會復電，這種拖延就會導致未來的麻煩。

只是拖延與懶惰並非是兩個分開的概念，有時候懶久了會變成拖，有一個簡單的問題可以幫助你辨別你不是在拖延：當你不去做那件事時，你會不時地去想／擔心嗎？如果你的答案肯定的，代表你的心思無法完全抽離，知道自己應該要做卻一直不開始，這就屬於拖延的範圍了。

有個很簡單可以判別你是否正在拖延的特徵：你會不會突然積極的去做不需要馬上去做的事、或投注心力在不切實際的事情上？如果這一點你也中了的話，那也許你真的在逃避去做某件事了！

只是，為什麼那件事情會讓你想要逃避呢？在大多數情況下都是，做那件事時，你是「不舒服的」。有可能是需要花費很多心力的、有可能是你需要去思考後果的、也有可能是會讓你感受到自己的不足的⋯⋯這些都有可能。

簡單來說，拖延是因為沒有辦法去管理要去進行任務時的負向情緒。會拖的人其實知道自己在逃避，但還是不去做就是因為知道去做那件事時會是痛苦（不管是哪種痛苦）。

而拖延則是因應痛苦的策略。

當情緒主導時，人就會趨樂避苦，無法以未來為導向。因為要做那件事時會感受到相對應的痛苦，所以先拖再說吧！還可以獲得立即、短暫的快樂。這大概是拖延的人最難說出口的OS了。

原諒正在拖延的自己吧

其實拖延還可以再細分成好幾種原因和類型，只是說到底，就是情緒的影響。因此，回到你自己身上，記得不要再苛責正在拖延的自己，雪上加霜的情緒會讓你更走不出來，請溫柔的同理自己，其實你只是太難受了，所以才選擇拖延／逃避。

當你可以面對自己的情緒／挫折時，你會發現自己比較能面對現在的狀況，進而修補。所以別再罵自己了、也別再逃了！盤點目前的狀況，思考可以從哪一步開始吧。

本文經心理師的深夜學堂授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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