美西塞港惡化加劇供應鏈壓力，拜登：每個「滯留貨櫃」每日開罰100美元

目前美西港口仍然是相當擁塞，美國拜登（Joe Biden）政府憂心斷鏈風波越演越烈，波及經濟發展，今（27）日公布實施罰款政令，防止塞港局面繼續惡化。從11月1日起，將對滯留超過期限的每個貨櫃，每日開罰100美元；若港口問題還無法得到解決，拜登稱未來不排除動用國民警衛隊（Citizen Soldier）進行協助。

倉儲空間進一步減少，加劇供應鏈壓力

由於疫情造成的供應鏈混亂，生產已無法追趕經濟復甦的龐大需求。各大業者受到原料、零組件稀缺的問題困擾。尤其在歐美卡車司機缺工、港口堵塞情況，已經造成貨物延誤嚴重，連帶讓產品成本大幅攀高。

美國勞工部（US Department of Labor）公布，9月份北美食品雜貨、汽油和取暖燃料價格上升，而新車、租金和家具成本也水漲船高；航運延誤更加劇了價格的不確定性。

產品的交付時間都被拉長了。俄亥俄州擁有一家建築材料企業老闆Adam Lewin說，過去車庫門（產品）只需兩周即可到貨，現在到貨時間是15周。

他進一步指出，由於運輸方面出現了嚴重的延遲，供應商已開始提高先前已談妥訂單的價格，他說：「價格變化帶來的風險是，計畫恐被取消，影響未來的銷售。也因無法預見的價格變化，客戶關係可能會受到挑戰，團隊在溝通這些價格時面臨很大壓力」。

北美房地產公司CBRE發布的最新數據顯示，洛杉磯和加州長灘港口附近倉庫的空置率在本季度達到了1%，而這兩個港口是目前全球供應鏈混亂的問題之一。

CBRE報告強調，由於託運人、物流公司無法在港口找到適合倉儲空間，加劇了擁堵問題，從集裝箱運輸能力吃緊，到內陸鐵路樞紐的阻塞，這已經浪費了各大上游業者補充庫存的努力。

美國總統拜登上週對此表示，供應鏈遇到前所未有的瓶頸，已經導致市場供給短缺、消費者成本上升等問題。若再無法解決將考慮部署國民警衛隊（Citizen Soldier）提供協助。

塞港波及經濟 拜登：每日開罰100美元、考慮動用國民警衛隊

10月21日拜登受到有線電視新聞網（CNN）邀請被問及是否會部署國民警衛隊，他說：「答案是肯定的，要是我們動不起來，那就增加卡車司機人數，現在我們正在這麼做。」

因為供應鏈問題越演越烈，美國共和黨（Republican Party）擔心聖誕禮物的運送會有延誤的情況，導致業者損失慘重，並大力抨擊拜登得做得不夠。

《華爾街日報》報導指出，美國有四分之一以上的進口貨物經由洛杉磯、長灘港進入到美國境內，目前等待時間延長到了3周。目前有數十萬計的集裝箱正癱瘓在港邊。

洛杉磯和長灘港已於前（25）日宣布，由卡車運送的貨櫃可停放碼頭9日；鐵路運輸則為3日，從11月1日起，超過期限每個貨櫃將會受到每日100美元的罰則。長灘港執行董事Mario Cordero對此政令表示：「碼頭空間快要用完，而這項措施將為停泊船隻上的貨櫃挪出空間。」

最終拜登並沒有給出國民警衛隊支援的時間，反而先行公佈了滯留貨櫃的罰則。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）昨（26）日表示，「兩個港口運輸的貨櫃量比2018年同期增加19%，是先前的最高紀錄」。

他繼續強調，政府將繼續「尋求方式解決供應鏈問題，」拜登計劃本周末在G20會議上與其他元首們討論全球貿易受干擾的問題。

哥倫比亞商學院決策、風險和運營部門負責人Federgruen告訴《CNBC》：「如果這種塞港的情況持續下去，個人消費者除了感到巨大的通貨膨脹外，同時也無法購買到商品」。

摩根士丹利（Morgan Stanley）的經濟學家Robert Rosener說，通貨膨脹的情況可能更嚴重，由於二手車和機票價格的下降，掩蓋了潛在的通脹趨勢。他強調，真實情況是像「租金」等更具周期性、持續性較強的商品正不斷上揚，而未來幾個月，甚至更長時間可能保持攀高的態勢」。

Federgruen強調，美國目前的問題是：消費者需求激增、運輸費用高昂、勞動力短缺、海外製造延誤、貿易政策和通貨膨脹的等複合式影響，若海運問題持續惡化，將會傷害到全球經濟運作，通膨也將一發不可收拾。

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核稿編輯：翁世航