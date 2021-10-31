梅克爾告別專訪：她將帶著自信卸下總理大位，成就比外界認為的更多

文：德國之聲中文網

上週，即將卸任的德國總理梅克爾（Angela Merkel）在總理府接受了《南德意志報》記者的「告別專訪」。採訪持續了近一個小時的時間。

採訪之後，記者在描述對梅克爾的印象時寫道：「這是一位會帶著自信離開總理府的總理。她所取得的成就比大家認為的要多。在聽取一些批評意見時，梅克爾不帶有任何感情色彩。但是在另外一些議題上，她又會詳細地、積極地參與爭論。」

今（2021）年9月舉行的聯邦議院大選中，梅克爾所在的基民盟（CDU）慘遭大敗。有些人認為，基民盟遭遇敗局是因為梅克爾沒有出來代表基民盟參選。

梅克爾在接受《南德意志報》專訪時說：「2018年，基民盟黨大會上，我宣佈放棄黨主席的職位，因為我已經決定不再參加2021年的聯邦選舉。這些都是相互聯繫在一起的，因為我的信念沒有改變：原則上，總理和黨主席職位同屬一個人。而2020年12月召開黨代會的時候，在我看來，在聯邦議院大選前更換候選人已經太遲了。」

在這場專訪中，記者也提到2015年的難民危機。記者問梅克爾為什麼迴避使用「難民危機」這四個字？梅克爾回答說：「是的。我一般會避免使用這個詞，因為每一個難民本身對我來說不是危機，而是一個人。我們面對的是被偷渡者組織和利用的難民潮，對此我們必須給出政治回答。因為人口走私的犯罪行為，也因為敘利亞或約旦的混亂局勢，我們在之前的幾年裡沒有足夠關注到這些，所以形成了一個巨大的挑戰。我一直說，錯誤在2015年秋季之前就已經犯下了。」

記者追問道：「您有沒有因為有關難民政策的爭論而考慮過辭職呢？」梅克爾說「沒有」。

在被問到梅克爾首次出任聯邦總理的2005年以來德國發生了怎樣的變化時，梅克爾回答說，國家發生了變化，但更多的是世界發生了巨大改變。她表示，應該提出的問題是：「為了仍能在世界上發揮著良好作用，我們是否足夠快地做出了因應和改變。」

記者也談到了與新冠疫情相關的問題。記者問梅克爾，在新冠疫情期間什麼事讓她最感覺心情沉重。梅克爾說，去（2020）年的聖誕節讓她最感難過：「當時已經有了足夠的檢測試劑，然而在老人院和療養院的測試還是太少了。去年聖誕節前後我試著與各地相關的負責官員通電話推動檢測。我們提供免費測試，還承擔了人工費用。儘管如此，還是花了很長時間才讓福利機構普遍檢測這件事執行起來。那是抗擊這場大流行病的最薄弱的時刻。」

在談到中國時，記者問梅克爾似乎對中國有著一種特殊的關係，因為幾乎每年她都會出訪中國。梅克爾說：「我剛當總理的時候，中國的GDP是2.3兆美元，仍然略低於德國（2.8兆美元）。今天，中國的GDP是14.7兆，而我們的GDP是3.8兆。儘管我們仍是一個相對富裕的國家，但我們在世界上的作用越來越小，因為世界的平衡完全改變了。因此，我們必須以戰略上明智的方式建立我們的關係。作為歐洲最大的經濟體，我們曾經很重要。今天，我們必須為保持重要地位而奮鬥。」

記者問梅克爾是否贊同限制聯邦總理任期長度？梅克爾表示不贊同，她認為僅僅是限制任期長度「將意味著德國的憲法秩序，在聯邦總統和聯邦總理之間的關係中發生重大變化」，所以她不建議這麼做。

隨著新一屆聯邦議院的登場，梅克爾政府正式變為看守政府。在新一屆內閣組成之後，聯邦議院裡也將為梅克爾設置一間辦公室。和她的前任施洛德（Gerhard Schröder）一樣，一間前總理的辦公室。

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